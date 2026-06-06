Aybüke Pusat'ın "Ne Kadar Ankaralısın?" Testindeki Performansı Gündem Oldu!
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Başarılı oyunculuğu, doğal tavırları ve güzelliğiyle geniş bir hayran kitlesine sahip olan Aybüke Pusat, bu kez rol aldığı projelerle değil memleket bilgisiyle gündeme geldi. Melis İşiten'in sevilen programı Zaten Şov'a konuk olan ünlü oyuncu, 'Ne Kadar Ankaralısın?' testinde sergilediği performansla sosyal medyanın gündemine oturdu. Soruların birçoğunu daha tamamlanmadan doğru yanıtlayan Pusat, Ankara kültürüne ne kadar hakim olduğunu gösterirken test sonunda aldığı sonuçla da izleyenleri şaşırtmadı. Gelin, Aybüke Pusat'ın çok konuşulan Ankaralılık sınavına birlikte bakalım.
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Aybüke Pusat son yılların en sevilen kadın oyuncularından biri olmayı başaran isimlerden biri.
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Başarılı oyuncu geçtiğimiz günlerde Melis İşiten'in Garaj YouTube kanalında yayınlanan "Melis İşiten ile Zaten Şov" programına konuk oldu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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