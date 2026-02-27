onedio
Bir Sosyal Medya Kullanıcısı Aile İftarında Kaydettiği Görüntüleri Reality Şov Tadında Paylaştı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
27.02.2026 - 11:36

Bir sosyal medya kullanıcısı aile evinde yaşanan iftar sofrasını paylaştı. Ancak videonun sıradan paylaşımlardan farkı bunun realite şov tadında olması ve kalabalık sofra kaosunu vermesiydi. Zamanla yarışanlardan, çay bağımlılarına, gençlere ayrı kurulan yer sofrasından tatlı detayına kadar tüm detaylara yer verilen video kısa sürede yüksek etkileşim aldı.

Videoya pek çok yorum da geldi.

'Şu telaşeyi özledim geçirdiğim en yalnız Ramazan oluyor'

'O kadar gerçekçi ki travmalarım tetiklendi'

'Kadın yemek yemeden bulaşık yıkıyor TETİKLENDİM'

İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
