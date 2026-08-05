Hasan Can Kaya'nın Büyük Değişimi Dikkat Çekti! Verdiği Kilolar Olay Oldu

İlk olarak YouTube'da yayınlanan program, kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaşarak dijital dünyanın en popüler talk show formatlarından biri haline geldi. Ardından platform değiştirerek dijital yayın hayatını sürdüren Konuşanlar, Türkiye'nin yanı sıra Avrupa, ABD ve Kanada'da da geniş bir izleyici kitlesine ulaşmayı başardı.

Sahneye çıkan konukların yaşadığı ilginç olayları kendine has mizah anlayışıyla yorumlayan Hasan Can Kaya, doğaçlama esprileri ve seyirciyle kurduğu samimi iletişim sayesinde kariyerinde bambaşka bir sayfa açtı. Programın gördüğü yoğun ilginin ardından Türkiye'nin dört bir yanında kapalı gişe gösteriler düzenleyen komedyen, yurt dışında da sahne almaya devam ederek uluslararası bir hayran kitlesi oluşturdu. Konuşanlar'ın yeni sezon hazırlıkları sürerken Hasan Can Kaya da hem yeni bölümler hem de sahne projeleri için çalışmalarını sürdürüyor.

Başarılı komedyen, uzun süredir birlikte olduğu reklamcı Duygu Karabaş ile ilişkisini gözlerden uzak yaşamayı tercih etti. Çift, 2026 yılının ilk aylarında evlilik kararı aldıktan sonra aile arasında düzenlenen sade bir isteme ve nişan töreni gerçekleştirdi.

Haziran ayında ise medyadan uzak bir şekilde ABD'ye giden ikili, New York Türkevi'nde nikah masasına oturarak hayatlarını birleştirdi. Nikahın ardından ortaya çıkan kareler sosyal medyada büyük ilgi görürken, Hasan Can Kaya'nın evliliğini gösterişten uzak yaşamayı tercih etmesi de takipçilerinden takdir topladı.