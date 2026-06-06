Hasan Can Kaya Sessiz Sedasız Evlendi: Amerika'daki Sürpriz Nikahtan İlk Kareler Geldi

Kendine özgü mizah anlayışı, hızlı doğaçlama yeteneği ve seyirciyle kurduğu samimi iletişim sayesinde milyonlarca kişiye ulaşan ünlü komedyen, kariyerine aslında ekran önünde değil kamera arkasında başladı. Uzun yıllar senarist olarak çalışan Kaya, özellikle 1 Erkek 1 Kadın gibi sevilen projelerde yer alarak mizah dünyasının mutfağında kendini geliştirdi.

Ancak onun hayatını değiştiren asıl proje 2020 yılında YouTube'da yayınlamaya başladığı Konuşanlar oldu. Ünlü isimleri değil seyircileri merkeze alan formatıyla kısa sürede fenomen haline gelen program, milyonlarca izlenmeye ulaşarak dijital dünyanın en büyük başarı hikayelerinden birine dönüştü. Daha sonra Exxen'e, ardından Disney+'a taşınan Konuşanlar, yıllardır sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor. Salonları kapalı gişe dolduran stand-up gösterileri ve 2023 yılında vizyona giren Çok Aşk filmiyle de adından söz ettiren Hasan Can Kaya, bugün Türkiye'nin en popüler komedyenleri arasında gösteriliyor.