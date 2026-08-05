SGK Uzmanı İsa Karakaş 2027 Emekli Maaş Zammı İçin İlk Rakamı Verdi
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Temmuz ayında zam alan emekliler şimdi 2027 Ocak ayını beklemeye başladı. '2027 emekli maaşı ne kadar olacak?' sorusu şimdiden araştırılırken SGK uzmanı İsa Karakaş'tan açıklama geldi. İsa Karakaş, 2027 emekli maaş zammı için ilk rakamı verdi.
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2027 emekli maaşı ne kadar olacak?
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SGK Uzmanı İsa Karakaş 2027 emekli maaş zammı için ilk rakamı verdi.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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