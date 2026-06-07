Ozan Güven İlk Kez Açıkladı: GORA 4 GORA Kadrosundan Cem Yılmaz mı Çıkardı?
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GORA 4 GORA'nın duyurulmasının ardından filmin kadrosunda yer alacağı düşünülen Ozan Güven'in ekip fotoğrafında bulunmaması büyük merak yaratmıştı. Hakkındaki dava süreci nedeniyle Cem Yılmaz tarafından projeden çıkarıldığı iddia edilen oyuncu, katıldığı programda sessizliğini bozdu. Ozan Güven, GORA 4 GORA'da neden yer almadığını ve Cem Yılmaz'la arasındaki ilişkinin nasıl devam ettiğini ilk kez tüm açıklığıyla anlattı.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Türk sinema tarihinin en özel işlerinden biri olarak gösterilen G.O.R.A, üzerinden yıllar geçmesine rağmen etkisini kaybetmeyen yapımlardan biri olmayı başardı.
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Hatırlanacağı üzere Ozan Güven hakkında 2020 yılında eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.
Ozan Güven, aynı röportajda GORA 4 GORA meselesine ilk kez detaylı şekilde değindi.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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