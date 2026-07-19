Sevgili Balık, yönetici gezegenin Neptün'ün geri hareketi bu hafta seni her zamankinden daha geçirgen kılıyor; ayakların, bağışıklığın ve uyku kaliten özel ilgi isteyebilir. Akşamları ayaklarını ılık suyla ödüllendirmek ve uyku düzenine sadık kalmak bedenini toparlarken, çevrenin yoğun enerjisinden kendini korumak için kendine dinlenme alanı açmayı da unutma.

Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…