Oyuncu İlker Ayrık ve Ailesi Dubai’de Mahsur Kaldı!
Oyuncu İlker Ayrık, Dubai’de yaşanan uçuş iptalleri nedeniyle Türkiye’ye dönemedi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ayrık, ailesinin de yanında olduğunu belirterek “Hepimiz güvendeyiz, umarım tez zamanda döneriz” dedi.
Dubai’de son günlerde yaşanan uçuş iptalleri nedeniyle Türkiye’den bazı isimler de bölgede mahsur kaldı.
Ünlü isim, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ailesinin de yanında olduğunu duyurdu.
