Pelin Karahan’dan Dizilerdeki Partner Yaş Farkına Net Tepki

Kırklı yaşlardaki bir kadın karakterin yanına yirmili yaşlarda bir erkek partner konulmadığını söyledi. Bunun toplumsal kabullerle ilgili olduğunu vurguladı. Ancak erkekler için aynı hassasiyetin gösterilmemesini eleştirdi. Bu çifte standardın sorgulanması gerektiğini belirtti. Ekranda bunun estetik olarak da rahatsız edici durduğunu dile getirerek kadın oyuncuların belli bir yaştan sonra geri plana itildiğini ima etti.

'Bu sezon dizilere baktığınızda yarısından çoğunda adamlar neredeyse 40-50 küsür yaşlarında. Kızlar 20-25 yaşında. Niye 40 yaşında bir kadının yanına 20'lik bir erkek koyamıyoruz? Olmaz çünkü ahlaki kurallarımıza ters düşüyor. Öbürü çok mu doğru? Ekranda da çok çirkin duruyor.'