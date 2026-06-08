Bu Sefer Kaçmadı: Afra Saraçoğlu, İş İnsanı Yeni Aşkıyla İlk Kez Görüntülendi!
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Yalı Çapkını'nın finalinin ardından uzun süre yalnız olduğu düşünülen Afra Saraçoğlu'nun adı birkaç hafta önce iş insanı Poyraz Yosmaoğlu'yla anılmaya başlamıştı. İlk görüntüler net bulunmasa da magazin kulislerini hareketlendirmeye yetmişti. Şimdiyse ikili ilk kez muhabirlere yakalandı ve herkesi şaşırtan kişi Afra Saraçoğlu oldu! Yıllardır özel hayatı söz konusu olduğunda kameralardan kaçan ünlü oyuncu, bu kez gülümseyerek el salladı.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Son yılların en popüler oyuncularından biri olan Afra Saraçoğlu, yalnızca başarılı projeleriyle değil, özel hayatıyla da magazin gündeminin en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor.
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Tam da bu nedenle uzun süredir Afra Saraçoğlu'nun aşk hayatında yeni bir sayfa açıp açmayacağı merak ediliyordu.
Derken beklenen asıl görüntü geldi.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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