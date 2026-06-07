Ozan Güven Deniz Bulutsuz Hakkında Yıllar Sonra İlk Kez Konuştu: Sosyal Medyada Eleştiri Yağdı

Hakkında ortaya atılan bazı iddiaları kabul etmediğini belirten oyuncu, özellikle telefonun zorla alındığı yönündeki suçlamalara karşı çıktı. Olay gecesine ilişkin detayları kendi anlatımıyla paylaşan Güven, ayrılık kararının ardından taraflar arasında bir gerginlik yaşandığını söyledi. Oyuncu, yaşanan arbede sırasında bazı olayların meydana geldiğini ancak kendisine yöneltilen suçlamaların gerçeği yansıtmadığını savundu.

Programda yaptığı açıklamada, “Yardımcım sokakta kendisini bekliyordu; yani gasp iddiası kesinlikle asılsızdır. Telefonunu alma gibi bir durum da söz konusu değil. Ayrılmak istediğimi ve bu ayrılığın kesin olduğunu anlayınca aramızda bir arbede yaşandı. Bu sırada bir abajur meselesi oldu; abajuru tuttum. O burasını çizdi. Tentürdiyot getirdi. Sonuç olarak, bu beş davadan sadece ‘abajurla, silahla adam yaralamak’ suçundan hüküm giydim, diğer dört iddiadan ise tamamen beraat ettim” ifadelerini kullandı.