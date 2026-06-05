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Tarkan'dan Ankara Konseri Öncesi Heyecanlandıran Paylaşım!

Tarkan'dan Ankara Konseri Öncesi Heyecanlandıran Paylaşım!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
05.06.2026 - 18:01
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Beklenen gün sonunda geldi! Türk pop müziğinin yaşayan efsanesi Tarkan, bu akşam Ankara'da on binlerce hayranıyla buluşmaya hazırlanıyor. Koç Topluluğu'nun 100. yıl kutlamaları kapsamında düzenlenen dev organizasyon için günlerdir geri sayım sürerken, Başkent Millet Bahçesi'nde heyecan şimdiden zirveye ulaşmış durumda. Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek konser için binlerce kişi saatler öncesinden alanın yolunu tutarken, sosyal medyada da Tarkan coşkusu çoktan başladı!

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Türk pop müziğinin tartışmasız en büyük yıldızlarından biri olan Tarkan, yıllardır sadece çıkardığı şarkılarla değil, sahne performanslarıyla da milyonları peşinden sürüklüyor.

Türk pop müziğinin tartışmasız en büyük yıldızlarından biri olan Tarkan, yıllardır sadece çıkardığı şarkılarla değil, sahne performanslarıyla da milyonları peşinden sürüklüyor.

90'lı yıllardan bu yana kuşaklar boyunca dinlenen Megastar, bu yılın başında İstanbul'da verdiği kapalı gişe konser serisiyle adından söz ettirmişti. Koç Topluluğu'nun 100. yıl kutlamaları kapsamında bu akşam Ankara'daki on binlerce hayranıyla ücretsiz bir halk konserinde buluşacak olan Tarkan'dan saatler kala heyecanı daha da artıran bir paylaşım geldi.

Ankara'daki organizasyon için hazırlanan Başkent Millet Bahçesi'nde son provalar sürerken, Megastar da sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Dev ekranların, ışık sistemlerinin ve görkemli sahne kurulumunun dikkat çektiği görüntülerde Tarkan'ın heyecanı adeta yüzüne yansıdı.

Tarkan'ın Ankara konseri için geri sayım sona erdi!

Tarkan'ın Ankara konseri için geri sayım sona erdi!

Koç Topluluğu'nun 100. yıl kutlamaları kapsamında düzenlenen dev organizasyon bu akşam Başkent Millet Bahçesi'nde gerçekleşecek. Günlerdir heyecanla beklenen konser öncesinde alanda yoğunluk yaşanırken, binlerce kişi saatler öncesinden konser alanına akın etmeye başladı.

Ankara Altındağ'da bulunan Başkent Millet Bahçesi Açık Hava Konser Alanı'nda gerçekleşecek etkinliğin kapıları saat 17.00 itibarıyla açıldı. Organizasyona gösterilen yoğun ilgi nedeniyle giriş noktalarında uzun kuyruklar oluşurken, sosyal medyada paylaşılan görüntüler de konserin ne kadar büyük bir katılımla gerçekleşeceğinin sinyallerini verdi.

Megastar'ın sahneye çıkış saati ise 21.30 olarak planlandı. Tarkan'ın yaklaşık üç saatlik bir performansla sevilen şarkılarını seslendirmesi beklenirken, 'Şımarık', 'Kuzu Kuzu', 'Dudu', 'Öp', 'Yolla' ve 'Kış Güneşi' gibi klasikleşen hitlerinin de setlistte yer alacağı konuşuluyor.

Ankara'daki hayranlarına seslenen ünlü sanatçı, 'Ankara hazır mıyız akşama? Çok güzel bir akşam olacak, çok coşkulu olacak. Vallahi ben çok heyecanlıyım, sabırsızlanıyorum. Bir an önce başlasın istiyorum' sözleriyle konser öncesi duygularını paylaştı.

Videonun sonunda her zamanki samimi tavrıyla kameraya el sallayan ve hayranlarına öpücük gönderen Tarkan'ın paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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