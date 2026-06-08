Bu Sefer Kaçmadı: Afra Saraçoğlu, İş İnsanı Yeni Aşkıyla İlk Kez Görüntülendi!

Oyunculuk kariyerine genç yaşta başlayan Saraçoğlu, Fazilet Hanım ve Kızları, Öğretmen, Yeşilçam ve Kardeş Çocukları gibi projelerde dikkat çekse de asıl büyük çıkışını Yalı Çapkını dizisinde hayat verdiği Seyran karakteriyle yakaladı.

Milyonları ekran başına kilitleyen dizi sayesinde yalnızca Türkiye'de değil, yurt dışında da büyük bir hayran kitlesine ulaşan Afra Saraçoğlu, kısa süre içinde sektörün en gözde kadın oyuncularından biri haline geldi. Ancak kabul etmek gerekir ki onun özel hayatı da en az kariyeri kadar ilgi çekti.

Afra Saraçoğlu denince akla gelen ilk ilişkilerden biri hiç kuşkusuz Mert Yazıcıoğlu'yla yaşadığı uzun soluklu aşk oldu. Yıllarca birlikte olan çift, magazin dünyasının en sevilen ilişkilerinden biri olarak gösteriliyordu. Ancak Yalı Çapkını'nın başlamasıyla birlikte dengeler değişti. Dizide partner olan Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in sette giderek yakınlaştıkları yönündeki iddialar ortaya atılmaya başladı.

İşin dikkat çeken tarafı ise Mert Yazıcıoğlu, Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in o dönemde yakın arkadaş olmalarıydı. Bu nedenle ortaya atılan iddialar sosyal medyada uzun süre tartışıldı. Hatta birçok kişi yaşananları Mert Yazıcıoğlu açısından 'sırtından bıçaklanmak' olarak yorumladı. İlk başlarda hem Afra Saraçoğlu hem de Mert Ramazan Demir bu aşk iddialarını net şekilde reddetmişti. Ancak zaman geçtikçe ikilinin birlikteliği magazin dünyasının en çok konuşulan gerçeklerinden biri haline geldi.

Yine de bu ilişki hiçbir zaman diğer ünlü çiftlerin ilişkileri gibi yaşanmadı. Bir ayrıldılar, bir barıştılar. Bir gün haklarında ayrılık haberi çıkarken birkaç hafta sonra yeniden birlikte oldukları konuşuluyordu. Üstelik ilişkilerini açık açık yaşamaktan da çoğu zaman kaçındılar. Birlikte görüntülendiklerinde hızlıca uzaklaşmaları, soruları yanıtsız bırakmaları ve özel hayatlarını gözlerden uzak tutmaya çalışmaları yıllarca konuşuldu. O kadar ki Yalı Çapkını boyunca devam eden ilişkiyi gerçekten mutlu halleriyle görebildiğimiz anların sayısı bir elin parmaklarını geçmedi. Dizinin final yapmasının ardından ilişki de sessiz sedasız sona erdi. Her ne kadar AfRam hayranları ikiliyi bugün bile yeniden bir araya getirmeye çalışsa da aşkın çoktan bittiği uzun süredir belliydi.