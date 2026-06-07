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Her Şey Bir Gecede Olmuş: Gökhan Türkmen'in Evlilik Hikayesi Duyanları Şaşırttı!

Her Şey Bir Gecede Olmuş: Gökhan Türkmen'in Evlilik Hikayesi Duyanları Şaşırttı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
07.06.2026 - 21:44
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Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Gökhan Türkmen, yıllardır merak edilen evlilik hikâyesini ilk kez tüm detaylarıyla anlattı. Eşi Sinem Aksoy'la yıllarca görüşmediklerini söyleyen Türkmen, yeniden bir araya geldikleri gecede evlenmeye karar verdiklerini açıkladı. Ünlü şarkıcının 'Evlenip çocuk yapalım mı?' sorusuyla başlayan aşk hikâyesi duyanları şaşırttı.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Bugün Türkiye'nin en sevilen pop sanatçılarından biri olan Gökhan Türkmen'in hikayesi aslında sosyal medyanın henüz bugünkü gücüne ulaşmadığı yıllarda başladı.

Bugün Türkiye'nin en sevilen pop sanatçılarından biri olan Gökhan Türkmen'in hikayesi aslında sosyal medyanın henüz bugünkü gücüne ulaşmadığı yıllarda başladı.

Onu diğer sanatçılardan ayıran şey, şöhret basamaklarını televizyon yarışmalarıyla ya da büyük prodüksiyonlarla değil, internet üzerinden yayılan amatör performanslarla tırmanması oldu.

2000'li yılların ortalarında seslendirdiği cover parçalar internet ortamında hızla yayılmaya başlayınca müzikseverlerin dikkatini çekti. Özellikle 'Büyük İnsan' ile yakaladığı çıkış, kariyerinin dönüm noktası oldu. Şarkı kısa sürede radyolarda, müzik kanallarında ve dijital platformlarda büyük ilgi görürken Gökhan Türkmen de Türk pop müziğinin yeni yıldızlarından biri haline geldi. Ardından gelen 'Dön', 'Bir Öykü', 'Aşk Lazım', 'Çatı Katı', 'Taş' ve 'Mahşer' gibi şarkılarla başarısını kalıcı hale getirdi.

Yıllar içerisinde yalnızca hit şarkılarıyla değil, güçlü sahne performanslarıyla da adından söz ettiren Türkmen, müzik dünyasında kendine farklı bir yer açmayı başardı. Pop müzikten alternatif tınılara uzanan tarzı, sürekli değişen müzikal arayışları ve risk almaktan çekinmeyen yapısıyla dikkat çekti. Bir dönem sadece romantik şarkılarıyla tanınırken zamanla prodüktörlük, söz yazarlığı ve bestecilik tarafını da daha görünür hale getirdi. Özellikle sahnede seyircisiyle kurduğu samimi bağ ve yıllardır sadık kalan dinleyici kitlesi sayesinde Türk pop müziğinin en istikrarlı isimlerinden biri olarak gösterilmeye başladı.

Üstelik magazin dünyasında çok sık gündeme gelen isimlerden biri olmamasına rağmen özel hayatı, tarzı ve açıklamalarıyla zaman zaman dikkat çekmeyi de başardı. Kariyerinde iniş çıkışlardan çok üretkenliğiyle konuşulan Gökhan Türkmen, bugün hala konserleri günler öncesinden dolan, yeni projeleri merakla beklenen sanatçılar arasında yer alıyor.

Gökhan Türkmen'in müziği kadar görünümü de yıllar boyunca konuşuldu.

Gökhan Türkmen'in müziği kadar görünümü de yıllar boyunca konuşuldu.

Özellikle saç modelleri, sahne kostümleri ve zaman zaman tercih ettiği sıra dışı kombinler sosyal medyada sık sık gündem oldu. Kimi zaman tarzı nedeniyle eleştirildi, kimi zaman ise cesur seçimleri nedeniyle övgü aldı. Ancak Türkmen, yıllardır kendisini tanıyanların bildiği gibi, bu yorumlara çok fazla kulak asmadan kendi çizgisinde ilerlemeyi tercih etti.

Özel hayatında ise gözlerden uzak ama bir o kadar da sağlam bir ilişki yürüttü. Türkmen, uzun yıllardır hayatında olan Sinem Aksoy ile 2014 yılında dünyaevine girdi. Çiftin düğünü magazin dünyasının çok konuşulan gösterişli organizasyonlarından biri olmadı. Daha çok yakın dostlarının ve ailelerinin katıldığı samimi bir törenle evlenmeyi tercih ettiler. O dönem bile birçok kişi çiftin yıllardır süren ilişkisine imrenerek bakıyordu.

Mutlu evlilikleri kısa süre içerisinde ailelerini büyüttü. Çiftin ilk kızları Nil Rona dünyaya geldikten sonra Gökhan Türkmen'in hayatında yeni bir dönem başladı. Ardından ikinci kızları da aileye katıldı. Türkmen birçok röportajında baba olmanın hayatındaki en büyük değişimlerden biri olduğunu anlattı. Yoğun konser temposuna rağmen çocuklarıyla vakit geçirmeye özen gösterdiğini sık sık dile getirdi.

Son yıllarda ise kızları da zaman zaman sosyal medyada gündem olmaya başladı. Babalarının konserlerinde sahne arkasında görüntülenen, müziğe olan ilgileriyle dikkat çeken çocuklar, takipçilerin de ilgisini çekiyor. Türkmen ailesi genel olarak magazinden uzak yaşamayı tercih etse de paylaşılan her aile karesi sosyal medyada büyük ilgi görüyor. Belki de bunun en büyük nedeni, yıllardır herhangi bir skandalla değil, istikrarlı ilişkileri ve sakin aile hayatlarıyla gündeme gelmeleri.

Gökhan Türkmen geçtiğimiz saatlerde yaptığı açıklamalarla yıllardır merak edilen evlilik hikayesini ilk kez bu kadar detaylı anlattı.

Gökhan Türkmen geçtiğimiz saatlerde yaptığı açıklamalarla yıllardır merak edilen evlilik hikayesini ilk kez bu kadar detaylı anlattı.

Üstelik anlattıkları romantik komedi filmlerini aratmayan türdendi.

Ünlü şarkıcının anlattığına göre eşi Sinem'le yolları aslında uzun süre kesişmedi. Bir dönem görüşmeyi tamamen bırakan ikili yaklaşık iki üç yıl boyunca birbirleriyle hiç iletişim kurmadı. Ardından Gökhan Türkmen'in kariyerinde önemli yere sahip olan 'Çatı Katı' dönemi geldi. O sırada kamera kiralama işi yapan Sinem Aksoy, klibi izledikten sonra yıllar sonra Türkmen'i aradı.

Ünlü şarkıcının anlattığına göre telefonun konusu ilk başta tamamen işti. Sinem, klibi çok beğendiğini söylemiş ve neden ekipmanlarını kendilerinden kiralamadıklarını sormuştu. Bir süre konuştuktan sonra iletişim yeniden başladı. Daha sonra Gökhan Türkmen, arkadaşlarıyla düzenlediği bir albüm kutlamasına Sinem'i de davet etti.

İşte her şeyin değiştiği an da o gece yaşandı.

Türkmen'in anlattığına göre o akşam karşılaştıklarında ilk kez birbirlerine sarıldılar. Ancak bu sıradan bir sarılma değildi. Ünlü şarkıcı, o anı anlatırken sanki yıllardır görüşmeyen, birbirini özleyen iki insanın kavuşması gibi hissettiklerini söyledi. Gece boyunca sohbet ettiler, geçmişlerini anlattılar, yaşadıkları ilişkilerden bahsettiler, dertlerini ve hikayelerini paylaştılar.

Sonunda gecenin ilerleyen saatlerinde Gökhan Türkmen'in aklına gelen fikir ise bugün bile duyanları şaşırtacak kadar netti.

'Evlenip çocuk yapalım mı?'

Türkmen'in anlattığına göre Sinem'in cevabı da en az soru kadar kısa oldu:

'Tamam.'

İkilinin hikayesi o geceden sonra adeta hızlandırılmış şekilde ilerledi. Uzun uzun düşünüp yıllarca beklemediler. Birbirlerinden emin olduklarını söyleyen çift, yalnızca altı ay sonra nikah masasına oturdu. Aradan geçen yıllarda iki çocuklu mutlu bir aile kuran Gökhan Türkmen ve Sinem Aksoy'un hikayesi, bazen hayatın en büyük kararlarının uzun hesaplar yapmadan da alınabileceğini gösteren en ilginç aşk hikayelerinden biri olarak hafızalara kazındı.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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