Köyceğiz'e Yerleşen Yılmaz Erdoğan'ın Tarz Değişikliği Dikkat Çekti!
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Yıllardır projeleri, şiirleri ve kendine has anlatımıyla gündemde olan Yılmaz Erdoğan, bu kez Köyceğiz'den yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Doğayla iç içe yaşamını sürdüren ünlü isim, 'Yaşamak şahit olmak, suyla toprağın sevdasına...' notuyla yayınladığı karelerde bambaşka bir tarzla ortaya çıktı. Atlet ve şalvar kombiniyle takipçilerini şaşırtan Erdoğan'ın yeni görüntüsü sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Türkiye'de hem yazdığı hem oynadığı hem de yönettiği işlerle birkaç kuşağın hayatına dokunabilmiş çok az isim var.
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Yılmaz Erdoğan son yıllarda yalnızca projeleriyle değil, yaşam tarzıyla da dikkat çekiyor.
İnci Taneleri sezonunu tamamladıktan sonra yeniden Köyceğiz'deki hayatına dönen Yılmaz Erdoğan, bu kez ne yeni bir proje ne de bir açıklamayla gündeme geldi.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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