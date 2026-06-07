Her Şey Bir Gecede Olmuş: Gökhan Türkmen'in Evlilik Hikayesi Duyanları Şaşırttı!
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Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Gökhan Türkmen, yıllardır merak edilen evlilik hikâyesini ilk kez tüm detaylarıyla anlattı. Eşi Sinem Aksoy'la yıllarca görüşmediklerini söyleyen Türkmen, yeniden bir araya geldikleri gecede evlenmeye karar verdiklerini açıkladı. Ünlü şarkıcının 'Evlenip çocuk yapalım mı?' sorusuyla başlayan aşk hikâyesi duyanları şaşırttı.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Bugün Türkiye'nin en sevilen pop sanatçılarından biri olan Gökhan Türkmen'in hikayesi aslında sosyal medyanın henüz bugünkü gücüne ulaşmadığı yıllarda başladı.
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Gökhan Türkmen'in müziği kadar görünümü de yıllar boyunca konuşuldu.
Gökhan Türkmen geçtiğimiz saatlerde yaptığı açıklamalarla yıllardır merak edilen evlilik hikayesini ilk kez bu kadar detaylı anlattı.
Yorumlar da gecikmedi tabii.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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