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SGK Uzmanı İsa Karakaş 2027 Emekli Maaş Zammı İçin İlk Rakamı Verdi

SGK Uzmanı İsa Karakaş 2027 Emekli Maaş Zammı İçin İlk Rakamı Verdi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
05.08.2026 - 13:19
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Temmuz ayında zam alan emekliler şimdi 2027 Ocak ayını beklemeye başladı. '2027 emekli maaşı ne kadar olacak?' sorusu şimdiden araştırılırken SGK uzmanı İsa Karakaş'tan açıklama geldi. İsa Karakaş, 2027 emekli maaş zammı için ilk rakamı verdi.

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2027 emekli maaşı ne kadar olacak?

2027 emekli maaşı ne kadar olacak?

Ekonomi dünyasının ve milyonlarca çalışanın gözü kulağı yaklaşan yeni zam dönemine çevrildi. Yılda iki kez 6 aylık enflasyon farkına göre zam alan emeklilerin maaşı son olarak 2026 Temmuz ayında yükseltildi. Şimdi ise gözler Ocak 2027'ye çevrildi. Ocak 2027'de emekliler yeni zamlarına kavuşmuş olacak. Peki, emekli maaşları 2027'de ne kadar olacak?

SGK uzmanı İsa Karakaş, hem emekliler hem de memurlar için masadaki olası oranları tek tek sıraladı.

Ankara kulislerinde konuşulan verileri ve ekonomik göstergeleri değerlendiren Karakaş, mevcut enflasyon mücadele programının özellikle sabit gelirli vatandaşlar üzerinde ciddi bir mali baskı oluşturduğunu savundu. 

Açlık ve yoksulluk sınırındaki yükselişin halkın alım gücünü her geçen gün zorlaştırdığını belirten Karakaş, Orta Vadeli Program’da (OVP) yer alan hedefler ile piyasa gerçekleri arasındaki farka vurgu yaptı.

SGK Uzmanı İsa Karakaş 2027 emekli maaş zammı için ilk rakamı verdi.

SGK Uzmanı İsa Karakaş 2027 emekli maaş zammı için ilk rakamı verdi.

TGRT Haber canlı yayınında açıklamalarda bulunan İsa Karakaş, emekli maaş zammını hesapladı. SGK uzmanı İsa Karakaş, 2027 emekli maaş zammı için ilk rakamı verdi.

Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahminleri ile piyasa beklentileri arasındaki makasa değinen İsa Karakaş, yıllık enflasyonun seyri göz önüne alındığında Ocak ayı artışlarının kritik bir eşikte durduğunu ifade etti.

SSK ve Bağ-Kur emeklisi 2027'de ne kadar zam alacak?

Piyasalardaki beklentinin yüzde 30 bandında yoğunlaştığını belirten Karakaş, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için öngördüğü rakamları açıkladı. Yapılan hesaplamalara göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak ayında alacağı zam oranının en düşük yüzde 7, en yüksek ise yüzde 11 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Memur ve memur emeklisinin 2027 maaş zammı ne kadar olacak?

Karakaş, memur ve memur emeklilerinin enflasyon karşısındaki durumunun daha hassas olduğunu dile getirdi. Mevcut toplu sözleşme şartlarına göre yüzde 5’lik bir zam oranının masada olduğunu hatırlatan Karakaş, enflasyonun yüzde 7’yi aşması durumunda enflasyon farkının devreye gireceğini belirtti. Ancak bu eşiğin altında kalınması halinde artışın kısıtlı kalacağını söyleyen uzman isim, memur kesimi için en düşük yüzde 5, en yüksek ise yüzde 8,5 oranında bir zam beklentisi içinde olduğunu aktardı.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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