Ufuk Beydemir'den Boşanan İpek Filiz Yazıcı'nın Yeni Aşkı Ortaya Çıktı!
Genç yaşına rağmen hem başarılı oyunculuğu hem de özel hayatıyla sık sık gündeme gelen İpek Filiz Yazıcı, son günlerde yeni aşk iddialarıyla konuşuluyor. 2022 yılında dünyaevine girdiği müzisyen Ufuk Beydemir ile geçen yıl yollarını ayıran güzel oyuncu, boşanmasının ardından uzun süre özel hayatıyla ilgili sessiz kalmayı tercih etmişti. Ancak aylardır haklarında çıkan söylentileri reddeden İpek Filiz Yazıcı ve kürek eğitmeni İhsan Taha Torgut'un Fransa'nın Nice kentinden gelen tatil kareleri magazin kulislerini yeniden hareketlendirdi. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran görüntüler, ikilinin arkadaşlıktan öte bir ilişki yaşadığı yönündeki iddiaları güçlendirdi.
Türk televizyonlarının genç yaşta parlayan yıldızlarından İpek Filiz Yazıcı, son dönemde hem kariyeri hem de özel hayatıyla magazin gündeminden düşmüyor.
Boşanmanın ardından İpek Filiz Yazıcı'nın adı yeni bir isimle anılmaya başladı.
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