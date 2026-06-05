Tarkan'dan Ankara Konseri Öncesi Heyecanlandıran Paylaşım!
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Beklenen gün sonunda geldi! Türk pop müziğinin yaşayan efsanesi Tarkan, bu akşam Ankara'da on binlerce hayranıyla buluşmaya hazırlanıyor. Koç Topluluğu'nun 100. yıl kutlamaları kapsamında düzenlenen dev organizasyon için günlerdir geri sayım sürerken, Başkent Millet Bahçesi'nde heyecan şimdiden zirveye ulaşmış durumda. Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek konser için binlerce kişi saatler öncesinden alanın yolunu tutarken, sosyal medyada da Tarkan coşkusu çoktan başladı!
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Türk pop müziğinin tartışmasız en büyük yıldızlarından biri olan Tarkan, yıllardır sadece çıkardığı şarkılarla değil, sahne performanslarıyla da milyonları peşinden sürüklüyor.
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Tarkan'ın Ankara konseri için geri sayım sona erdi!
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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