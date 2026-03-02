Kripto Paraya Vergi Geliyor: Kanun Teklifi Sunuldu
Kripto paraya vergi geliyor. Ekonomi ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifi TBMM’ye sunuldu. Teklif kripto varlıklara dair düzenlemeler de yer aldı. Buna göre kripto para işlemlerinde 10 binde 3 oranında vergi getirilmesi talep edildi. Öte AK Parti Grup Başkanı Abdullar Güler pırlanta, inci ve benzeri değerli taşlara yüzde 20 ortanın Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) geleceğinin sinyalini verdi.
“Kripto varlık işlem vergisi” geliyor.
Değerli taşlara ÖTV geliyor.
