Her Şey Bir Gecede Olmuş: Gökhan Türkmen'in Evlilik Hikayesi Duyanları Şaşırttı!

Onu diğer sanatçılardan ayıran şey, şöhret basamaklarını televizyon yarışmalarıyla ya da büyük prodüksiyonlarla değil, internet üzerinden yayılan amatör performanslarla tırmanması oldu.

2000'li yılların ortalarında seslendirdiği cover parçalar internet ortamında hızla yayılmaya başlayınca müzikseverlerin dikkatini çekti. Özellikle 'Büyük İnsan' ile yakaladığı çıkış, kariyerinin dönüm noktası oldu. Şarkı kısa sürede radyolarda, müzik kanallarında ve dijital platformlarda büyük ilgi görürken Gökhan Türkmen de Türk pop müziğinin yeni yıldızlarından biri haline geldi. Ardından gelen 'Dön', 'Bir Öykü', 'Aşk Lazım', 'Çatı Katı', 'Taş' ve 'Mahşer' gibi şarkılarla başarısını kalıcı hale getirdi.

Yıllar içerisinde yalnızca hit şarkılarıyla değil, güçlü sahne performanslarıyla da adından söz ettiren Türkmen, müzik dünyasında kendine farklı bir yer açmayı başardı. Pop müzikten alternatif tınılara uzanan tarzı, sürekli değişen müzikal arayışları ve risk almaktan çekinmeyen yapısıyla dikkat çekti. Bir dönem sadece romantik şarkılarıyla tanınırken zamanla prodüktörlük, söz yazarlığı ve bestecilik tarafını da daha görünür hale getirdi. Özellikle sahnede seyircisiyle kurduğu samimi bağ ve yıllardır sadık kalan dinleyici kitlesi sayesinde Türk pop müziğinin en istikrarlı isimlerinden biri olarak gösterilmeye başladı.

Üstelik magazin dünyasında çok sık gündeme gelen isimlerden biri olmamasına rağmen özel hayatı, tarzı ve açıklamalarıyla zaman zaman dikkat çekmeyi de başardı. Kariyerinde iniş çıkışlardan çok üretkenliğiyle konuşulan Gökhan Türkmen, bugün hala konserleri günler öncesinden dolan, yeni projeleri merakla beklenen sanatçılar arasında yer alıyor.