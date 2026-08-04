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Cem Adrian'ın Sarı Gelin Yorumu Tepki Topladı: "Güzelim Türküyü Berbat Etmiş"

Cem Adrian'ın Sarı Gelin Yorumu Tepki Topladı: "Güzelim Türküyü Berbat Etmiş"

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
04.08.2026 - 17:43
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Cem Adrian'ın geçtiğimiz günlerde verdiği konserde seslendirdiği Sarı Gelin performansı sosyal medyada tartışma yarattı. Yıllardır kendine has yorumuyla söylediği türkü, bu kez birçok kullanıcı tarafından eleştirilirken, 'Güzelim türküyü mahvetmiş' yorumları peş peşe geldi. 

Buyurun, sosyal medyayı ikiye bölen o performansın detaylarını beraber inceleyelim.

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Kendine özgü yorumu, geniş ses aralığı ve kalıplara sığmayan müzikal anlayışıyla Türk müzik dünyasında bambaşka bir yerde duran Cem Adrian, yıllardır dinleyicisini her yeni çalışmasıyla şaşırtmayı başaran isimlerden biri.

Kendine özgü yorumu, geniş ses aralığı ve kalıplara sığmayan müzikal anlayışıyla Türk müzik dünyasında bambaşka bir yerde duran Cem Adrian, yıllardır dinleyicisini her yeni çalışmasıyla şaşırtmayı başaran isimlerden biri.

Gerçek adı Cem Filiz olan sanatçı, 2000'li yılların ortasında müzik kariyerine adım attıktan sonra kısa sürede alternatif müziğin en güçlü temsilcilerinden biri olarak öne çıktı. Onu diğer sanatçılardan ayıran en önemli özellik ise yaklaşık beş oktava ulaştığı belirtilen sıra dışı ses aralığı. Kalın ve ince tonlar arasında rahatlıkla geçiş yapabilen sesi sayesinde yalnızca Türkiye'de değil, yurt dışında da dikkat çeken Adrian, yıllar içinde adeta kendi müzik dilini oluşturdu.

Fazıl Say'ın desteğiyle Bilkent Üniversitesi'nde eğitim alma fırsatı yakalayan Cem Adrian, kariyerinin ilk günlerinden itibaren popüler akımlara kapılmadan kendi çizgisinde ilerlemeyi tercih etti. 'Ben Seni Çok Sevdim', 'Kül', 'Mutlu Yıllar', 'Herkes Gider Mi?', 'Yalnızlık', 'Sana Bunları Hiç Bilmediğin Bir Yerden Yazıyorum' ve daha birçok eserle milyonlarca dinleyiciye ulaşan sanatçı, yalnızca güçlü sesiyle değil; söz yazarlığı, besteciliği ve sahnedeki duyguyu dinleyiciye geçirebilmesiyle de büyük takdir topladı. Bugün birçok müziksever tarafından Türk müziğinin en özgün ve en cesur yorumcularından biri olarak gösterilen Cem Adrian, farklı tarzlara yaptığı dokunuşlarla da sık sık gündeme geliyor.

Anadolu'nun en bilinen halk ezgilerinden biri olan Sarı Gelin, yıllardır hem Türkiye'de hem de Kafkasya coğrafyasında farklı yorumlarla seslendiriliyor.

Anadolu'nun en bilinen halk ezgilerinden biri olan Sarı Gelin, yıllardır hem Türkiye'de hem de Kafkasya coğrafyasında farklı yorumlarla seslendiriliyor.

Türk, Azerbaycan ve Ermeni kültürlerinde farklı sözlerle yaşayan türkü, kökeni üzerine yıllardır akademik tartışmaların sürdüğü, bölgenin ortak kültürel mirasının en önemli eserlerinden biri olarak kabul ediliyor. Farklı sanatçılar tarafından defalarca yorumlanan eser, her yeni düzenlemesiyle de yeniden gündeme gelmeyi başarıyor.

Cem Adrian da yıllar önce bu güçlü türküyü kendi müzikal anlayışıyla yeniden yorumladı. Geleneksel icradan farklı bir atmosfer kuran sanatçı; eseri daha yavaş tempolu, dramatik ve kendine özgü vokal geçişleriyle seslendirdi. İlk yayınlandığı dönemde bu yorum da iki farklı görüşü beraberinde getirmişti. Bir kesim, Cem Adrian'ın türkünün ruhuna farklı bir soluk getirdiğini savunurken; bir kesim ise klasik yorumdan uzaklaşmasını eleştirmişti. Buna rağmen sanatçının 'Sarı Gelin' yorumu yıllar içinde geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı. Şarkı farklı dönemlerde dizi ve film sahnelerinde de kullanıldı; dijital platformlarda milyonlarca kez dinlenerek Cem Adrian'ın en bilinen yorumlarından biri haline geldi. Özellikle sanatçının konser repertuvarının vazgeçilmez eserlerinden biri olan 'Sarı Gelin', her performansında seyircinin hep bir ağızdan eşlik ettiği parçalar arasında yer aldı.

Ancak geçtiğimiz günlerde verdiği konserde "Sarı Gelin"i yeniden seslendiren Cem Adrian, bu kez sosyal medyada beklemediği bir tartışmanın merkezine oturdu.

Konserden paylaşılan görüntüler kısa sürede X, Instagram ve TikTok'ta yayılırken, performans özellikle türkünün yorumlanış biçimi üzerinden yoğun şekilde eleştirildi.

Videoların altına yapılan yorumlarda bazı kullanıcılar, Cem Adrian'ın bu performansının türkünün ruhundan uzaklaştığını savundu. 'Güzelim türküyü berbat etmiş', 'Sarı Gelin mezarında ters döndü', 'Bu artık yorum değil bambaşka bir şeye dönüşmüş', 'Tarz sahibi olmak başka, eseri bu kadar değiştirmek başka' ve benzeri yorumlar peş peşe geldi. Özellikle sosyal medyada paylaşılan kısa konser kesitleri, performansın geniş kitleler tarafından tartışılmasına neden oldu.

Öte yandan Cem Adrian'ı savunan kullanıcılar da az değildi. Sanatçının yıllardır aynı yorumu kendi üslubuyla seslendirdiğini hatırlatan hayranları, her müzisyenin eserleri kendi tarzında yorumlama özgürlüğü bulunduğunu dile getirdi. Kimileri ise kısa videolar üzerinden performansın tamamını değerlendirmeyi doğru bulmadığını ifade etti. Buna rağmen konser görüntülerinin ardından oluşan genel tablo, bu kez Cem Adrian'ın 'Sarı Gelin' performansının sosyal medyada alışılmışın üzerinde eleştiri aldığı yönünde oldu.

Her şey bu tweet'le başladı...

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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