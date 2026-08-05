SGK Uzmanı İsa Karakaş 2027 Emekli Maaş Zammı İçin İlk Rakamı Verdi

Ekonomi dünyasının ve milyonlarca çalışanın gözü kulağı yaklaşan yeni zam dönemine çevrildi. Yılda iki kez 6 aylık enflasyon farkına göre zam alan emeklilerin maaşı son olarak 2026 Temmuz ayında yükseltildi. Şimdi ise gözler Ocak 2027'ye çevrildi. Ocak 2027'de emekliler yeni zamlarına kavuşmuş olacak. Peki, emekli maaşları 2027'de ne kadar olacak?

SGK uzmanı İsa Karakaş, hem emekliler hem de memurlar için masadaki olası oranları tek tek sıraladı.

Ankara kulislerinde konuşulan verileri ve ekonomik göstergeleri değerlendiren Karakaş, mevcut enflasyon mücadele programının özellikle sabit gelirli vatandaşlar üzerinde ciddi bir mali baskı oluşturduğunu savundu.

Açlık ve yoksulluk sınırındaki yükselişin halkın alım gücünü her geçen gün zorlaştırdığını belirten Karakaş, Orta Vadeli Program’da (OVP) yer alan hedefler ile piyasa gerçekleri arasındaki farka vurgu yaptı.