Mabel Matiz ve Türkan Şoray'ın Kızı Yağmur Ünal'ın Yasaklı Madde Testi Pozitif Çıktı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında aralarında oyuncuların, şarkıcıların, sosyal medya fenomenlerinin ve televizyon dünyasından tanınan isimlerin de bulunduğu 25 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Operasyonun duyulmasıyla birlikte sosyal medya adeta kilitlenirken, listede yer alan isimler günlerce konuşulmuştu.

O dönem kamuoyunun en çok dikkatini çeken isimler arasında Serenay Sarıkaya, Mabel Matiz, Onur Tuna, Feyza Civelek, Blok3, Yağmur Ünal, Mirgün Cabas, Berkay Şahin, Tan Taşçı ve Niran Ünsal gibi ünlü isimler bulunuyordu. Soruşturma kapsamında şüphelilerden kan, idrar ve kıl örnekleri alınmış, dosya Adli Tıp Kurumu incelemesine gönderilmişti.

Geçtiğimiz günlerde soruşturmadaki ilk sonuçlar ortaya çıkmıştı. Adli Tıp raporlarına göre Serenay Sarıkaya, Berkay Şahin ve Mirgün Cabas'ın örneklerinde herhangi bir bulguya rastlanmadığı belirtilmişti. Öte yandan Onur Tuna'nın örneklerinde pozitif bulgu tespit edildiği aktarılmış, Feyza Civelek'in kan örneği negatif çıkmasına rağmen idrar ve kıl örneklerinde pozitif bulgular bulunduğu belirtilmişti. Rapçi Blok3 olarak tanınan Hakan Aydın'ın ise kan ve idrar örneklerinin negatif, kıl örneğinin pozitif çıktığı kamuoyuna yansımıştı.

Tam herkes soruşturmadaki diğer isimlerin sonuçlarını beklerken yeni bir gelişme daha yaşandı. Bu kez gözler, uzun süredir sessizliğini koruyan Mabel Matiz ve Yağmur Ünal'a çevrildi.