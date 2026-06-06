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Ufuk Beydemir'den Boşanan İpek Filiz Yazıcı'nın Yeni Aşkı Ortaya Çıktı!

Ufuk Beydemir'den Boşanan İpek Filiz Yazıcı'nın Yeni Aşkı Ortaya Çıktı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
06.06.2026 - 15:43
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Genç yaşına rağmen hem başarılı oyunculuğu hem de özel hayatıyla sık sık gündeme gelen İpek Filiz Yazıcı, son günlerde yeni aşk iddialarıyla konuşuluyor. 2022 yılında dünyaevine girdiği müzisyen Ufuk Beydemir ile geçen yıl yollarını ayıran güzel oyuncu, boşanmasının ardından uzun süre özel hayatıyla ilgili sessiz kalmayı tercih etmişti. Ancak aylardır haklarında çıkan söylentileri reddeden İpek Filiz Yazıcı ve kürek eğitmeni İhsan Taha Torgut'un Fransa'nın Nice kentinden gelen tatil kareleri magazin kulislerini yeniden hareketlendirdi. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran görüntüler, ikilinin arkadaşlıktan öte bir ilişki yaşadığı yönündeki iddiaları güçlendirdi.

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Türk televizyonlarının genç yaşta parlayan yıldızlarından İpek Filiz Yazıcı, son dönemde hem kariyeri hem de özel hayatıyla magazin gündeminden düşmüyor.

Türk televizyonlarının genç yaşta parlayan yıldızlarından İpek Filiz Yazıcı, son dönemde hem kariyeri hem de özel hayatıyla magazin gündeminden düşmüyor.

Ekran yolculuğuna geçtiğimiz yıllarda başlayan güzel oyuncu, özellikle Aşk 101 dizisindeki Işık karakteriyle adını geniş kitlelere duyurdu. Doğal güzelliği, enerjisi ve başarılı oyunculuğuyla kısa sürede genç kuşağın en sevilen isimlerinden biri haline gelen Yazıcı, kariyerindeki yükselişini sürdürürken özel hayatıyla da sık sık konuşuldu.

Oyuncunun uzun yıllar gündemde kalan ilişkilerinden biri ise şarkıcı ve söz yazarı Ufuk Beydemir ile yaşadığı aşk oldu. Çift, yaklaşık iki yıl süren birlikteliklerinin ardından 22 Ekim 2022 tarihinde İtalya'nın başkenti Roma'da sürpriz bir nikahla dünyaevine girmişti. O dönem henüz 21 yaşında olan İpek Filiz Yazıcı'nın evlilik kararı magazin dünyasında büyük yankı uyandırırken, çiftin nikahı oldukça gizli gerçekleşmişti. 

Sosyal medyada sık sık romantik paylaşımlarıyla dikkat çeken ikili, uzun süre örnek gösterilen çiftler arasında yer aldı.

Ancak bu mutluluk uzun sürmedi. Yaklaşık üç yıl devam eden evlilik, Ekim 2025'te tek celsede sona erdi. İkili, ayrılık haberinin ortaya çıkmasının ardından çift, sosyal medya hesaplarından ortak bir açıklama yayımlayarak yollarını dostça ayırdıklarını duyurdu. Açıklamalarında, 'Hayatlarımızı güzellikle birleştirdiğimiz gibi aynı güzellikle ayrılabilmenin önemini savunuyoruz' ifadelerini kullanan ikili, birbirlerine duydukları saygının devam ettiğini vurguladı. Daha sonra bir davette görüntülenen İpek Filiz Yazıcı, ayrılıkla ilgili sorulara kısa ve net bir yanıt vererek, 'Bitmesi gerekiyordu, bitti. Çok da fazla konuşacak bir şey yok' dedi. Ufuk Beydemir ise boşanmanın ardından çıkardığı şarkının eski eşine yazıldığı yönündeki iddiaları reddederek, her zaman güncel duygularıyla şarkılar yazdığını ifade etti.

Boşanmanın ardından İpek Filiz Yazıcı'nın adı yeni bir isimle anılmaya başladı.

Boşanmanın ardından İpek Filiz Yazıcı'nın adı yeni bir isimle anılmaya başladı.

Güzel oyuncunun kürek eğitmeni ve fizyoterapist İhsan Taha Torgut ile yakınlaştığı iddiaları ilk kez Nisan 2026'da gündeme geldi. Birlikte katıldıkları spor etkinlikleri ve maraton organizasyonları sonrasında ikili hakkında aşk söylentileri ortaya atıldı. Ancak İpek Filiz Yazıcı o dönem bu iddiaları kesin bir dille reddederek, 'Onlar benim arkadaşım, hayatımda bir ilişki yok' açıklamasında bulundu.

Ne var ki sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmayan detaylar söylentileri güçlendirmeye devam etti. Özellikle spor salonundan paylaşılan bir videoda, arkadan gelen seslerde oyuncunun İhsan Taha Torgut'a 'Aşkım' diye hitap ettiği iddiası magazin kulislerinde geniş yankı uyandırdı. Çift bu konu hakkında herhangi bir açıklama yapmazken, haklarındaki dedikodular da giderek büyüdü.

Ve son olarak gözler Fransa'ya çevrildi. Haziran 2026'nın ilk günlerinde İpek Filiz Yazıcı ve İhsan Taha Torgut'un Nice tatilinden gelen kareleri magazin gündemine bomba gibi düştü. Daha önce sadece arkadaş olduklarını söyleyen ikilinin aynı şehirden, aynı günlerde ve benzer noktalardan yaptıkları paylaşımlar dikkat çekti. Akdeniz kıyısında geçirilen tatilden yansıyan görüntüler kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri haline geldi. Birlikte vakit geçirdikleri görülen ikili için magazin dünyasında 'Aşk artık gizlenemiyor' yorumları yapılırken, bazı kullanıcılar ise çiftin ilişkiyi henüz kamuoyuna açıklamak istemediğini öne sürdü.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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