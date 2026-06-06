Aybüke Pusat'ın "Ne Kadar Ankaralısın?" Testindeki Performansı Gündem Oldu!

Ankara'da dünyaya gelen güzel oyuncu, aslında sanat yolculuğuna ekranlarda değil bale salonlarında başladı. Henüz çocuk yaşlarda klasik bale eğitimi alan Pusat, eğitimini de bu alanda tamamlayarak Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Bale Bölümü'nden mezun oldu. Pek çok oyuncudan farklı olarak sahne disiplinini ve performans kültürünü çok küçük yaşlarda kazanan Aybüke Pusat'ın ekran karşısındaki duruşunda da bu eğitimin izlerini görmek mümkün.

2014 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında üçüncü olmasıyla birlikte geniş kitleler tarafından tanınan oyuncu, kısa süre sonra oyunculuk kariyerine adım attı. İlk olarak Medcezir dizisinde izleyici karşısına çıkan Pusat, ardından kariyer basamaklarını hızla tırmanarak Söz, Her Yerde Sen, 50M2, Hayaller ve Hayatlar, Teşkilat ve son olarak Halef gibi dikkat çeken projelerde rol aldı. Özellikle romantik komediden aksiyona kadar farklı türlerdeki yapımlarda gösterdiği performans, onu ekranların en aranan isimlerinden biri haline getirdi. Hem güzelliği hem de doğal oyunculuğuyla büyük bir hayran kitlesi edinen Aybüke Pusat, bugün milyonlarca kişinin yakından takip ettiği isimler arasında yer alıyor.