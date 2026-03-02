onedio
Pelin Karahan’dan Dizilerdeki Partner Yaş Farkına Net Tepki

Pelin Karahan’dan Dizilerdeki Partner Yaş Farkına Net Tepki

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
02.03.2026 - 15:12

Televizyon dizilerinde başrol partnerleri arasındaki yaş farkı yeniden tartışma konusu oldu. Özellikle kırklı yaşlardaki erkek oyuncuların yirmili yaşlardaki kadınlarla eşleştirilmesi sıkça eleştiriliyor. Bu eşleşmelerin tersinin neredeyse hiç görülmemesi de dikkat çekiyor. Konuya dair bir değerlendirme de Pelin Karahan’dan geldi.

Kavak Yelleri dizisindeki Aslı karakteriyle hafızalara kazınan Pelin Karahan, bu kez bir proje değil sektöre dair yorumu ile gündemde.

Kavak Yelleri dizisindeki Aslı karakteriyle hafızalara kazınan Pelin Karahan, bu kez bir proje değil sektöre dair yorumu ile gündemde.

Yıllardır ekran önünde olan oyuncu, partner seçimlerinde göze çarpan yaş farkına değindi. Son dönemde izlediği dizilerde benzer bir tablo gördüğünü belirtti. Erkek oyuncuların çoğunlukla 40-50 yaş aralığında olduğunu, kadın partnerlerin ise genellikle 20’li yaşlarda seçildiğine dikkat çekti. Bu durumun artık sıradan kabul edilmesini doğru bulmadığını ifade etti.

Aynı eşleşmenin tersinin yapılmadığını dile getirdi.

Aynı eşleşmenin tersinin yapılmadığını dile getirdi.

Kırklı yaşlardaki bir kadın karakterin yanına yirmili yaşlarda bir erkek partner konulmadığını söyledi. Bunun toplumsal kabullerle ilgili olduğunu vurguladı. Ancak erkekler için aynı hassasiyetin gösterilmemesini eleştirdi. Bu çifte standardın sorgulanması gerektiğini belirtti. Ekranda bunun estetik olarak da rahatsız edici durduğunu dile getirerek kadın oyuncuların belli bir yaştan sonra geri plana itildiğini ima etti. 

'Bu sezon dizilere baktığınızda yarısından çoğunda adamlar neredeyse 40-50 küsür yaşlarında. Kızlar 20-25 yaşında. Niye 40 yaşında bir kadının yanına 20'lik bir erkek koyamıyoruz? Olmaz çünkü ahlaki kurallarımıza ters düşüyor. Öbürü çok mu doğru? Ekranda da çok çirkin duruyor.'

