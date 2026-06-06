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Gargamel'i Canlandıran Oyuncunun Gençlik Hali Görenleri Şaşkına Çevirdi!

Gargamel'i Canlandıran Oyuncunun Gençlik Hali Görenleri Şaşkına Çevirdi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
06.06.2026 - 13:18 Son Güncelleme: 06.06.2026 - 13:20
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Şirinler denince akıllara gelen ilk karakterlerden biri olan Gargamel, yıllarca çocukların korkulu rüyası olmuştu. Ancak son günlerde sosyal medyada yeniden gündeme gelen bir detay, birçok kişiyi şaşkına çevirdi. Şirinler filminde Gargamel'i canlandıran Hank Azaria'nın gençlik fotoğraflarını görenler gözlerine inanamadı. Film için saatler süren makyaj ve protezlerle tamamen farklı birine dönüşen ünlü oyuncunun karizmatik gençlik hali sosyal medyada büyük ilgi görürken, Friends dizisindeki unutulmaz David karakteri de yeniden gündeme geldi. Gelin, Gargamel'in arkasındaki ismin çok konuşulan değişimine birlikte bakalım.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

Şirinler
Film

Şirinler

Friends
Dizi

Friends

The Simpsons
Dizi

The Simpsons

Sıkı Dostlar
Dizi

Sıkı Dostlar

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Bir dönemin en sevilen aile filmlerinden biri olan Şirinler serisini izleyenlerin hafızasına kazınan karakterlerden biri şüphesiz Gargamel'di.

Bir dönemin en sevilen aile filmlerinden biri olan Şirinler serisini izleyenlerin hafızasına kazınan karakterlerden biri şüphesiz Gargamel'di.

Şirinleri yakalamaya çalışan, kel kafası, kocaman burnu ve sıra dışı görünümüyle çocukluğumuzun unutulmaz kötü adamlarından biri olan Gargamel'e hayat veren isim ise usta oyuncu Hank Azaria'ydı. Ancak son günlerde sosyal medyada yeniden dolaşıma giren gençlik fotoğrafları, birçok kişinin yıllardır bildiği Gargamel algısını tamamen değiştirdi.

Çünkü makyajın ve başarılı karakter tasarımının arkasında aslında son derece karizmatik, gür saçlı ve Hollywood yıldızı görünümünde bir oyuncu vardı! Üstelik Hank Azaria'nın Gargamel'e dönüşüm süreci de en az ortaya çıkan fotoğraflar kadar dikkat çekici. Oyuncu, Şirinler filminde karaktere daha gerçekçi bir görünüm kazandırabilmek için saatlerce makyaj koltuğunda oturmuş, hatta protezlerin daha doğal görünmesi adına saçlarını tamamen kazıtmayı kabul etmişti. Devasa burun protezi, kalın kaşlar, özel diş tasarımı ve kambur görünümüyle adeta tanınmaz hale gelen oyuncunun gerçek görüntüsüyle Gargamel arasında neredeyse hiçbir benzerlik kalmamıştı.

Ancak Hank Azaria'nın kariyeri yalnızca Gargamel'den ibaret değil.

Ancak Hank Azaria'nın kariyeri yalnızca Gargamel'den ibaret değil.

Hollywood'un en başarılı karakter oyuncularından biri olan ünlü isim, yıllardır The Simpsons dizisinde onlarca farklı karakteri seslendiriyor. Üstelik Emmy ödüllü kariyerinde sayısız film ve diziye de imza attı.

Friends hayranlarının yakından tanıyacağı David karakteri de bunlardan biri. Azaria, dizide Phoebe Buffay'in büyük aşkı olan utangaç bilim insanı David'e hayat vermişti. İlk sezonda Phoebe ile tanışan David, Minsk'e gitmek zorunda kalınca ikilinin aşk hikayesi yarım kalmıştı. Sonraki sezonlarda birkaç kez geri dönen karakter, özellikle Phoebe ve Mike arasındaki aşk üçgeninin en duygusal parçalarından biri haline geldi. Dizide yalnızca birkaç bölüm yer almasına rağmen Friends hayranlarının yıllardır unutamadığı karakterlerden biri olmayı başardı.

Bugün birçok kişi onu Gargamel olarak hatırlıyor olabilir ancak gençlik fotoğrafları ortaya çıktığında görüyoruz ki Hank Azaria, yalnızca başarılı bir oyuncu değil; aynı zamanda yıllar önce Hollywood'un en karizmatik isimlerinden biri olarak da dikkat çekiyormuş.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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