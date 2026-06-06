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Hasan Can Kaya Sessiz Sedasız Evlendi: Amerika'daki Sürpriz Nikahtan İlk Kareler Geldi

Hasan Can Kaya Sessiz Sedasız Evlendi: Amerika'daki Sürpriz Nikahtan İlk Kareler Geldi

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
06.06.2026 - 10:09
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Türkiye'nin en popüler komedyenlerinden Hasan Can Kaya, özel hayatıyla hayranlarını şaşırtan bir gelişmeyle gündeme geldi. Uzun süredir gözlerden uzak bir ilişki yaşadığı Duygu Karabaş ile dünyaevine giren ünlü isim, nikah haberini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Gösterişli bir düğün yerine sade bir tören tercih eden çiftin New York'ta kıyılan nikahından ilk kareler kısa sürede gündem olurken, takipçileri Hasan Can Kaya'nın mutluluğuna ortak oldu. Gelin, sürpriz evliliğinin detaylarına birlikte bakalım.

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Son yıllarda Türkiye'de dijital eğlence denildiğinde akla gelen ilk isimlerden biri şüphesiz Hasan Can Kaya.

Son yıllarda Türkiye'de dijital eğlence denildiğinde akla gelen ilk isimlerden biri şüphesiz Hasan Can Kaya.

Kendine özgü mizah anlayışı, hızlı doğaçlama yeteneği ve seyirciyle kurduğu samimi iletişim sayesinde milyonlarca kişiye ulaşan ünlü komedyen, kariyerine aslında ekran önünde değil kamera arkasında başladı. Uzun yıllar senarist olarak çalışan Kaya, özellikle 1 Erkek 1 Kadın gibi sevilen projelerde yer alarak mizah dünyasının mutfağında kendini geliştirdi.

Ancak onun hayatını değiştiren asıl proje 2020 yılında YouTube'da yayınlamaya başladığı Konuşanlar oldu. Ünlü isimleri değil seyircileri merkeze alan formatıyla kısa sürede fenomen haline gelen program, milyonlarca izlenmeye ulaşarak dijital dünyanın en büyük başarı hikayelerinden birine dönüştü. Daha sonra Exxen'e, ardından Disney+'a taşınan Konuşanlar, yıllardır sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor. Salonları kapalı gişe dolduran stand-up gösterileri ve 2023 yılında vizyona giren Çok Aşk filmiyle de adından söz ettiren Hasan Can Kaya, bugün Türkiye'nin en popüler komedyenleri arasında gösteriliyor.

Başarılı komedyen bu kez kariyeriyle değil özel hayatıyla gündemde. Uzun süredir dijital pazarlama ajansı sahibi ve reklamcı Duygu Karabaş ile gözlerden uzak bir ilişki yaşayan Hasan Can Kaya, aşkını evlilikle taçlandırdı.

Başarılı komedyen bu kez kariyeriyle değil özel hayatıyla gündemde. Uzun süredir dijital pazarlama ajansı sahibi ve reklamcı Duygu Karabaş ile gözlerden uzak bir ilişki yaşayan Hasan Can Kaya, aşkını evlilikle taçlandırdı.

Çift, ilişkilerini resmileştirmek için ilk adımı geçtiğimiz mart ayında attı. 29 Mart 2026 tarihinde Ortaköy'deki Feriye'de ailelerinin ve yakın dostlarının katıldığı sade bir nişan töreni düzenleyen ikili, o dönemde magazin gündeminde geniş yer bulmuştu. Yaklaşık 50 kişinin katıldığı törende geleneksel kız isteme merasiminin de gerçekleştirildiği öğrenilmişti.

Hasan Can Kaya ve Duygu Karabaş 5 Haziran 2026'da New York'ta dünyaevine girdiler. Çiftin nikahı, New York'taki Türkevi'nde kıyıldı. Nikahı New York Başkonsolosu Ahmet Yazal gerçekleştirirken, şahitlik görevini ise ünlü işletmeci Hakkı Akdeniz üstlendi.

Hasan Can Kaya daha önce verdiği röportajlarda gösterişli düğünlerden hoşlanmadığını ve sade bir nikah istediğini söylemişti. Ünlü komedyen sözünü tuttu ve kalabalık organizasyonlar yerine yakın çevresinin yer aldığı samimi bir tören tercih etti. 

Nikahın ardından sosyal medya hesabından ilk kareleri paylaşan Hasan Can Kaya, paylaşımına yalnızca 'Dün böyle bir şey oldu' notunu düştü.

Paylaşılan fotoğraflarda Hasan Can Kaya'nın mavi takım elbisesiyle oldukça şık göründüğü dikkat çekerken, Duygu Karabaş'ın kısa beyaz gelinliği ve duvağı da takipçilerinden tam not aldı. Çiftin New York'taki sade ama romantik nikah kareleri kısa sürede sosyal medyada binlerce beğeni ve yorum aldı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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