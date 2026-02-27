Bir Sosyal Medya Kullanıcısı Aile İftarında Kaydettiği Görüntüleri Reality Şov Tadında Paylaştı

Bir sosyal medya kullanıcısı aile evinde yaşanan iftar sofrasını paylaştı. Ancak videonun sıradan paylaşımlardan farkı bunun realite şov tadında olması ve kalabalık sofra kaosunu vermesiydi. Zamanla yarışanlardan, çay bağımlılarına, gençlere ayrı kurulan yer sofrasından tatlı detayına kadar tüm detaylara yer verilen video kısa sürede yüksek etkileşim aldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Videoya pek çok yorum da geldi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın