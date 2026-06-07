Ozan Güven İlk Kez Açıkladı: GORA 4 GORA Kadrosundan Cem Yılmaz mı Çıkardı?

Cem Yılmaz'ın kaleminden çıkan ve 2004 yılında vizyona giren film, yalnızca gişe başarısıyla değil, yarattığı kültürle de hafızalara kazındı. Arif'in uzay macerası, Erşan Kuneri göndermeleri, Komutan Logar, Bob Marley Faruk, Ceku ve elbette 216 gibi karakterler yıllar içinde adeta popüler kültürün bir parçası haline geldi. Bugün hala sosyal medyada dolaşan sayısız replik, filmin Türk izleyicisi üzerindeki etkisinin en büyük kanıtlarından biri olarak gösteriliyor.

Tam da bu yüzden Cem Yılmaz'ın geçtiğimiz yıl yaptığı açıklama büyük heyecan yaratmıştı. Efsane filmin üzerinden tam 20 yıl geçmişken sürpriz bir duyuru yapan ünlü komedyen, G.O.R.A evrenine yeniden döneceğini açıkladı. 'Üzgünüm, daha fazla bekleyemem' sözleriyle yaptığı paylaşım kısa sürede milyonlarca görüntülenmeye ulaşırken, yeni filmin adının GORA 4 GORA olacağını duyurması hayranları arasında adeta bayram havası estirmişti. Üstelik filmin Netflix'te yayınlanacağının açıklanması da beklentiyi daha da büyüttü.

Filmle ilgili detaylar henüz netleşmemişken Cem Yılmaz'ın yaptığı ilk hamlelerden biri dikkat çekmişti. Yıllardır yakın dostu olan ve G.O.R.A evreninin en sevilen karakterlerinden 216'yı canlandıran Ozan Güven'le birlikte GORA 4 GORA pastası üflediği bir video paylaşan Cem Yılmaz, hayranların aklında tek bir düşünce oluşturmuştu: Ozan Güven çoktan kadroya dahil olmuştu. Hatta birçok kişi onu filmin açıklanan ilk oyuncusu olarak görmeye başlamıştı.

Ancak aylar sonra paylaşılan kalabalık ekip fotoğrafında Ozan Güven'in yer almaması büyük soru işaretleri yarattı. G.O.R.A'nın demirbaş isimlerinden biri olan oyuncunun kadroda görünmemesi sosyal medyada günlerce konuşuldu. Özellikle son dönemde yeniden gündeme gelen Deniz Bulutsuz davası nedeniyle Ozan Güven'in projeden çıkarılmış olabileceği iddiaları kısa sürede yayılmaya başladı.