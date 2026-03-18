Kuyumcudan Büyük Vurgun! Altınları Emanet Ettiler, Her Şey Cama Astığı O Yazıyla Ortaya Çıktı

Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
18.03.2026 - 12:10

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde birikimlerini değerlendirmek amacıyla altın ve nakit paralarını kuyumcuya emanet edenler şok yaşadı. Bir sabah kapısına 'Cenaze dolayısıyla kapalıyız' yazısını asan kuyumcu 50 milyon TL ile kayıplara karıştı. İş yerinde arama yapan polis ekipleri içeride hiçbir ziynet eşyasını bulamadı.

Altın ve nakit paralarını emanet ettiler. Kuyumcu "Cenaze dolasıyla kapalıyız" yazısını asarak kayıplara karıştı.

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde vatandaşlar altın ve nakit paralarını kuyumcuya emanet etti. B.A. isimi kuyumcu iş yerinin kapısına 'Cenaze dolayısıyla kapalıyız' yazısını astı. B.A.'ya ulaşamayan vatandaşlar dolandırıldıklarını anlayınca vatandaşlar polise başvurdu. Vatandaşların yaklaşık 50 milyon lira dolandırıldığı tahmin edilen olayla ilgili polis çalışma başlattı.

Yapılan incelemede herhangi bir ziynet eşyası bulunamadı. Kuyumcunun kar payı adı altında vatandaşlardan yaklaşık 50 milyon lira dolayında para ve ziynet eşyası olduğu tahmin ediliyor.

Bu içeriklerde ilginizi çekebilir:

Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
