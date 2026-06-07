Ozan Güven Deniz Bulutsuz Hakkında Yıllar Sonra İlk Kez Konuştu: Sosyal Medyada Eleştiri Yağdı
Yıllardır devam eden dava süreciyle gündemde olan Ozan Güven bu kez yaptığı açıklamalarla konuşuluyor. Uzun süredir konu hakkında yorum yapmayan oyuncu, katıldığı bir programda yaşanan süreçle ilgili görüşlerini paylaştı. 2020 yılında Deniz Bulutsuz ile yaşanan olayın ardından başlayan dava süreci uzun süre magazin ve hukuk gündeminde yer almıştı. Son haftalarda oyuncunun tiyatro oyunlarının iptal edilmesi ve protestolarla karşılaşması da tartışmaları yeniden alevlendirmişti. Tüm bu gelişmelerin ardından Ozan Güven’in konuya dair yaptığı açıklamalar kısa sürede sosyal medyada yayılmaya başladı. Oyuncunun sözleri farklı görüşlerin ortaya çıkmasına neden olurken, açıklamalar günün en çok konuşulan başlıkları arasına girdi.
Kaynak: A Para
Ozan Güven, katıldığı programda Deniz Bulutsuz ile yaşanan olayla ilgili kendi bakış açısını anlattı.
Oyuncu, kamuoyunda oluşan algının kendisini yıprattığını söyledi.
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