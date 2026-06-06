Ufuk Beydemir'den Boşanan İpek Filiz Yazıcı'nın Yeni Aşkı Ortaya Çıktı!

Ekran yolculuğuna geçtiğimiz yıllarda başlayan güzel oyuncu, özellikle Aşk 101 dizisindeki Işık karakteriyle adını geniş kitlelere duyurdu. Doğal güzelliği, enerjisi ve başarılı oyunculuğuyla kısa sürede genç kuşağın en sevilen isimlerinden biri haline gelen Yazıcı, kariyerindeki yükselişini sürdürürken özel hayatıyla da sık sık konuşuldu.

Oyuncunun uzun yıllar gündemde kalan ilişkilerinden biri ise şarkıcı ve söz yazarı Ufuk Beydemir ile yaşadığı aşk oldu. Çift, yaklaşık iki yıl süren birlikteliklerinin ardından 22 Ekim 2022 tarihinde İtalya'nın başkenti Roma'da sürpriz bir nikahla dünyaevine girmişti. O dönem henüz 21 yaşında olan İpek Filiz Yazıcı'nın evlilik kararı magazin dünyasında büyük yankı uyandırırken, çiftin nikahı oldukça gizli gerçekleşmişti.

Sosyal medyada sık sık romantik paylaşımlarıyla dikkat çeken ikili, uzun süre örnek gösterilen çiftler arasında yer aldı.

Ancak bu mutluluk uzun sürmedi. Yaklaşık üç yıl devam eden evlilik, Ekim 2025'te tek celsede sona erdi. İkili, ayrılık haberinin ortaya çıkmasının ardından çift, sosyal medya hesaplarından ortak bir açıklama yayımlayarak yollarını dostça ayırdıklarını duyurdu. Açıklamalarında, 'Hayatlarımızı güzellikle birleştirdiğimiz gibi aynı güzellikle ayrılabilmenin önemini savunuyoruz' ifadelerini kullanan ikili, birbirlerine duydukları saygının devam ettiğini vurguladı. Daha sonra bir davette görüntülenen İpek Filiz Yazıcı, ayrılıkla ilgili sorulara kısa ve net bir yanıt vererek, 'Bitmesi gerekiyordu, bitti. Çok da fazla konuşacak bir şey yok' dedi. Ufuk Beydemir ise boşanmanın ardından çıkardığı şarkının eski eşine yazıldığı yönündeki iddiaları reddederek, her zaman güncel duygularıyla şarkılar yazdığını ifade etti.