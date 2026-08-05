2 Bin Yıllık Betonun Sırrı Tuvaletten Çıktı
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Roma döneminde yapılan bazı yapılar yaklaşık 2 bin yıldır ayakta kalırken modern beton zaman içinde çatlayıp parçalanabiliyor. Dayanıklılığın ardındaki kimyasal süreçleri araştıran bilim insanları, aradıkları yeni ipuçlarından birini İmparator Hadrianus’un villasındaki bin 900 yıllık ortak tuvalette buldu.
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Beton örneği tuvalet oturağının altından alındı
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Beton yaşlandıkça küçük çatlaklarını kapatıyor
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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