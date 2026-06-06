Gargamel'i Canlandıran Oyuncunun Gençlik Hali Görenleri Şaşkına Çevirdi!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Şirinler denince akıllara gelen ilk karakterlerden biri olan Gargamel, yıllarca çocukların korkulu rüyası olmuştu. Ancak son günlerde sosyal medyada yeniden gündeme gelen bir detay, birçok kişiyi şaşkına çevirdi. Şirinler filminde Gargamel'i canlandıran Hank Azaria'nın gençlik fotoğraflarını görenler gözlerine inanamadı. Film için saatler süren makyaj ve protezlerle tamamen farklı birine dönüşen ünlü oyuncunun karizmatik gençlik hali sosyal medyada büyük ilgi görürken, Friends dizisindeki unutulmaz David karakteri de yeniden gündeme geldi. Gelin, Gargamel'in arkasındaki ismin çok konuşulan değişimine birlikte bakalım.
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir dönemin en sevilen aile filmlerinden biri olan Şirinler serisini izleyenlerin hafızasına kazınan karakterlerden biri şüphesiz Gargamel'di.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ancak Hank Azaria'nın kariyeri yalnızca Gargamel'den ibaret değil.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın