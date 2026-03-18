Kuyumcudan Büyük Vurgun! Altınları Emanet Ettiler, Her Şey Cama Astığı O Yazıyla Ortaya Çıktı

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde vatandaşlar altın ve nakit paralarını kuyumcuya emanet etti. B.A. isimi kuyumcu iş yerinin kapısına 'Cenaze dolayısıyla kapalıyız' yazısını astı. B.A.'ya ulaşamayan vatandaşlar dolandırıldıklarını anlayınca vatandaşlar polise başvurdu. Vatandaşların yaklaşık 50 milyon lira dolandırıldığı tahmin edilen olayla ilgili polis çalışma başlattı.

Yapılan incelemede herhangi bir ziynet eşyası bulunamadı. Kuyumcunun kar payı adı altında vatandaşlardan yaklaşık 50 milyon lira dolayında para ve ziynet eşyası olduğu tahmin ediliyor.