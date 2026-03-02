onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Kripto Paraya Vergi Geliyor: Kanun Teklifi Sunuldu

Kripto Paraya Vergi Geliyor: Kanun Teklifi Sunuldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
02.03.2026 - 15:46

Kripto paraya vergi geliyor. Ekonomi ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifi TBMM’ye sunuldu. Teklif kripto varlıklara dair düzenlemeler de yer aldı. Buna göre kripto para işlemlerinde 10 binde 3 oranında vergi getirilmesi talep edildi. Öte AK Parti Grup Başkanı Abdullar Güler pırlanta, inci ve benzeri değerli taşlara yüzde 20 ortanın Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) geleceğinin sinyalini verdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

“Kripto varlık işlem vergisi” geliyor.

“Kripto varlık işlem vergisi” geliyor.

Ekonomiye ilişkin düzenlemeleri de içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi Meclis’e sunuldu.

Gider Vergileri Kanunu’nda değişiklik öngören teklfte ‘kripto varlık işlem vergisi’ dikkat çekti. 

Teklife göre kripto varlık hizmet sağlayıcıları (borsalar) üzerinden yapılan her satış veya transfer işlemi, o anki rayiç değer üzerinden on binde 3 oranında vergilendirilecek. Bu verginin sorumlusu doğrudan hizmet sağlayıcı platformlar olacak ve toplanan vergiler her ayın 15’ine kadar beyan edilerek ödenecek.

Sadece işlem bazlı vergiyle sınırlı kalınmıyor; elde edilen gelirler de mercek altında olacak. Sermaye Piyasası Kanunu’na tabi platformlarda gerçekleştirilen işlemlerden elde edilen kazançlar üzerinden, 3’er aylık dönemlerle %10 oranında vergi tevkifatı (stopaj) yapılacak.

Değerli taşlara ÖTV geliyor.

Değerli taşlara ÖTV geliyor.

Lüks tüketim grubunda yer alan ziynet eşyaları ve kıymetli taşlarla ilgili vergi mevzuatında kritik bir değişikliğe gidildi. Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanunu’na eklenen yeni maddelerle birlikte, mücevherat sektörünü ve lüks tüketimi doğrudan etkileyecek yeni oranlar belirlendi.

Yeni düzenleme ile birlikte vergi yükü artacak ürün grubu oldukça geniş tutuldu. İşte %20 ÖTV uygulanacak o ürünler:

Tabii ve kültür incileri,

İşlenmiş veya işlenmemiş elmaslar,

Kıymetli ve yarı kıymetli taşlar,

Sentetik veya terkip yoluyla elde edilen taşlar,

Bu taşlardan elde edilen toz, pudra ve eşyalar.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın