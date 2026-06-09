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Rahatsız Edici Yazışmalar Ortaya Çıktı: Epstein'in Kurduğu Ağın Boyutu Şaşkına Çevirdi!

Rahatsız Edici Yazışmalar Ortaya Çıktı: Epstein'in Kurduğu Ağın Boyutu Şaşkına Çevirdi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
09.06.2026 - 19:06
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Jeffrey Epstein dosyasında yıllardır konuşulan detaylara bir yenisi daha eklendi. Washington Post'un yayımladığı kapsamlı araştırma, Epstein'in modellik dünyasındaki bağlantılarına ve genç kadınlarla kurduğu temaslara ilişkin dikkat çekici yazışmaları ortaya çıkardı. Peki dosyanın merkezindeki isimler kimlerdi, Ghislaine Maxwell nasıl bir rol oynadı ve yeni belgeler hangi tartışmaları yeniden alevlendirdi? Buyurun, dünyanın konuştuğu Epstein dosyasının perde arkasına birlikte bakalım.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Kaynak: Washington Post

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Dünyanın Kanını Donduran Dosya: Jeffrey Epstein Olayında Neler Yaşandı?

Dünyanın Kanını Donduran Dosya: Jeffrey Epstein Olayında Neler Yaşandı?

Bazı davalar yalnızca bir suç soruşturması olarak kalır. Bazıları ise yıllar geçse de kapanmaz, konuşulmaya devam eder ve her yeni gelişmeyle daha da büyür. Jeffrey Epstein dosyası da tam olarak böyle bir hikaye. 

Jeffrey Epstein dosyası, son yılların en çok konuşulan ve en çok tartışılan soruşturmalarından biri olmaya devam ediyor. Aradan yıllar geçmiş olmasına rağmen dosyanın hâlâ gündemde kalmasının nedeni yalnızca işlenen suçlar değil; olayın etrafında şekillenen ilişki ağı, ortaya çıkan yeni belgeler ve hâlâ tam olarak cevaplanamayan sorular.

Bir dönem milyarder finansçı olarak tanınan Jeffrey Epstein, dünyanın en güçlü isimleriyle aynı ortamlarda bulunuyor, siyasetçilerden iş insanlarına, akademisyenlerden ünlülere kadar uzanan geniş bir çevreye sahip görünüyordu. Özel jetleri, lüks malikaneleri ve yüksek profilli bağlantıları sayesinde uzun yıllar boyunca seçkin çevrelerin tanınan isimlerinden biri olarak kabul edildi.

Ancak 2000'li yılların başından itibaren hakkında ortaya atılan iddialar, kamuoyunun gördüğü bu parlak tablonun arkasında çok daha karanlık bir yapı bulunduğunu ortaya çıkardı. Epstein'in genç kadınları ve reşit olmayan kız çocuklarını yıllarca istismar ettiği, bunun için organize bir sistem kurduğu ve çevresindeki bazı kişilerden destek aldığı öne sürüldü.

Dosyanın yeniden gündeme gelmesinde en büyük paylardan biri Virginia Giuffre'ye aitti. Henüz genç yaşta Epstein ve çevresindeki kişiler tarafından istismar edildiğini iddia eden Giuffre, yıllar boyunca hukuk mücadelesi verdi. Onun açıklamaları yalnızca kendi hikayesini anlatmakla kalmadı; başka mağdurların da konuşmasının önünü açtı. Bu nedenle Virginia Giuffre bugün hâlâ Epstein dosyasının en sembolik isimlerinden biri olarak görülüyor.

Soruşturma sürecinde en çok konuşulan yerlerden biri ise Karayipler'de bulunan Little Saint James Adası oldu. Kamuoyunda zamanla 'Epstein Adası' olarak anılmaya başlayan bu yer, tanık ifadelerinde ve mahkeme kayıtlarında sık sık gündeme geldi. Hatta birçok kişi için Epstein dosyasının simgelerinden biri haline geldi.

2019 yılında yeniden tutuklanan Epstein, bu kez çok daha ağır suçlamalarla karşı karşıyaydı. Ancak yargılama süreci başlamadan önce New York'taki federal cezaevinde ölü bulundu. Ölüm nedeni resmi kayıtlara göre intihar olarak açıklandı. Buna rağmen güvenlik kameralarındaki eksiklikler, nöbet sistemindeki aksaklıklar ve olay gecesine ilişkin tartışmalar nedeniyle Epstein'in ölümü bugün bile dünyanın en çok konuşulan gizemlerinden biri olarak görülüyor.

Prenslerden Hollywood yıldızlarına: Dünyanın konuştuğu isimler nasıl gündeme geldi?

Prenslerden Hollywood yıldızlarına: Dünyanın konuştuğu isimler nasıl gündeme geldi?

Jeffrey Epstein dosyasında yıllar boyunca adı en az Epstein kadar konuşulan bir kişi varsa, o da Ghislaine Maxwell'di.

İngiliz medya patronu Robert Maxwell'in kızı olan Ghislaine Maxwell, 1990'lı yılların başında Epstein'in hayatına girdi. Kısa süre içerisinde yalnızca yakın arkadaşı değil, sosyal çevresinin en önemli figürlerinden biri haline geldi. Yıllarca birlikte davetlere katıldılar, aynı çevrelerde görüntülendiler ve kamuoyunda ayrılmaz bir ikili olarak tanındılar.

Ancak soruşturmalar ilerledikçe Maxwell'in rolü çok daha fazla mercek altına alındı. Savcılığa göre genç kadınların Epstein'le tanıştırılmasında ve sistemin sürdürülmesinde kilit rol oynayan isimlerden biriydi. Özellikle Virginia Giuffre'nin yıllar boyunca dile getirdiği iddialar, Maxwell'in dosyadaki konumunu daha da önemli hale getirdi.

Epstein'in 2019'daki ölümünden sonra gözler tamamen Maxwell'e çevrildi. Hakkında açılan davada savcılar, yıllarca devam eden sistemde aktif rol oynadığını savundu. Aylar süren yargılamanın ardından Maxwell suçlu bulundu ve 2022 yılında 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bu karar, Epstein öldükten sonra dosyada verilen en önemli hüküm olarak değerlendirildi.

Dosyanın küresel bir skandala dönüşmesinin nedeni ise yalnızca Maxwell değildi. Yıllar içerisinde ortaya çıkan uçuş kayıtları, mahkeme evrakları ve tanık ifadelerinde siyaset, iş dünyası ve eğlence sektöründen çok sayıda tanınmış ismin adı geçti.

En büyük yankıyı yaratan isimlerden biri İngiltere Kraliyet Ailesi üyesi Prens Andrew oldu. Virginia Giuffre'nin iddiaları nedeniyle büyük baskı altına giren Andrew, kamuoyunun tepkisini daha da artıran bir BBC röportajı verdi. Röportajın ardından gelen eleştiriler büyüdü ve sonunda kraliyet görevlerinden çekilmek zorunda kaldı. Böylece İngiliz monarşisinin son yıllardaki en büyük krizlerinden biri ortaya çıktı.

Bunun yanında Bill Clinton, Donald Trump, Bill Gates, Naomi Campbell, Kevin Spacey, Chris Tucker ve Alan Dershowitz gibi isimler de çeşitli belgelerde veya uçuş kayıtlarında yer aldı. Bu durum yıllardır aynı sorunun sorulmasına neden oluyor: Epstein'in çevresindeki insanlar neyi biliyordu ve bu ağın gerçek boyutu neydi?

Yeni Belgeler Ortaya Çıkardı: Modellik Dünyasına Uzanan Ağ Nasıl İşliyordu?

Yeni Belgeler Ortaya Çıkardı: Modellik Dünyasına Uzanan Ağ Nasıl İşliyordu?

Jeffrey Epstein dosyasında son günlerde en çok konuşulan gelişme, Washington Post'un yayımladığı kapsamlı araştırma oldu. Yıllardır merak edilen 'Epstein bu kadar çok genç kadınla nasıl tanışıyordu?' sorusuna ışık tutan araştırma, modellik dünyasından bazı isimlerle kurduğu ilişkilere dair dikkat çekici yazışmaları ortaya çıkardı.

Araştırmanın merkezindeki isimlerden biri, bir dönem New York'ta faaliyet gösteren model menajeri Ramsey Elkholy oldu. Washington Post'un incelediği 100'den fazla e-posta, Elkholy ile Epstein arasındaki iletişimin yaklaşık on yıla yayıldığını ortaya koyuyor. Yazışmalarda sık sık genç kadınlardan, modellerden ve olası buluşmalardan bahsediliyor.

Belgelerde yer alan en dikkat çekici mesajlardan biri 2009 yılına ait. Epstein henüz ev hapsindeyken Elkholy ona 'eve dönüş hediyesi' olarak tanımladığı bir modelden söz ediyor. Genç kadının görünüşünü uzun uzun anlattıktan sonra, 'Onunla mutlaka tanışmalısın' ifadelerini kullanıyor. Washington Post'un dikkat çektiği nokta da tam olarak bu: Yazışmaların büyük bölümünde kadınlar bir insan olarak değil, tanıştırılacak kişiler ya da kariyer fırsatı karşılığında sunulabilecek bağlantılar gibi konuşuluyor.

Elkholy ise yıllar sonra verdiği röportajda, Epstein'e tanıştırdığı kadınların kariyerlerine katkı sağlayabileceğine inandığını söyledi. Ona göre dönemin birçok modeli ve menajeri, Epstein'in moda dünyasındaki güçlü bağlantılarından faydalanmak istiyordu. Hatta röportajında, 'Herkes Epstein'in bulunduğu odada olmak istiyordu' ifadelerini kullandı.

Yazışmalarda en sık geçen vaatlerden biri ise Victoria's Secret oldu.

Yazışmalarda en sık geçen vaatlerden biri ise Victoria's Secret oldu.

Dönemin en büyük moda markalarından biri olan Victoria's Secret'ta yer almak, bir model için kariyerinin tamamen değişmesi anlamına gelebiliyordu. Belgelerde Elkholy'nin bazı kadınları ikna ederken Victoria's Secret bağlantılarını kullandığı görülüyor. Bir yazışmada genç bir modelin Epstein'in niyetlerinden emin olmak istediğini söyleyen Elkholy, 'Eğer ona Victoria's Secret tarafında bir görüşme ayarlayabilirsek son buluşmanın gerçek olduğuna inanır' diye yazıyor.

Başka bir mesajda ise bir model için 'İç çamaşırı çekimi yapmaya sıcak bakabilir, yeter ki doğru şekilde yönlendirilsin' ifadelerini kullanıyor. Yine başka bir e-postada Epstein'e doğrudan 'Onunla çok sabırlı davrandın' diye yazdığı ve modeli daha fazla zorlamasını ima eden ifadeler kullandığı görülüyor. Elkholy ise yıllar sonra bu yazışmaların çoğunun gerçeği yansıtmadığını, Epstein'i etkilemeye çalıştığını ve kullandığı dilden dolayı bugün utanç duyduğunu savundu.

Washington Post'un araştırmasında yalnızca Elkholy değil, başka isimler de dikkat çekiyor. Belgelerde bir İsveçli model scout'unun Epstein için genç kızlar bulmaya çalıştığından bahsediliyor. Bir Rus model ise başka bir kadının, kendisine modellik fırsatı sunulacağı söylenirse 'ikna edilmesinin kolay olacağını' yazıyor. Bazı yazışmalarda ise kadınların fotoğrafları gönderiliyor ve Epstein'e 'beğenebileceği' kişiler olarak tanıtılıyor.

Araştırmada adı yeniden gündeme gelen isimlerden biri de Fransız model ajansı patronu Jean-Luc Brunel. Yıllardır Epstein dosyasıyla birlikte anılan Brunel'in adı, modellik sektörünün soruşturmadaki rolü tartışılırken yeniden öne çıktı. Özellikle mağdur hakları savunucuları, yıllardır bazı genç kadınların neden modellik dünyasından geldiği sorusunun yeterince araştırılmadığını savunuyor.

Hatta dosyanın yeniden gündeme gelmesinin ardından onlarca modelin imzasını taşıyan bir mektup da yayımlandı. Mektupta, modellik sektörünün Epstein için bir 'kadınlara ulaşma kanalı' olarak kullanılıp kullanılmadığının araştırılması talep edildi. Model Alliance'ın kurucusu Sara Ziff ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 'İnsanlar modellik dünyasının sadece parlak tarafını görüyor. Ancak birçok kişi için perde arkasında çok daha karanlık bir gerçek vardı' ifadelerini kullandı.

Washington Post'un ortaya çıkardığı belgeler, Epstein dosyasına yeni bir suçlama eklemekten çok, yıllardır konuşulan sistemin nasıl işlediğine dair daha ayrıntılı bir tablo sunuyor. Özellikle yazışmaların dili, kurulan ilişkiler ve bazı kişilerin kariyer fırsatlarıyla bağlantı kurarak kadınları tanıştırmaya çalışması, dosyanın neden hala dünyanın en çok konuşulan skandallarından biri olmaya devam ettiğini bir kez daha gösteriyor.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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