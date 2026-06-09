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4 Aydır Cezaevindeydi: Tahliye Olan Fenomen Mükremin Gezgin'den Radikal Açıklama!

4 Aydır Cezaevindeydi: Tahliye Olan Fenomen Mükremin Gezgin'den Radikal Açıklama!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
09.06.2026 - 23:34
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Yaklaşık dört aydır cezaevinde bulunan sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin, geçtiğimiz günlerde tahliye edilmişti. Hakkındaki soruşturma ve erişim engeli kararları nedeniyle uzun süre sessiz kalan Gezgin, sonunda takipçilerinin karşısına çıktı. Cezaevinde geçirdiği dönemin kendisinde önemli izler bıraktığını söyleyen fenomen isim, 'Daha farklı bir Mükremin olarak gelmeyi düşünüyorum' sözleriyle dikkat çekti.

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Türkiye'de sosyal medya denildiğinde akla gelen en sıra dışı isimlerden biri hiç şüphesiz Mükremin Gezgin.

Türkiye'de sosyal medya denildiğinde akla gelen en sıra dışı isimlerden biri hiç şüphesiz Mükremin Gezgin.

Özellikle TikTok'un yükselişe geçtiği dönemde çektiği videolarla geniş kitlelere ulaşan Gezgin, kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan fenomenlerinden biri haline geldi.

Mükremin Gezgin'in adını milyonlarca kişiye duyurmasını sağlayan içerikler ise büyük ölçüde hamilelik temalı videolar oldu. Kendisini hamileymiş gibi gösterdiği, doğum hazırlıkları yaptığı ve hatta doğum yaptığını ima eden kurgu videolar paylaşan Gezgin, bu içeriklerle kısa sürede viral oldu. Bir kesim bu videoları mizah içerikli bulurken, bir kesim ise tepki gösterdi. Tam da bu nedenle Mükremin Gezgin uzun yıllar boyunca sosyal medyanın en çok tartışılan figürlerinden biri olmayı sürdürdü.

Yalnızca TikTok'ta değil, Instagram ve diğer platformlarda da geniş bir takipçi kitlesi oluşturan Gezgin; yaptığı canlı yayınlar, gündem olan açıklamaları ve sıra dışı içerikleriyle sık sık magazin gündemine taşındı. Özellikle sosyal medyada sınırları zorlayan içerik üreticilerinden biri olarak görülen Mükremin Gezgin, sevenleri kadar eleştirenleri de bulunan isimlerden biri haline geldi.

Yıllar içerisinde hakkında çok sayıda tartışma yaşansa da Mükremin Gezgin'in sosyal medyada büyük bir görünürlük elde ettiği ve dijital dünyanın en çok konuşulan fenomenlerinden biri olduğu gerçeği değişmedi. Ancak geçtiğimiz aylarda yaşanan gelişmeler, kariyerindeki en zorlu dönemin başlangıcı oldu.

Mükremin Gezgin'in adı son aylarda sosyal medya paylaşımlarıyla değil, hakkında yürütülen soruşturma ve cezaevi süreciyle gündeme gelmişti.

Mükremin Gezgin'in adı son aylarda sosyal medya paylaşımlarıyla değil, hakkında yürütülen soruşturma ve cezaevi süreciyle gündeme gelmişti.

Fenomen isim hakkında başlatılan soruşturmanın merkezinde, sosyal medya hesaplarından paylaştığı ve kamuoyunda yoğun tepki çeken bazı videolar yer aldı. Özellikle çocukların da yer aldığı içeriklerde kullandığı ifadeler ve kurgular nedeniyle hakkında inceleme başlatıldı. Savcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında söz konusu paylaşımların Türk Ceza Kanunu'nun ilgili hükümleri açısından değerlendirilmesi istendi. Yapılan incelemelerin ardından Mükremin Gezgin hakkında 'müstehcenlik' suçlamasıyla işlem yapıldı ve mahkeme tarafından tutuklanmasına karar verildi.

Yaklaşık dört ay boyunca cezaevinde olan Mükremin Gezgin bu süreçte sosyal medyadan tamamen uzak kaldı. Cezaevinde geçirdiği döneme ilişkin çeşitli iddialar ortaya atılsa da Gezgin'den herhangi bir açıklama gelmedi.

Geçtiğimiz günlerde ise beklenen gelişme yaşandı ve Mükremin Gezgin tahliye edildi. Tahliye haberinin ardından gözler doğal olarak yeniden sosyal medya fenomenine çevrildi. Ancak Gezgin'in cezaevinden çıktıktan sonra da bir süre sessiz kalmayı tercih ettiği görüldü.

Üstelik bu süreçte bir başka gelişme daha yaşandı. Mükremin Gezgin'in sosyal medya hesaplarına yönelik erişim engeli kararları da gündeme geldi.

Tahliyesinin ardından günlerce sessiz kalan Mükremin Gezgin'den beklenen açıklama sonunda geldi.

Sosyal medyada paylaştığı videoyla takipçilerinin karşısına çıkan fenomen isim, cezaevinde geçirdiği dört aylık sürecin ardından ilk kez konuştu. Açıklamaları, geçtiğimiz dönemde benzer şekilde kamuoyuna seslenen Murat Övüç'ün mesajlarını hatırlatırken, Gezgin'in kullandığı ifadeler de dikkat çekti.

Videoda oldukça sakin ve duygusal bir ton kullanan Mükremin Gezgin, öncelikle kendisini merak eden takipçilerine teşekkür etti. Cezaevinde geçirdiği sürecin kendisi üzerinde önemli etkiler bıraktığını ifade eden fenomen isim, şu sözleri kullandı:

'Herkese merhaba arkadaşlar, malum biliyorsunuz 4 aylık bir süre zarfında aranızda yoktum ve sizleri çok özledim. Şu an ailemin yanındayım ve ailemle vakit geçiriyorum. Birazcık psikolojik sorunlar yaşıyorum. Allah kimseyi özgürlüğünden mahrum bırakmasın inşallah. Bazı kararlar aldım dört duvar arasında. Biraz daha farklı toplumumuza, insanlarımıza daha farklı bir Mükremin olarak gelmeyi düşünüyorum. Arayan soran herkese çok teşekkür ederim. Arada kendimi iyi hissettiğimde sohbet edeceğiz, muhabbet edeceğiz. Herkesi çok öpüyorum.'

Özellikle 'Daha farklı bir Mükremin olarak gelmeyi düşünüyorum' sözleri sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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