Tüm Dünyada Viral Oldu: Bir Minik Ailesini Akım Videosu Çekeceğine Pişman Etti

Sosyal medyada her dönem bir şeyler akım oluyor. Bu akımların birçoğunda da başrol çocuklar oluyor. Elbette çocukların başına buyruk halleri videonun her zaman istendiği gibi gitmemesine sebep olabiliyor. Son dönemde de çocuklara, onları kandırarak ilaç içirme akımı var bildiğiniz üzere.

'meryem8serhat' isimli aile çocuklarına bu yöntemle ilaç içirmek istedi. Fakat minik kız, akım videosunu kendi istediği gibi bitirince ortaya çıkan video tüm dünyada milyonlarca kez izlendi.