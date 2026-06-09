Rahatsız Edici Yazışmalar Ortaya Çıktı: Epstein'in Kurduğu Ağın Boyutu Şaşkına Çevirdi!
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Jeffrey Epstein dosyasında yıllardır konuşulan detaylara bir yenisi daha eklendi. Washington Post'un yayımladığı kapsamlı araştırma, Epstein'in modellik dünyasındaki bağlantılarına ve genç kadınlarla kurduğu temaslara ilişkin dikkat çekici yazışmaları ortaya çıkardı. Peki dosyanın merkezindeki isimler kimlerdi, Ghislaine Maxwell nasıl bir rol oynadı ve yeni belgeler hangi tartışmaları yeniden alevlendirdi? Buyurun, dünyanın konuştuğu Epstein dosyasının perde arkasına birlikte bakalım.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Kaynak: Washington Post
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Dünyanın Kanını Donduran Dosya: Jeffrey Epstein Olayında Neler Yaşandı?
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Prenslerden Hollywood yıldızlarına: Dünyanın konuştuğu isimler nasıl gündeme geldi?
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Yazışmalarda en sık geçen vaatlerden biri ise Victoria's Secret oldu.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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