Hasan Can Kaya'nın Büyük Değişimi Dikkat Çekti! Verdiği Kilolar Olay Oldu
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Başarılı komedyen Hasan Can Kaya, bu kez verdiği kilolarla gündeme geldi. Yeni sezon hazırlıklarını videoyla duyuran ünlü isim, fit görünümüyle sosyal medyada büyük ilgi gördü. Takipçileri Hasan Can Kaya'nın değişimini konuşurken, birçok kişi komedyenin verdiği kilolara dikkat çekti.
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Son yılların en çok konuşulan komedyenlerinden biri olan Hasan Can Kaya, kariyerindeki büyük çıkışı kendi yazıp sunduğu Konuşanlar programıyla yakaladı.
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Hasan Can Kaya, bu kez özel hayatından çok fiziksel değişimiyle gündeme geldi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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