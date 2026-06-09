4 Aydır Cezaevindeydi: Tahliye Olan Fenomen Mükremin Gezgin'den Radikal Açıklama!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Yaklaşık dört aydır cezaevinde bulunan sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin, geçtiğimiz günlerde tahliye edilmişti. Hakkındaki soruşturma ve erişim engeli kararları nedeniyle uzun süre sessiz kalan Gezgin, sonunda takipçilerinin karşısına çıktı. Cezaevinde geçirdiği dönemin kendisinde önemli izler bıraktığını söyleyen fenomen isim, 'Daha farklı bir Mükremin olarak gelmeyi düşünüyorum' sözleriyle dikkat çekti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türkiye'de sosyal medya denildiğinde akla gelen en sıra dışı isimlerden biri hiç şüphesiz Mükremin Gezgin.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Mükremin Gezgin'in adı son aylarda sosyal medya paylaşımlarıyla değil, hakkında yürütülen soruşturma ve cezaevi süreciyle gündeme gelmişti.
Tahliyesinin ardından günlerce sessiz kalan Mükremin Gezgin'den beklenen açıklama sonunda geldi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın