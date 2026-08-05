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Yaşam
2 Bin Yıllık Betonun Sırrı Tuvaletten Çıktı

2 Bin Yıllık Betonun Sırrı Tuvaletten Çıktı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
05.08.2026 - 23:22
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Roma döneminde yapılan bazı yapılar yaklaşık 2 bin yıldır ayakta kalırken modern beton zaman içinde çatlayıp parçalanabiliyor. Dayanıklılığın ardındaki kimyasal süreçleri araştıran bilim insanları, aradıkları yeni ipuçlarından birini İmparator Hadrianus’un villasındaki bin 900 yıllık ortak tuvalette buldu.

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Beton örneği tuvalet oturağının altından alındı

Beton örneği tuvalet oturağının altından alındı

Araştırmacılar, İtalya’nın Tivoli kentindeki Hadrianus Villası’nda bulunan ortak tuvaletten beton örneği aldı. Milattan sonra 2. yüzyıla tarihlenen yapının araştırma açısından en önemli özelliği, sonraki dönemlerde ciddi bir onarım geçirmemiş olmasıydı.

Tuvalet oturağının altından çıkarılan örnek; gelişmiş görüntüleme yöntemleri, spektroskopi, tomografi ve kimyasal analizlerle incelendi. Betonun volkanik kül, kireç ve suyun tepkimeye girmesiyle oluşan güçlü bağlayıcı maddeler içerdiği doğrulandı.

Ancak betonun gözenek ve çatlaklarında yapılan inceleme, daha önce yeterince değerlendirilmeyen başka bir süreci ortaya çıkardı. Yapının uzun ömründe karbonatlaşma adı verilen yavaş kimyasal tepkimenin de önemli rol oynadığı görüldü.

Beton yaşlandıkça küçük çatlaklarını kapatıyor

Beton yaşlandıkça küçük çatlaklarını kapatıyor

Havadaki karbondioksit, betonun içindeki kalsiyum bileşikleriyle tepkimeye girdiğinde kalsit adı verilen sert bir mineral oluşuyor. Kalsit zamanla betonun gözeneklerini, boşluklarını ve ince çatlaklarını dolduruyor.

Oluşan yoğun yapı, suyun betonun içine girmesini zorlaştırırken yükün malzeme içinde daha dengeli dağılmasına yardım ediyor. Böylece beton yalnızca eskiyip aşınmıyor; belirli ölçüde güçlenerek küçük hasarlarını kapatmayı sürdürüyor.

Araştırmacılar, Roma betonunda volkanik kül ve kirecin oluşturduğu geleneksel tepkimenin hâlâ temel öneme sahip olduğunu vurguluyor. Yeni çalışma, uzun süre devam eden karbonatlaşmanın da dayanıklılığa önemli katkı sağladığını gösteriyor. Bulguların gelecekte daha uzun ömürlü ve daha düşük karbon salımına sahip betonların geliştirilmesine yardımcı olabileceği düşünülüyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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