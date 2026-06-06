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Aybüke Pusat'ın "Ne Kadar Ankaralısın?" Testindeki Performansı Gündem Oldu!

Aybüke Pusat'ın "Ne Kadar Ankaralısın?" Testindeki Performansı Gündem Oldu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
06.06.2026 - 08:55
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Başarılı oyunculuğu, doğal tavırları ve güzelliğiyle geniş bir hayran kitlesine sahip olan Aybüke Pusat, bu kez rol aldığı projelerle değil memleket bilgisiyle gündeme geldi. Melis İşiten'in sevilen programı Zaten Şov'a konuk olan ünlü oyuncu, 'Ne Kadar Ankaralısın?' testinde sergilediği performansla sosyal medyanın gündemine oturdu. Soruların birçoğunu daha tamamlanmadan doğru yanıtlayan Pusat, Ankara kültürüne ne kadar hakim olduğunu gösterirken test sonunda aldığı sonuçla da izleyenleri şaşırtmadı. Gelin, Aybüke Pusat'ın çok konuşulan Ankaralılık sınavına birlikte bakalım.

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Aybüke Pusat son yılların en sevilen kadın oyuncularından biri olmayı başaran isimlerden biri.

Aybüke Pusat son yılların en sevilen kadın oyuncularından biri olmayı başaran isimlerden biri.

Ankara'da dünyaya gelen güzel oyuncu, aslında sanat yolculuğuna ekranlarda değil bale salonlarında başladı. Henüz çocuk yaşlarda klasik bale eğitimi alan Pusat, eğitimini de bu alanda tamamlayarak Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Bale Bölümü'nden mezun oldu. Pek çok oyuncudan farklı olarak sahne disiplinini ve performans kültürünü çok küçük yaşlarda kazanan Aybüke Pusat'ın ekran karşısındaki duruşunda da bu eğitimin izlerini görmek mümkün.

2014 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında üçüncü olmasıyla birlikte geniş kitleler tarafından tanınan oyuncu, kısa süre sonra oyunculuk kariyerine adım attı. İlk olarak Medcezir dizisinde izleyici karşısına çıkan Pusat, ardından kariyer basamaklarını hızla tırmanarak Söz, Her Yerde Sen, 50M2, Hayaller ve Hayatlar, Teşkilat ve son olarak Halef gibi dikkat çeken projelerde rol aldı. Özellikle romantik komediden aksiyona kadar farklı türlerdeki yapımlarda gösterdiği performans, onu ekranların en aranan isimlerinden biri haline getirdi. Hem güzelliği hem de doğal oyunculuğuyla büyük bir hayran kitlesi edinen Aybüke Pusat, bugün milyonlarca kişinin yakından takip ettiği isimler arasında yer alıyor.

Başarılı oyuncu geçtiğimiz günlerde Melis İşiten'in Garaj YouTube kanalında yayınlanan "Melis İşiten ile Zaten Şov" programına konuk oldu.

Programın en çok konuşulan bölümlerinden biri ise 'Ne Kadar Ankaralısın?' testi oldu. Ankara doğumlu olan Aybüke Pusat'a başkent kültürüne dair birbirinden eğlenceli sorular yöneltilirken ortaya oldukça keyifli anlar çıktı.

Ankara doğumlu olan güzel oyuncu, kendisine yöneltilen sorularda öyle hızlı cevaplar verdi ki zaman zaman Melis İşiten soruyu tamamlayamadan araya girerek doğru yanıtı verdi. Özellikle Ankara argosu, şehir kültürü ve başkentlilerin çok iyi bildiği detaylarla ilgili sorularda hiç düşünmeden cevap vermesi stüdyoda kahkahalara neden oldu.

'La bebe', Ankara ayazı ve Kıtır gibi başkent kültürünün simgesi haline gelen detayları tek tek bilen Aybüke Pusat, test boyunca adeta Ankara hafızasını konuşturdu. Sorular ilerledikçe hem Melis İşiten'in hem de izleyenlerin şaşkınlığı artarken, oyuncunun kendinden emin tavırları dikkat çekti.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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