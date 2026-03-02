onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Mısır'ı Gezen Bir Kadın Tacize Uğradığı Anları Paylaştı

Mısır'ı Gezen Bir Kadın Tacize Uğradığı Anları Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
02.03.2026 - 15:46

İçerik Devam Ediyor

Mısır dikkat çeken tarihi ve dünyanın 7 harikasından birini barındırıyor olmasıyla her dönem turistlerin gözdesi olan bir ülke. Hatta bazılarının özel ilgili alanı. Fakat son dönemde bu ilgi oldukça arttı. Sosyal medyanın da etkisiyle son yılların favori seyahat rotası haline geldi. Hal böyle olunca güzelliklerinin yanında kaos görüntüleri de artmaya başladı. 

Mısır'ı gezen bir kadın tacize uğradığı anları paylaştı. Görüntüler elbette tepki çekti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türk bir gezginin kardeşi için deve teklif etmişlerdi.

Türk bir gezginin kardeşi için deve teklif etmişlerdi.

Kardeşi ile Mısır'ı gezen Türk turiste esnaflardan birinden ilginç bir teklif gelmişti. Adama kardeşini kaç deve karşılığı verebileceğini soran Mısırlı esnaf tepki çekmişti. Mısır gibi efsane bir tarihe sahip olan ülkenin son dönemde böyle olaylarla anılıyor olması özellikle gezginleri oldukça üzüyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
9
8
2
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın