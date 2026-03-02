Kripto Paraya Vergi Geliyor: Kanun Teklifi Sunuldu

Ekonomiye ilişkin düzenlemeleri de içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi Meclis’e sunuldu.

Gider Vergileri Kanunu’nda değişiklik öngören teklfte ‘kripto varlık işlem vergisi’ dikkat çekti.

Teklife göre kripto varlık hizmet sağlayıcıları (borsalar) üzerinden yapılan her satış veya transfer işlemi, o anki rayiç değer üzerinden on binde 3 oranında vergilendirilecek. Bu verginin sorumlusu doğrudan hizmet sağlayıcı platformlar olacak ve toplanan vergiler her ayın 15’ine kadar beyan edilerek ödenecek.

Sadece işlem bazlı vergiyle sınırlı kalınmıyor; elde edilen gelirler de mercek altında olacak. Sermaye Piyasası Kanunu’na tabi platformlarda gerçekleştirilen işlemlerden elde edilen kazançlar üzerinden, 3’er aylık dönemlerle %10 oranında vergi tevkifatı (stopaj) yapılacak.