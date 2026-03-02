İslam Memiş'ten Altın Yatırımcısına Sert Uyarı: "Bunu Sakın Yapmayın, Hepsi Batacak"
İsrail ve ABD'nin İran'a gerçekleştirdiği saldırıyla başlayan gerilim küresel piyasalarda deprem etkisi yarattı. 28 Şubat 2026 Cumartesi günü başlayan saldırılar nedeniyle gözler Orta Doğu'ya çevrildi. Jeopolitik gerilim piyasaları etkilerken altın, dolar, euro, petrol fiyatlarında hareketlilik yaşandı. Finans Analisti İslam Memiş, altın yatırımcısına kritik uyarılarda bulundu.
İslam Memiş'ten altın yorumu: “Böyle alırım satarım, kaldıraçlı işlem yaparım” diyenlerin hepsi batacak.
Gram altın ne kadar olacak?
