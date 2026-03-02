onedio
Haberler
Ekonomi
İslam Memiş'ten Altın Yatırımcısına Sert Uyarı: "Bunu Sakın Yapmayın, Hepsi Batacak"

İslam Memiş'ten Altın Yatırımcısına Sert Uyarı: "Bunu Sakın Yapmayın, Hepsi Batacak"

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
02.03.2026 - 14:32

İsrail ve ABD'nin İran'a gerçekleştirdiği saldırıyla başlayan gerilim küresel piyasalarda deprem etkisi yarattı. 28 Şubat 2026 Cumartesi günü başlayan saldırılar nedeniyle gözler Orta Doğu'ya çevrildi. Jeopolitik gerilim piyasaları etkilerken altın, dolar, euro, petrol fiyatlarında hareketlilik yaşandı. Finans Analisti İslam Memiş, altın yatırımcısına kritik uyarılarda bulundu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
İslam Memiş'ten altın yorumu: “Böyle alırım satarım, kaldıraçlı işlem yaparım” diyenlerin hepsi batacak.

İslam Memiş'ten altın yorumu: “Böyle alırım satarım, kaldıraçlı işlem yaparım” diyenlerin hepsi batacak.

İsrail-ABD-İran savaşının ardından gözler 2 Mart Pazartesi günü piyasalardan gelecek verilere çevrildi. Finans Analisti İslam Memiş, YouTube hesabından altın yorumunda bulundu. küresel piyasalarda beklenen yükselişin olmadığını kaydederek, 'Ons altın 5 bin 392 seviyesinde. Beklenen tepkiyi vermedi. Yukarıda 5400-5600 dolar seviyesine kadar alanlarınız var. Savaş olsa ya da olmasa 6 bin dolar seviyesiyle alakalı ilk yarıda beklentimiz var. Bu beklentiyi koruyorum' dedi. 

İslam Memiş, kaldıraçlı işlem yapmak isteyen yatırımcıya kritik uyarıda bulundu. Memiş, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Jeopolitik gerilim fiyatlamasıyla birlikte ister istemez piyasalarda bir belirsizlik oluşuyor. Gergin bir hafta olacak bu hafta. Bütün enstrümanlarda geniş bant aralığı göreceğiz. Bu geniş bant aralığındaki dalgalanma sizin kafanızı karıştırabilir. Yükselecek mi düşecek mi, bunlar hikaye. Ciddi bir savaş ve bölgesel savaşa dönüşme riski var piyasalarda. 

O yüzden bu hafta almak isteyen alsın satmak isteyen satsın ama 'Böyle alırım satarım kaldıraçlı işlem yaparım' diyenlerin hepsi batacak. Bilginiz olsun. Çok ciddi süreç var karşımızda. Bu ne kadar sürecek bilmiyoruz. Ama kısa vade, orta vade ve uzun vade olmak suretiyle bunları ayrı ayrı değerlendirmek lazım. Savaş fiyatlaması olunca haliyle piyasalarda düşüş ya da yükseliş yönlü bir trend kırılımı olmaz.'

Gram altın ne kadar olacak?

Gram altın ne kadar olacak?

Gram altınla ilgilli tahminde bulunan İslam Memiş, şu ifadeleri kullandı:

'Piyasalar son dakika haber aksiyonlarına göre akış alır. Savaş ekonomisinin ve savaş piyasasının döviz tarafına yansıması olmaz. Bu günlerde veya bu hafta koşa koşa döviz alanlar zarar edecek, patlayacak. Boşuna bekleme maliyetleri olacak. 

Gram altın 7942 TL seviyesinde. 8200 TL seviyesine kadar bu yükselişler devam edebilir.'

Bu içerikte yer alan ifadeler yatırım tavsiyesi değildir.

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
