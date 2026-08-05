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Hasan Can Kaya'nın Büyük Değişimi Dikkat Çekti! Verdiği Kilolar Olay Oldu

Hasan Can Kaya'nın Büyük Değişimi Dikkat Çekti! Verdiği Kilolar Olay Oldu

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
05.08.2026 - 13:59
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Başarılı komedyen Hasan Can Kaya, bu kez verdiği kilolarla gündeme geldi. Yeni sezon hazırlıklarını videoyla duyuran ünlü isim, fit görünümüyle sosyal medyada büyük ilgi gördü. Takipçileri Hasan Can Kaya'nın değişimini konuşurken, birçok kişi komedyenin verdiği kilolara dikkat çekti.

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Son yılların en çok konuşulan komedyenlerinden biri olan Hasan Can Kaya, kariyerindeki büyük çıkışı kendi yazıp sunduğu Konuşanlar programıyla yakaladı.

Son yılların en çok konuşulan komedyenlerinden biri olan Hasan Can Kaya, kariyerindeki büyük çıkışı kendi yazıp sunduğu Konuşanlar programıyla yakaladı.

İlk olarak YouTube'da yayınlanan program, kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaşarak dijital dünyanın en popüler talk show formatlarından biri haline geldi. Ardından platform değiştirerek dijital yayın hayatını sürdüren Konuşanlar, Türkiye'nin yanı sıra Avrupa, ABD ve Kanada'da da geniş bir izleyici kitlesine ulaşmayı başardı.

Sahneye çıkan konukların yaşadığı ilginç olayları kendine has mizah anlayışıyla yorumlayan Hasan Can Kaya, doğaçlama esprileri ve seyirciyle kurduğu samimi iletişim sayesinde kariyerinde bambaşka bir sayfa açtı. Programın gördüğü yoğun ilginin ardından Türkiye'nin dört bir yanında kapalı gişe gösteriler düzenleyen komedyen, yurt dışında da sahne almaya devam ederek uluslararası bir hayran kitlesi oluşturdu. Konuşanlar'ın yeni sezon hazırlıkları sürerken Hasan Can Kaya da hem yeni bölümler hem de sahne projeleri için çalışmalarını sürdürüyor.

Başarılı komedyen, uzun süredir birlikte olduğu reklamcı Duygu Karabaş ile ilişkisini gözlerden uzak yaşamayı tercih etti. Çift, 2026 yılının ilk aylarında evlilik kararı aldıktan sonra aile arasında düzenlenen sade bir isteme ve nişan töreni gerçekleştirdi.

Haziran ayında ise medyadan uzak bir şekilde ABD'ye giden ikili, New York Türkevi'nde nikah masasına oturarak hayatlarını birleştirdi. Nikahın ardından ortaya çıkan kareler sosyal medyada büyük ilgi görürken, Hasan Can Kaya'nın evliliğini gösterişten uzak yaşamayı tercih etmesi de takipçilerinden takdir topladı.

Hasan Can Kaya, bu kez özel hayatından çok fiziksel değişimiyle gündeme geldi.

Hasan Can Kaya, bu kez özel hayatından çok fiziksel değişimiyle gündeme geldi.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında sosyal medya hesabından yeni bir duyuru paylaşan ünlü komedyen, verdiği kilolarla dikkat çekti.

Paylaşımına 'İlk 2 sezondaki kiloma geri döndüm evet.' notunu düşen Hasan Can Kaya'nın belirgin şekilde zayıfladığı görüldü. Yeni görünümü kısa sürede sosyal medyada gündem olurken birçok kullanıcı komedyenin son halini oldukça beğendi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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