Tüm Dünyada Viral Oldu: Bir Minik Ailesini Akım Videosu Çekeceğine Pişman Etti

Kaynak: https://www.instagram.com/meryem8serh...
Sosyal medyada her dönem bir şeyler akım oluyor. Bu akımların birçoğunda da başrol çocuklar oluyor. Elbette çocukların başına buyruk halleri videonun her zaman istendiği gibi gitmemesine sebep olabiliyor. Son dönemde de çocuklara, onları kandırarak ilaç içirme akımı var bildiğiniz üzere.
'meryem8serhat' isimli aile çocuklarına bu yöntemle ilaç içirmek istedi. Fakat minik kız, akım videosunu kendi istediği gibi bitirince ortaya çıkan video tüm dünyada milyonlarca kez izlendi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Peki neydi bu akım?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın