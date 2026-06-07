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Ozan Güven İlk Kez Açıkladı: GORA 4 GORA Kadrosundan Cem Yılmaz mı Çıkardı?

Ozan Güven İlk Kez Açıkladı: GORA 4 GORA Kadrosundan Cem Yılmaz mı Çıkardı?

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
07.06.2026 - 19:15 Son Güncelleme: 07.06.2026 - 19:16
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GORA 4 GORA'nın duyurulmasının ardından filmin kadrosunda yer alacağı düşünülen Ozan Güven'in ekip fotoğrafında bulunmaması büyük merak yaratmıştı. Hakkındaki dava süreci nedeniyle Cem Yılmaz tarafından projeden çıkarıldığı iddia edilen oyuncu, katıldığı programda sessizliğini bozdu. Ozan Güven, GORA 4 GORA'da neden yer almadığını ve Cem Yılmaz'la arasındaki ilişkinin nasıl devam ettiğini ilk kez tüm açıklığıyla anlattı.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

G.O.R.A.
Film

G.O.R.A.

Cem Yılmaz
Oyuncu

Cem Yılmaz

Ozan Güven
Oyuncu

Ozan Güven

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Türk sinema tarihinin en özel işlerinden biri olarak gösterilen G.O.R.A, üzerinden yıllar geçmesine rağmen etkisini kaybetmeyen yapımlardan biri olmayı başardı.

Türk sinema tarihinin en özel işlerinden biri olarak gösterilen G.O.R.A, üzerinden yıllar geçmesine rağmen etkisini kaybetmeyen yapımlardan biri olmayı başardı.

Cem Yılmaz'ın kaleminden çıkan ve 2004 yılında vizyona giren film, yalnızca gişe başarısıyla değil, yarattığı kültürle de hafızalara kazındı. Arif'in uzay macerası, Erşan Kuneri göndermeleri, Komutan Logar, Bob Marley Faruk, Ceku ve elbette 216 gibi karakterler yıllar içinde adeta popüler kültürün bir parçası haline geldi. Bugün hala sosyal medyada dolaşan sayısız replik, filmin Türk izleyicisi üzerindeki etkisinin en büyük kanıtlarından biri olarak gösteriliyor.

Tam da bu yüzden Cem Yılmaz'ın geçtiğimiz yıl yaptığı açıklama büyük heyecan yaratmıştı. Efsane filmin üzerinden tam 20 yıl geçmişken sürpriz bir duyuru yapan ünlü komedyen, G.O.R.A evrenine yeniden döneceğini açıkladı. 'Üzgünüm, daha fazla bekleyemem' sözleriyle yaptığı paylaşım kısa sürede milyonlarca görüntülenmeye ulaşırken, yeni filmin adının GORA 4 GORA olacağını duyurması hayranları arasında adeta bayram havası estirmişti. Üstelik filmin Netflix'te yayınlanacağının açıklanması da beklentiyi daha da büyüttü.

Filmle ilgili detaylar henüz netleşmemişken Cem Yılmaz'ın yaptığı ilk hamlelerden biri dikkat çekmişti. Yıllardır yakın dostu olan ve G.O.R.A evreninin en sevilen karakterlerinden 216'yı canlandıran Ozan Güven'le birlikte GORA 4 GORA pastası üflediği bir video paylaşan Cem Yılmaz, hayranların aklında tek bir düşünce oluşturmuştu: Ozan Güven çoktan kadroya dahil olmuştu. Hatta birçok kişi onu filmin açıklanan ilk oyuncusu olarak görmeye başlamıştı. 

Ancak aylar sonra paylaşılan kalabalık ekip fotoğrafında Ozan Güven'in yer almaması büyük soru işaretleri yarattı. G.O.R.A'nın demirbaş isimlerinden biri olan oyuncunun kadroda görünmemesi sosyal medyada günlerce konuşuldu. Özellikle son dönemde yeniden gündeme gelen Deniz Bulutsuz davası nedeniyle Ozan Güven'in projeden çıkarılmış olabileceği iddiaları kısa sürede yayılmaya başladı.

Hatırlanacağı üzere Ozan Güven hakkında 2020 yılında eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.

Hatırlanacağı üzere Ozan Güven hakkında 2020 yılında eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.

Uzun yıllar boyunca devam eden dava süreci Türkiye'nin en çok konuşulan magazin ve hukuk dosyalarından biri haline gelmişti. Mahkeme tarafından açıklanan kararda Ozan Güven, 'kasten yaralama' suçundan 2 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Oyuncu; 'hakaret' ile 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlamalarından ise beraat etmişti. Kararın ardından dosya yeniden gündemin üst sıralarına yerleşmişti.

Tartışmalar sürerken geçtiğimiz günlerde yaşanan yeni bir olay Ozan Güven'i yeniden kamuoyunun merkezine taşıdı. Oyuncu Mehmet Aslantuğ ile bir mekanda oturan Güven'e bazı kadınlar tarafından tepki gösterildi. Görüntülere yansıyan anlarda kadınların 'Failler dışarı' sloganları attığı görülürken yaşananlar cep telefonu kameralarıyla kaydedildi ve kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

Görüntülerin gündem olmasının ardından tepkiler çığ gibi büyüdü. Ozan Güven'in tiyatro oyunlarının iptal edildiği yayılırken sosyal medyada da oyuncuya yönelik eleştiriler arttı. Bunun üzerine sessizliğini bozan Ozan Güven, yaptığı açıklamada yaşanan süreçten duyduğu rahatsızlığı dile getirerek 'Ben de insanım' ifadelerini kullanmıştı. Günlerdir devam eden tartışmaların ardından katıldığı bir programda Deniz Bulutsuz hakkında ilk kez konuştu.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Ozan Güven, aynı röportajda GORA 4 GORA meselesine ilk kez detaylı şekilde değindi.

Ozan Güven, aynı röportajda GORA 4 GORA meselesine ilk kez detaylı şekilde değindi.

Aylar boyunca sosyal medyada dolaşan en büyük iddia, Cem Yılmaz'ın yaşanan dava süreci nedeniyle yakın dostunu projeden çıkardığı yönündeydi. Özellikle ekip fotoğrafında görünmemesi ve filmle ilgili resmi duyurularda adının geçmemesi bu söylentileri daha da güçlendirmişti.

Aslında Ozan Güven birkaç ay önce muhabirlerle karşılaştığında filmde yer almayacağını açıklamıştı. Ancak yaptığı açıklama birçok soru işaretini beraberinde bırakmıştı. Oyuncu o dönemde, 'Son GORA'da beraber değiliz ama bundan sonra başka filmler yapacağız, başka işler yapacağız. Bu GORA'da ben yokum' demişti. Bu sözler dostluklarının devam ettiğini gösterse de projeden neden ayrıldığı sorusunu yanıtsız bırakmıştı.

Bu kez konuya çok daha net açıklık getiren Ozan Güven, kadrodan çıkarıldığı yönündeki iddiaları kesin bir dille yalanladı. Kararın kendisine ait olduğunu söyleyen oyuncu, Cem Yılmaz'la arasında herhangi bir problem bulunmadığının altını çizdi.

'Rahat rahat çekin kardeşler dedim.'

'Bu film olmaz, başka film olur. Bunda olmak istemedim ama Cem'le ileride daha başka işler yaparız.'

'Aramızda hiç öyle bir bozukluk yok. Arkadaşlığımız, dostluğumuz devam ediyor.'

'Bunda da olmayayım dedim ama G.O.R.A yine çok güzel bir film olacak, emin olun.'

Böylece aylardır konuşulan 'Cem Yılmaz Ozan Güven'i GORA 4 GORA kadrosundan çıkardı mı?' sorusu da ilk kez doğrudan yanıt bulmuş oldu. Ozan Güven'e göre ortada bir çıkarılma hikayesi yoktu; oyuncu kendi tercihiyle projede yer almamayı seçti.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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