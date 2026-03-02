Pelin Karahan’dan Dizilerdeki Partner Yaş Farkına Net Tepki
Televizyon dizilerinde başrol partnerleri arasındaki yaş farkı yeniden tartışma konusu oldu. Özellikle kırklı yaşlardaki erkek oyuncuların yirmili yaşlardaki kadınlarla eşleştirilmesi sıkça eleştiriliyor. Bu eşleşmelerin tersinin neredeyse hiç görülmemesi de dikkat çekiyor. Konuya dair bir değerlendirme de Pelin Karahan’dan geldi.
Kavak Yelleri dizisindeki Aslı karakteriyle hafızalara kazınan Pelin Karahan, bu kez bir proje değil sektöre dair yorumu ile gündemde.
Aynı eşleşmenin tersinin yapılmadığını dile getirdi.
