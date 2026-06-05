Tarkan'dan Ankara Konseri Öncesi Heyecanlandıran Paylaşım!

90'lı yıllardan bu yana kuşaklar boyunca dinlenen Megastar, bu yılın başında İstanbul'da verdiği kapalı gişe konser serisiyle adından söz ettirmişti. Koç Topluluğu'nun 100. yıl kutlamaları kapsamında bu akşam Ankara'daki on binlerce hayranıyla ücretsiz bir halk konserinde buluşacak olan Tarkan'dan saatler kala heyecanı daha da artıran bir paylaşım geldi.

Ankara'daki organizasyon için hazırlanan Başkent Millet Bahçesi'nde son provalar sürerken, Megastar da sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Dev ekranların, ışık sistemlerinin ve görkemli sahne kurulumunun dikkat çektiği görüntülerde Tarkan'ın heyecanı adeta yüzüne yansıdı.