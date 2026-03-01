onedio
Tüm Dünyada Viral Oldu: Bir Minik Ailesini Akım Videosu Çekeceğine Pişman Etti

Tüm Dünyada Viral Oldu: Bir Minik Ailesini Akım Videosu Çekeceğine Pişman Etti

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
01.03.2026 - 09:12

Sosyal medyada her dönem bir şeyler akım oluyor. Bu akımların birçoğunda da başrol çocuklar oluyor. Elbette çocukların başına buyruk halleri videonun her zaman istendiği gibi gitmemesine sebep olabiliyor. Son dönemde de çocuklara, onları kandırarak ilaç içirme akımı var bildiğiniz üzere. 

'meryem8serhat' isimli aile çocuklarına bu yöntemle ilaç içirmek istedi. Fakat minik kız, akım videosunu kendi istediği gibi bitirince ortaya çıkan video tüm dünyada milyonlarca kez izlendi.

Kaynak: https://www.instagram.com/meryem8serh...
Peki neydi bu akım?

Peki neydi bu akım?

Çocuklara ilaç içirme yöntemi olarak başlayan bu akımda, asıl ilacı içecek olan çocuktan yardım isteniyor gibi yapılıyor, karşısındaki kişiye ilacı nasıl içeceğini göstermesi söyleniyor. Tam ağzını açtığı sırada da ilaç kendi ağzına dökülüyor. 

Bu akım viral hale gelince psikologlar da konuya dahil olmuş, çocukların güven probleminin temellerinin atılacağını belirtmişlerdi.

