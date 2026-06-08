Mabel Matiz ve Türkan Şoray'ın Kızı Yağmur Ünal'ın Yasaklı Madde Testi Pozitif Çıktı
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Mayıs ayında başlatılan ve çok sayıda ünlü ismin adının geçtiği soruşturmada yeni sonuçlar ortaya çıktı. Daha önce Serenay Sarıkaya, Onur Tuna, Feyza Civelek ve Blok3'ün test sonuçlarının gündeme gelmesinin ardından bu kez gözler Mabel Matiz ve Türkan Şoray'ın kızı Yağmur Ünal'a çevrildi.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Mayıs ayının son günlerinde magazin ve gündem dünyasını aynı anda sarsan bir operasyon gerçekleştirilmişti.
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Türk pop müziğinin son yıllardaki en özgün isimlerinden biri olarak gösterilen Mabel Matiz, müzik kariyeri boyunca daha çok şarkıları ve sahne performanslarıyla konuşuldu.
Operasyonda adı geçen en dikkat çekici isimlerden biri de Yağmur Ünal olmuştu.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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