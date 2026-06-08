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Bu Sefer Kaçmadı: Afra Saraçoğlu, İş İnsanı Yeni Aşkıyla İlk Kez Görüntülendi!

Bu Sefer Kaçmadı: Afra Saraçoğlu, İş İnsanı Yeni Aşkıyla İlk Kez Görüntülendi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
08.06.2026 - 23:42
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Yalı Çapkını'nın finalinin ardından uzun süre yalnız olduğu düşünülen Afra Saraçoğlu'nun adı birkaç hafta önce iş insanı Poyraz Yosmaoğlu'yla anılmaya başlamıştı. İlk görüntüler net bulunmasa da magazin kulislerini hareketlendirmeye yetmişti. Şimdiyse ikili ilk kez muhabirlere yakalandı ve herkesi şaşırtan kişi Afra Saraçoğlu oldu! Yıllardır özel hayatı söz konusu olduğunda kameralardan kaçan ünlü oyuncu, bu kez gülümseyerek el salladı.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Son yılların en popüler oyuncularından biri olan Afra Saraçoğlu, yalnızca başarılı projeleriyle değil, özel hayatıyla da magazin gündeminin en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor.

Son yılların en popüler oyuncularından biri olan Afra Saraçoğlu, yalnızca başarılı projeleriyle değil, özel hayatıyla da magazin gündeminin en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor.

Oyunculuk kariyerine genç yaşta başlayan Saraçoğlu, Fazilet Hanım ve Kızları, Öğretmen, Yeşilçam ve Kardeş Çocukları gibi projelerde dikkat çekse de asıl büyük çıkışını Yalı Çapkını dizisinde hayat verdiği Seyran karakteriyle yakaladı.

Milyonları ekran başına kilitleyen dizi sayesinde yalnızca Türkiye'de değil, yurt dışında da büyük bir hayran kitlesine ulaşan Afra Saraçoğlu, kısa süre içinde sektörün en gözde kadın oyuncularından biri haline geldi. Ancak kabul etmek gerekir ki onun özel hayatı da en az kariyeri kadar ilgi çekti.

Afra Saraçoğlu denince akla gelen ilk ilişkilerden biri hiç kuşkusuz Mert Yazıcıoğlu'yla yaşadığı uzun soluklu aşk oldu. Yıllarca birlikte olan çift, magazin dünyasının en sevilen ilişkilerinden biri olarak gösteriliyordu. Ancak Yalı Çapkını'nın başlamasıyla birlikte dengeler değişti. Dizide partner olan Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in sette giderek yakınlaştıkları yönündeki iddialar ortaya atılmaya başladı.

İşin dikkat çeken tarafı ise Mert Yazıcıoğlu, Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in o dönemde yakın arkadaş olmalarıydı. Bu nedenle ortaya atılan iddialar sosyal medyada uzun süre tartışıldı. Hatta birçok kişi yaşananları Mert Yazıcıoğlu açısından 'sırtından bıçaklanmak' olarak yorumladı. İlk başlarda hem Afra Saraçoğlu hem de Mert Ramazan Demir bu aşk iddialarını net şekilde reddetmişti. Ancak zaman geçtikçe ikilinin birlikteliği magazin dünyasının en çok konuşulan gerçeklerinden biri haline geldi.

Yine de bu ilişki hiçbir zaman diğer ünlü çiftlerin ilişkileri gibi yaşanmadı. Bir ayrıldılar, bir barıştılar. Bir gün haklarında ayrılık haberi çıkarken birkaç hafta sonra yeniden birlikte oldukları konuşuluyordu. Üstelik ilişkilerini açık açık yaşamaktan da çoğu zaman kaçındılar. Birlikte görüntülendiklerinde hızlıca uzaklaşmaları, soruları yanıtsız bırakmaları ve özel hayatlarını gözlerden uzak tutmaya çalışmaları yıllarca konuşuldu. O kadar ki Yalı Çapkını boyunca devam eden ilişkiyi gerçekten mutlu halleriyle görebildiğimiz anların sayısı bir elin parmaklarını geçmedi. Dizinin final yapmasının ardından ilişki de sessiz sedasız sona erdi. Her ne kadar AfRam hayranları ikiliyi bugün bile yeniden bir araya getirmeye çalışsa da aşkın çoktan bittiği uzun süredir belliydi.

Tam da bu nedenle uzun süredir Afra Saraçoğlu'nun aşk hayatında yeni bir sayfa açıp açmayacağı merak ediliyordu.

Tam da bu nedenle uzun süredir Afra Saraçoğlu'nun aşk hayatında yeni bir sayfa açıp açmayacağı merak ediliyordu.

Birçok kişi oyuncunun kariyerine odaklandığını ve yeni bir ilişki düşünmediğini varsayarken birkaç hafta önce ortaya atılan bir iddia magazin kulislerini hareketlendirdi.

İddialara göre Afra Saraçoğlu'nun adı bu kez iş insanı Poyraz Yosmaoğlu ile anılmaya başlamıştı. İlk etapta bu haberler sosyal medyada sıradan bir magazin söylentisi gibi karşılandı. Çünkü Afra Saraçoğlu'nun yıllardır benzer iddialar karşısında sessiz kalmayı tercih ettiğini biliyorduk. Nitekim bu kez de oyuncudan herhangi bir açıklama gelmedi.

Derken konu bambaşka bir boyut kazandı.

Ece Erken'in Gel Konuşalım programında paylaştığı görüntüler kısa sürede gündem oldu. Programda gösterilen karelerde Afra Saraçoğlu ve Poyraz Yosmaoğlu'nun bir restoranda birlikte görüntülendiği öne sürülüyordu. Görüntü kalitesi oldukça düşüktü. Hatta birçok kişi ilk bakışta kişilerin kim olduğunu anlamakta bile zorlandı. Ancak aynı masada oturdukları ve birlikte vakit geçirdikleri yönündeki iddialar kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

Magazin takipçileri için bu görüntüler önemliydi çünkü ilk kez Afra Saraçoğlu'nun adı bir başka isimle bu kadar güçlü şekilde anılıyordu.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Derken beklenen asıl görüntü geldi.

Magazin muhabirleri tarafından Poyraz Yosmaoğlu ile birlikte görüntülenen Afra Saraçoğlu, bu kez herkesi şaşırtan bir tavır sergiledi. Yıllardır kameralardan kaçmayı tercih eden, özel hayatıyla ilgili sorular karşısında geri planda kalmaya çalışan oyuncu bu kez oldukça rahattı.

İkili araç içerisinde görüntülenirken Afra Saraçoğlu'nun kameralara gülümseyerek el salladığı görüldü. Dikkat çeken detay da bu oldu zaten. Zira Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir'le görüntülendiğinde çoğu zaman hızlıca uzaklaşmayı, soruları yanıtsız bırakmayı ya da görüntü vermemeyi tercih etmişti.

Bu kez ise durum tamamen farklıydı.

Afra Saraçoğlu'nun rahat tavırları ve kameralardan kaçmaması kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Birçok kişi oyuncunun bu davranışını yeni ilişkisini artık saklama ihtiyacı duymadığı şeklinde yorumladı. Hatta bazı kullanıcılar, yıllardır ilk kez Afra Saraçoğlu'nun özel hayatıyla ilgili bu kadar rahat görüntüler verdiğini yazdı.

Henüz ikili cephesinden resmi bir açıklama gelmiş değil. Ancak ortaya çıkan son görüntüler, birkaç haftadır konuşulan aşk iddialarını resmen kanıtlamış durumda.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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