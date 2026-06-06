Tarkan'dan Ankara'da Unutulmaz Gece: Yağmura Rağmen Binlerce Kişi Şarkılara Eşlik Etti
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Yıllardır 'Megastar' unvanını kimseye kaptırmayan Tarkan, bir kez daha sahnedeki gücünü ve milyonları peşinden sürükleyen etkisini gözler önüne serdi. Koç Topluluğu'nun 100. yıl kutlamaları kapsamında Ankara'da sahne alan ünlü sanatçı, sağanak yağmura rağmen alanı dolduran binlerce kişiye unutulmaz bir gece yaşattı. Yağmurlukları ve şemsiyeleriyle saatlerce konser alanında kalan hayranlar, Tarkan'ın en sevilen şarkılarına hep bir ağızdan eşlik ederken sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede gündem oldu. Buyurun, Ankara'nın uzun süre unutamayacağı o geceye birlikte bakalım.
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Türkiye'de pop müzik denildiğinde akla gelen ilk isimlerden biri olan Tarkan, aradan geçen onlarca yıla rağmen "Megastar" unvanını sonuna kadar taşımaya devam ediyor.
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Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde alanın adeta insan seline dönüştüğü görülürken, konser boyunca oluşan atmosfer "yılın konserlerinden biri" olarak yorumlandı.
Tarkan da bu görüntüler karşısında duygularını gizleyemedi.
Konserin en dikkat çeken detaylarından biri de Başkent Millet Bahçesi çevresinde yaşandı.
Gecenin en çok konuşulan anlarından biri ise arabesk müziğin yaşayan efsanesi Orhan Gencebay'ın konser alanında bulunması oldu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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