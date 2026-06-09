4 Aydır Cezaevindeydi: Tahliye Olan Fenomen Mükremin Gezgin'den Radikal Açıklama!

Özellikle TikTok'un yükselişe geçtiği dönemde çektiği videolarla geniş kitlelere ulaşan Gezgin, kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan fenomenlerinden biri haline geldi.

Mükremin Gezgin'in adını milyonlarca kişiye duyurmasını sağlayan içerikler ise büyük ölçüde hamilelik temalı videolar oldu. Kendisini hamileymiş gibi gösterdiği, doğum hazırlıkları yaptığı ve hatta doğum yaptığını ima eden kurgu videolar paylaşan Gezgin, bu içeriklerle kısa sürede viral oldu. Bir kesim bu videoları mizah içerikli bulurken, bir kesim ise tepki gösterdi. Tam da bu nedenle Mükremin Gezgin uzun yıllar boyunca sosyal medyanın en çok tartışılan figürlerinden biri olmayı sürdürdü.

Yalnızca TikTok'ta değil, Instagram ve diğer platformlarda da geniş bir takipçi kitlesi oluşturan Gezgin; yaptığı canlı yayınlar, gündem olan açıklamaları ve sıra dışı içerikleriyle sık sık magazin gündemine taşındı. Özellikle sosyal medyada sınırları zorlayan içerik üreticilerinden biri olarak görülen Mükremin Gezgin, sevenleri kadar eleştirenleri de bulunan isimlerden biri haline geldi.

Yıllar içerisinde hakkında çok sayıda tartışma yaşansa da Mükremin Gezgin'in sosyal medyada büyük bir görünürlük elde ettiği ve dijital dünyanın en çok konuşulan fenomenlerinden biri olduğu gerçeği değişmedi. Ancak geçtiğimiz aylarda yaşanan gelişmeler, kariyerindeki en zorlu dönemin başlangıcı oldu.