İslam Memiş'ten Altın Yatırımcısına Sert Uyarı: "Bunu Sakın Yapmayın, Hepsi Batacak"

İsrail-ABD-İran savaşının ardından gözler 2 Mart Pazartesi günü piyasalardan gelecek verilere çevrildi. Finans Analisti İslam Memiş, YouTube hesabından altın yorumunda bulundu. küresel piyasalarda beklenen yükselişin olmadığını kaydederek, 'Ons altın 5 bin 392 seviyesinde. Beklenen tepkiyi vermedi. Yukarıda 5400-5600 dolar seviyesine kadar alanlarınız var. Savaş olsa ya da olmasa 6 bin dolar seviyesiyle alakalı ilk yarıda beklentimiz var. Bu beklentiyi koruyorum' dedi.

İslam Memiş, kaldıraçlı işlem yapmak isteyen yatırımcıya kritik uyarıda bulundu. Memiş, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Jeopolitik gerilim fiyatlamasıyla birlikte ister istemez piyasalarda bir belirsizlik oluşuyor. Gergin bir hafta olacak bu hafta. Bütün enstrümanlarda geniş bant aralığı göreceğiz. Bu geniş bant aralığındaki dalgalanma sizin kafanızı karıştırabilir. Yükselecek mi düşecek mi, bunlar hikaye. Ciddi bir savaş ve bölgesel savaşa dönüşme riski var piyasalarda.

O yüzden bu hafta almak isteyen alsın satmak isteyen satsın ama 'Böyle alırım satarım kaldıraçlı işlem yaparım' diyenlerin hepsi batacak. Bilginiz olsun. Çok ciddi süreç var karşımızda. Bu ne kadar sürecek bilmiyoruz. Ama kısa vade, orta vade ve uzun vade olmak suretiyle bunları ayrı ayrı değerlendirmek lazım. Savaş fiyatlaması olunca haliyle piyasalarda düşüş ya da yükseliş yönlü bir trend kırılımı olmaz.'