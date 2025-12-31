onedio
2026 Balık Burcu Yıllık Burç Yorumu

Balık Burcu right-white
2026, Yıllık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü

'Ne yıldı ama' diyorsanız, astrolojik anlamda hareketli bir yıla daha başladığımızı bilmenizi isteriz. Retrolar, tutulmalar ve gezegen açılanmalarıyla dolu 2026 yılı Balık ve yükselen Balık burçları için de hareketli geçecek. Peki, 2026 yılında Balık ve yükselen Balık burçlarının hayatında neler olacak? 

Aşktan yana mı şanslı olacaksınız, yoksa paradan yana mı güleceksiniz öğrenmek üzeresiniz! 

İşte, burcunuza özel yıllık burç yorumları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, 2026 yılında seni neler mi bekliyor? İşte sana biraz ipucu: Bu yılın en belirgin temalarından biri maneviyat, bilinçaltı ve ruhsal arınma olacak. Şubat ayında gerçekleşecek olan Satürn ile Neptün kavuşumu ile birlikte, kariyerinde ve toplumsal hedeflerinde bir dönemin kapandığını ve yepyeni bir dönemin kapılarını araladığını hissedeceksin. 

Ancak yılın ikinci yarısında dikkatini maddi kaynaklara ve kişisel değerlerine yönlendirmen gerekecek. Özellikle de Satürn'ün Koç burcuna geçişi ile beraber finansal yükümlülüklerin artacak. İşte tam da bu nedenle bu sürece hazırlıklı olmalısın. Zira her an her şey olabilir!

2026 Yılında Balık Burcu Neler Kazanacak?

En önemli dönem, Jüpiter'in Mayıs'ta İkizler burcuna geçişi! Ev yuva ve aile konularında büyük bir şans ve genişleme yakalayacaksın. Belki yeni bir eve taşınma, belki de evinde huzur dolu bir atmosfer yaratma fırsatı bulacaksın.

Peşinden bir de ruhsal arınma... Plüton'un maneviyat alanındaki etkisi ile bilinçaltını temizleyecek belki de daha önce farkında olmadığın yeteneklerini keşfedeceksin. Bu süreçte ruhsal olarak büyük bir koruma ve güç kazanacaksın.

Sezgilerinin adeta tavan yapması ise 2026 boyunca öngörülerinin kazanmasını sağlayacak. Kalpten gelen sese kulak ver! 

2026 Yılında Balık Burcu Hangi Konularda Zorlanacak?

Tabii zorlu anlar da olacak bu yıl senin için! Satürn'ün etkisi ile kişisel kazançlar ve finansal sorumluluklar ağırlaşacak. Para kazanma konusunda daha gerçekçi ve disiplinli olmak zorunda kalacak, bütçe sıkıntıları yaşayacaksın.

Mart ve Ağustos aylarındaki tutulmalar ise kişisel kimliğin ve ortak kaynakların ekseninde gerçekleşecek. Yani, kendini ne kadar feda ettiğin konusunda zorlanacak, duygusal olarak belirsizlik hissedebilirsin. Böyle anlarda aşırı duygusal yüklenme ve fedakarlık eğilimin, çevrendekiler tarafından suistimal edilme riskini artıracak. Hayır demeyi ve net sınırlar koymayı öğrenmenin tam zamanı!

