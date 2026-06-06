Tarkan'dan Ankara'da Unutulmaz Gece: Yağmura Rağmen Binlerce Kişi Şarkılara Eşlik Etti

1990'lı yıllardan bu yana çıkardığı sayısız hit şarkı, kırdığı rekorlar ve nesilleri bir araya getiren sahne performanslarıyla müzik dünyasının zirvesindeki yerini koruyan Tarkan'ın konser biletleri bugün hala dakikalar içinde tükeniyor. Özellikle son yıllarda verdiği sınırlı sayıdaki konserler büyük ilgi görürken, Megastar'ı canlı izleyebilmek için Türkiye'nin dört bir yanından binlerce kişi kilometrelerce yol kat ediyor.

Koç Topluluğu'nun 100. yıl kutlamaları kapsamında Ankara Başkent Millet Bahçesi'nde gerçekleşen dev konser de bunun en büyük örneklerinden biri oldu. Konser alanı saatler öncesinden dolup taşarken, sadece bilet sahibi izleyiciler değil çevredeki vatandaşlar da Megastar heyecanına ortak olmak istedi.