2 Bin Yıllık Betonun Sırrı Tuvaletten Çıktı

Havadaki karbondioksit, betonun içindeki kalsiyum bileşikleriyle tepkimeye girdiğinde kalsit adı verilen sert bir mineral oluşuyor. Kalsit zamanla betonun gözeneklerini, boşluklarını ve ince çatlaklarını dolduruyor.

Oluşan yoğun yapı, suyun betonun içine girmesini zorlaştırırken yükün malzeme içinde daha dengeli dağılmasına yardım ediyor. Böylece beton yalnızca eskiyip aşınmıyor; belirli ölçüde güçlenerek küçük hasarlarını kapatmayı sürdürüyor.

Araştırmacılar, Roma betonunda volkanik kül ve kirecin oluşturduğu geleneksel tepkimenin hâlâ temel öneme sahip olduğunu vurguluyor. Yeni çalışma, uzun süre devam eden karbonatlaşmanın da dayanıklılığa önemli katkı sağladığını gösteriyor. Bulguların gelecekte daha uzun ömürlü ve daha düşük karbon salımına sahip betonların geliştirilmesine yardımcı olabileceği düşünülüyor.