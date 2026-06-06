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Tarkan'dan Ankara'da Unutulmaz Gece: Yağmura Rağmen Binlerce Kişi Şarkılara Eşlik Etti

Tarkan'dan Ankara'da Unutulmaz Gece: Yağmura Rağmen Binlerce Kişi Şarkılara Eşlik Etti

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
06.06.2026 - 09:28
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Yıllardır 'Megastar' unvanını kimseye kaptırmayan Tarkan, bir kez daha sahnedeki gücünü ve milyonları peşinden sürükleyen etkisini gözler önüne serdi. Koç Topluluğu'nun 100. yıl kutlamaları kapsamında Ankara'da sahne alan ünlü sanatçı, sağanak yağmura rağmen alanı dolduran binlerce kişiye unutulmaz bir gece yaşattı. Yağmurlukları ve şemsiyeleriyle saatlerce konser alanında kalan hayranlar, Tarkan'ın en sevilen şarkılarına hep bir ağızdan eşlik ederken sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede gündem oldu. Buyurun, Ankara'nın uzun süre unutamayacağı o geceye birlikte bakalım.

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Türkiye'de pop müzik denildiğinde akla gelen ilk isimlerden biri olan Tarkan, aradan geçen onlarca yıla rağmen "Megastar" unvanını sonuna kadar taşımaya devam ediyor.

Türkiye'de pop müzik denildiğinde akla gelen ilk isimlerden biri olan Tarkan, aradan geçen onlarca yıla rağmen "Megastar" unvanını sonuna kadar taşımaya devam ediyor.

1990'lı yıllardan bu yana çıkardığı sayısız hit şarkı, kırdığı rekorlar ve nesilleri bir araya getiren sahne performanslarıyla müzik dünyasının zirvesindeki yerini koruyan Tarkan'ın konser biletleri bugün hala dakikalar içinde tükeniyor. Özellikle son yıllarda verdiği sınırlı sayıdaki konserler büyük ilgi görürken, Megastar'ı canlı izleyebilmek için Türkiye'nin dört bir yanından binlerce kişi kilometrelerce yol kat ediyor.

Koç Topluluğu'nun 100. yıl kutlamaları kapsamında Ankara Başkent Millet Bahçesi'nde gerçekleşen dev konser de bunun en büyük örneklerinden biri oldu. Konser alanı saatler öncesinden dolup taşarken, sadece bilet sahibi izleyiciler değil çevredeki vatandaşlar da Megastar heyecanına ortak olmak istedi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde alanın adeta insan seline dönüştüğü görülürken, konser boyunca oluşan atmosfer "yılın konserlerinden biri" olarak yorumlandı.

Konser boyunca Ankara'da etkili olan sağanak yağış bile Tarkan hayranlarını durduramadı. Yağmurluklarını giyen, şemsiyelerini açan binlerce kişi gece boyunca alanı terk etmeden Megastar'a eşlik etti. Yağmur zaman zaman şiddetini artırsa da seyircinin enerjisi bir an olsun düşmedi.

Tarkan da bu görüntüler karşısında duygularını gizleyemedi.

Sahneden hayranlarına seslenen Megastar, hem zeminin kayganlığına dikkat çekti hem de esprili tavrıyla gökyüzüne dönerek, 'Ya yağma be yağmur, yağma gözünü seveyim' sözleriyle seyirciyi güldürdü. 'Yerler biraz kaygan. Tuhaf yürürsem şaşırmayın. 'Ne olmuş bu Tarkan'ın hareketlerine?' demeyin yani.' şeklinde konuşan Tarkan bir süre sonra şovuna yağmurlukla devam etti.

Ancak yağmurun dinmemesine rağmen ne sahnedeki performans yavaşladı ne de kalabalığın coşkusu azaldı. Sosyal medyada paylaşılan videolarda binlerce kişinin yağmur altında hep bir ağızdan şarkılara eşlik ettiği anlar büyük ilgi gördü.

Konserin en dikkat çeken detaylarından biri de Başkent Millet Bahçesi çevresinde yaşandı.

Alana giremeyen ya da çevrede yaşayan çok sayıda Ankaralı, Tarkan konserini evlerinin balkonlarından ve pencerelerinden takip etti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde apartman balkonlarının adeta mini tribünlere dönüştüğü görüldü. Bazı vatandaşlar sandalyelerini balkonlara taşırken, bazıları ise aileleriyle birlikte pencerelerden konseri izledi.

Gecenin en çok konuşulan anlarından biri ise arabesk müziğin yaşayan efsanesi Orhan Gencebay'ın konser alanında bulunması oldu.

Tarkan'ın sahneden fark ettiği usta sanatçı için yaptığı jest, binlerce kişiden alkış aldı.

Megastar, Orhan Gencebay'ın unutulmaz eserlerinden 'Hatasız Kul Olmaz'ı canlı olarak seslendirdi. Şarkı sırasında kameralara yansıyan görüntülerde Gencebay'ın da yerinden eşlik ettiği görüldü. Bir tarafta Türk pop müziğinin Megastar'ı, diğer tarafta arabesk müziğin duayen ismi... İki kuşağı ve iki farklı müzik kültürünü aynı sahnede buluşturan bu anlar sosyal medyada geceye damga vuran görüntüler arasında gösterildi.

Yağmura rağmen alanı terk etmeyen binlerce kişi, balkonlardan yükselen alkışlar ve Orhan Gencebay sürpriziyle Ankara uzun süre hafızalardan silinmeyecek bir Tarkan gecesine tanıklık etmiş oldu.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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