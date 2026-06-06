Hasan Can Kaya Sessiz Sedasız Evlendi: Amerika'daki Sürpriz Nikahtan İlk Kareler Geldi
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Türkiye'nin en popüler komedyenlerinden Hasan Can Kaya, özel hayatıyla hayranlarını şaşırtan bir gelişmeyle gündeme geldi. Uzun süredir gözlerden uzak bir ilişki yaşadığı Duygu Karabaş ile dünyaevine giren ünlü isim, nikah haberini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Gösterişli bir düğün yerine sade bir tören tercih eden çiftin New York'ta kıyılan nikahından ilk kareler kısa sürede gündem olurken, takipçileri Hasan Can Kaya'nın mutluluğuna ortak oldu. Gelin, sürpriz evliliğinin detaylarına birlikte bakalım.
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Son yıllarda Türkiye'de dijital eğlence denildiğinde akla gelen ilk isimlerden biri şüphesiz Hasan Can Kaya.
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Başarılı komedyen bu kez kariyeriyle değil özel hayatıyla gündemde. Uzun süredir dijital pazarlama ajansı sahibi ve reklamcı Duygu Karabaş ile gözlerden uzak bir ilişki yaşayan Hasan Can Kaya, aşkını evlilikle taçlandırdı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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