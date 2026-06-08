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Mabel Matiz ve Türkan Şoray'ın Kızı Yağmur Ünal'ın Yasaklı Madde Testi Pozitif Çıktı

Mabel Matiz ve Türkan Şoray'ın Kızı Yağmur Ünal'ın Yasaklı Madde Testi Pozitif Çıktı

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
08.06.2026 - 19:17
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Mayıs ayında başlatılan ve çok sayıda ünlü ismin adının geçtiği soruşturmada yeni sonuçlar ortaya çıktı. Daha önce Serenay Sarıkaya, Onur Tuna, Feyza Civelek ve Blok3'ün test sonuçlarının gündeme gelmesinin ardından bu kez gözler Mabel Matiz ve Türkan Şoray'ın kızı Yağmur Ünal'a çevrildi.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Mayıs ayının son günlerinde magazin ve gündem dünyasını aynı anda sarsan bir operasyon gerçekleştirilmişti.

Mayıs ayının son günlerinde magazin ve gündem dünyasını aynı anda sarsan bir operasyon gerçekleştirilmişti.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında aralarında oyuncuların, şarkıcıların, sosyal medya fenomenlerinin ve televizyon dünyasından tanınan isimlerin de bulunduğu 25 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Operasyonun duyulmasıyla birlikte sosyal medya adeta kilitlenirken, listede yer alan isimler günlerce konuşulmuştu.

O dönem kamuoyunun en çok dikkatini çeken isimler arasında Serenay Sarıkaya, Mabel Matiz, Onur Tuna, Feyza Civelek, Blok3, Yağmur Ünal, Mirgün Cabas, Berkay Şahin, Tan Taşçı ve Niran Ünsal gibi ünlü isimler bulunuyordu. Soruşturma kapsamında şüphelilerden kan, idrar ve kıl örnekleri alınmış, dosya Adli Tıp Kurumu incelemesine gönderilmişti.

Geçtiğimiz günlerde soruşturmadaki ilk sonuçlar ortaya çıkmıştı. Adli Tıp raporlarına göre Serenay Sarıkaya, Berkay Şahin ve Mirgün Cabas'ın örneklerinde herhangi bir bulguya rastlanmadığı belirtilmişti. Öte yandan Onur Tuna'nın örneklerinde pozitif bulgu tespit edildiği aktarılmış, Feyza Civelek'in kan örneği negatif çıkmasına rağmen idrar ve kıl örneklerinde pozitif bulgular bulunduğu belirtilmişti. Rapçi Blok3 olarak tanınan Hakan Aydın'ın ise kan ve idrar örneklerinin negatif, kıl örneğinin pozitif çıktığı kamuoyuna yansımıştı.

Tam herkes soruşturmadaki diğer isimlerin sonuçlarını beklerken yeni bir gelişme daha yaşandı. Bu kez gözler, uzun süredir sessizliğini koruyan Mabel Matiz ve Yağmur Ünal'a çevrildi.

Türk pop müziğinin son yıllardaki en özgün isimlerinden biri olarak gösterilen Mabel Matiz, müzik kariyeri boyunca daha çok şarkıları ve sahne performanslarıyla konuşuldu.

Türk pop müziğinin son yıllardaki en özgün isimlerinden biri olarak gösterilen Mabel Matiz, müzik kariyeri boyunca daha çok şarkıları ve sahne performanslarıyla konuşuldu.

Gerçek adı Fatih Karaca olan sanatçı, 'Arafta', 'Gel', 'Sarmaşık', 'Müphem', 'Antidepresan', 'Fan', 'Karakol' ve 'Ya Bu İşler Ne' gibi şarkılarla milyonlarca dinleyiciye ulaştı. Özellikle son dönemde çıkardığı projelerle yalnızca Türkiye'de değil, yurt dışında da ciddi bir dinleyici kitlesi oluşturdu.

Ancak Mabel Matiz'in adı daha önce de bir hukuki süreçle gündeme gelmişti. Sanatçının 'Perperişan' adlı şarkısı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın talebi ve Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla 'müstehcenlik' ve 'genel ahlaka aykırılık' gerekçeleriyle erişime engellenmiş ve yasaklanmıştı. Karar uzun süre kamuoyunda tartışılmış, sanatçının hayranları ve ifade özgürlüğü savunucuları tarafından da gündeme taşınmıştı.

Geçtiğimiz ay gerçekleştirilen operasyonda adının geçmesi ise hayranlarını şaşırtmıştı. Operasyon kapsamında gözaltı kararı verilen isimlerden biri olan Mabel Matiz'in ifadesi alınmış, ardından diğer şüpheliler gibi örnekleri incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderilmişti. Sürecin başından bu yana kamuoyuna kapsamlı bir açıklama yapmayan sanatçı hakkında bugün dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporda Mabel Matiz olarak tanınan Fatih Karaca'nın test sonucunda pozitif bulgu tespit edildiği ortaya çıktı. Aynı haberde sonuçları açıklanan sekiz isim arasında sanatçının da yer aldığı belirtildi. Soruşturma ve adli sürecin ise devam ettiği ifade edildi.

Operasyonda adı geçen en dikkat çekici isimlerden biri de Yağmur Ünal olmuştu.

Operasyonda adı geçen en dikkat çekici isimlerden biri de Yağmur Ünal olmuştu.

Türk sinemasının yaşayan efsanelerinden Türkan Şoray ile usta oyuncu Cihan Ünal'ın kızı olan Yağmur Ünal, yıllardır magazin dünyasının tanıdığı isimlerden biri. Ancak annesi ve babasının aksine oyunculuk kariyerine yoğunlaşmak yerine daha çok yapımcılık ve medya tarafında çalışmalar yürütmeyi tercih etti.

Zaman zaman özel hayatı ve aile yaşamıyla gündeme gelen Yağmur Ünal, genel olarak magazin polemiklerinden uzak durmasıyla biliniyor. Bu nedenle adının operasyon kapsamında geçen isimler arasında yer alması kamuoyunda şaşkınlık yaratmıştı. Operasyonun ardından hakkında çeşitli haberler yapılırken Yağmur Ünal cephesinden süreci doğrudan yalanlayan bir açıklama gelmemişti.

Bugün ortaya çıkan yeni rapor ise Yağmur Ünal'ın adını yeniden gündemin üst sıralarına taşıdı. Sözcü'nün aktardığı bilgilere göre Adli Tıp Kurumu tarafından incelenen örneklerde Yağmur Ünal'ın test sonucunda da pozitif bulgu tespit edildi. Aynı haberde Fatih Terim'in eski damadı Volkan Bahçekapılı, oyuncu Aslıhan Turanlı, Aycan Yağcı, Eda Dora, Tarık Tunca Bakır ve Yasemin İkbal'in de sonuçları açıklanan isimler arasında bulunduğu belirtildi.Böylece mayıs ayında başlayan ve çok sayıda ünlü ismin adının geçtiği soruşturmada yeni bir aşamaya geçilmiş oldu. İlk sonuçlarda Serenay Sarıkaya ve Mirgün Cabas gibi isimlerin testleri negatif çıkarken, son açıklanan raporlarla birlikte Mabel Matiz ve Yağmur Ünal'ın da aralarında bulunduğu sekiz isimle ilgili yeni bulgular dosyaya girmiş oldu. Soruşturmanın bundan sonraki aşamalarında nasıl bir yol izleneceği ise şimdiden merak konusu.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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