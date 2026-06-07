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Ozan Güven Deniz Bulutsuz Hakkında Yıllar Sonra İlk Kez Konuştu: Sosyal Medyada Eleştiri Yağdı

Ozan Güven Deniz Bulutsuz Hakkında Yıllar Sonra İlk Kez Konuştu: Sosyal Medyada Eleştiri Yağdı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV&Magazin Editörü
07.06.2026 - 10:51
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Yıllardır devam eden dava süreciyle gündemde olan Ozan Güven bu kez yaptığı açıklamalarla konuşuluyor. Uzun süredir konu hakkında yorum yapmayan oyuncu, katıldığı bir programda yaşanan süreçle ilgili görüşlerini paylaştı. 2020 yılında Deniz Bulutsuz ile yaşanan olayın ardından başlayan dava süreci uzun süre magazin ve hukuk gündeminde yer almıştı. Son haftalarda oyuncunun tiyatro oyunlarının iptal edilmesi ve protestolarla karşılaşması da tartışmaları yeniden alevlendirmişti. Tüm bu gelişmelerin ardından Ozan Güven’in konuya dair yaptığı açıklamalar kısa sürede sosyal medyada yayılmaya başladı. Oyuncunun sözleri farklı görüşlerin ortaya çıkmasına neden olurken, açıklamalar günün en çok konuşulan başlıkları arasına girdi. 

Kaynak: A Para

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Ozan Güven, katıldığı programda Deniz Bulutsuz ile yaşanan olayla ilgili kendi bakış açısını anlattı.

Ozan Güven, katıldığı programda Deniz Bulutsuz ile yaşanan olayla ilgili kendi bakış açısını anlattı.

Hakkında ortaya atılan bazı iddiaları kabul etmediğini belirten oyuncu, özellikle telefonun zorla alındığı yönündeki suçlamalara karşı çıktı. Olay gecesine ilişkin detayları kendi anlatımıyla paylaşan Güven, ayrılık kararının ardından taraflar arasında bir gerginlik yaşandığını söyledi. Oyuncu, yaşanan arbede sırasında bazı olayların meydana geldiğini ancak kendisine yöneltilen suçlamaların gerçeği yansıtmadığını savundu.

Programda yaptığı açıklamada, “Yardımcım sokakta kendisini bekliyordu; yani gasp iddiası kesinlikle asılsızdır. Telefonunu alma gibi bir durum da söz konusu değil. Ayrılmak istediğimi ve bu ayrılığın kesin olduğunu anlayınca aramızda bir arbede yaşandı. Bu sırada bir abajur meselesi oldu; abajuru tuttum. O burasını çizdi. Tentürdiyot getirdi. Sonuç olarak, bu beş davadan sadece ‘abajurla, silahla adam yaralamak’ suçundan hüküm giydim, diğer dört iddiadan ise tamamen beraat ettim” ifadelerini kullandı.

Oyuncu, kamuoyunda oluşan algının kendisini yıprattığını söyledi.

Oyuncu, kamuoyunda oluşan algının kendisini yıprattığını söyledi.

Süreç boyunca sessiz kalmayı tercih ettiğini belirten Güven, bu kararının nedenlerinden birinin konunun kamuoyu önünde tartışılmasını istememesi olduğunu ifade etti. Oyuncu ayrıca yaşadığı sürecin kendisi için zor geçtiğini anlattı.

Programda kullandığı “Benim canım yandı ama umarım yaşananlar kadınlar lehine farkındalığı artırmaya yarar. Ben anamın evladıyım; hayatıma giren kadınlara, setin çaycısına, komşularıma, beni tanıyan herkese sorun; benim hayatımda böyle bir kara leke yoktur, olamaz da. Bu süreç hayatımdan 6 yıl götürdü ve beni kahretti. Benimle ilgili şüpheye düşen, hayal kırıklığı yaşayan tüm kadınlardan samimiyetle özür dilerim. Ben ekmeğimi her türlü kazanırım; televizyona çıkmasam da gider çalışır, oğlumu okuturum. Ancak netice itibarıyla, maalesef bu süreçte çok şık bir kurban seçildim” sözleri de geniş yankı buldu.

Oyuncu ayrıca basına yansıyan fotoğraflar ve olay sonrasındaki süreç hakkında da değerlendirmelerde bulundu. Deniz Bulutsuz’un gözündeki kızarıklıkla ilgili konuşan Güven, olay öncesinde sağlık kaynaklı bir rahatsızlık yaşandığını öne sürdü ve kendisinin yapmadığını ifade etti.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV&Magazin Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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