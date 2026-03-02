onedio
Oyuncu İlker Ayrık ve Ailesi Dubai’de Mahsur Kaldı!

Oyuncu İlker Ayrık ve Ailesi Dubai'de Mahsur Kaldı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
02.03.2026 - 15:06

Oyuncu İlker Ayrık, Dubai’de yaşanan uçuş iptalleri nedeniyle Türkiye’ye dönemedi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ayrık, ailesinin de yanında olduğunu belirterek “Hepimiz güvendeyiz, umarım tez zamanda döneriz” dedi. 

Dubai’de son günlerde yaşanan uçuş iptalleri nedeniyle Türkiye’den bazı isimler de bölgede mahsur kaldı.

Dubai'de son günlerde yaşanan uçuş iptalleri nedeniyle Türkiye'den bazı isimler de bölgede mahsur kaldı.

O isimlerden biri de tiyatro ve televizyon dünyasının sevilen yüzü İlker Ayrık oldu. Ayrık, “Bir Baba Hamlet” oyunu için 7 Şubat itibarıyla Dubai’ye gittiklerini ve bugün Türkiye’ye dönmeyi planladıklarını ancak uçuşların iptal edilmesi nedeniyle dönüş yapamadıklarını açıkladı.

Ünlü isim, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ailesinin de yanında olduğunu duyurdu.

Ünlü isim, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ailesinin de yanında olduğunu duyurdu.

Ayrık paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“7 Şubat itibari ile Bir Baba Hamlet oyunu için Dubai’ye geldik. Bugün dönmeyi planlıyorduk ancak hepimizin malum sebeplerden dolayı dönemiyoruz. Ailem de benimle beraber, çocuklar biraz devamsızlık yapıyorlar umarım öğretmenleri kusura bakmaz. Merak edip arayan, soran, ilgilenen herkese çok teşekkürler. Hepimiz güvendeyiz, umarım tez zamanda döneriz.”

