Cem Adrian'ın Sarı Gelin Yorumu Tepki Topladı: "Güzelim Türküyü Berbat Etmiş"
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Cem Adrian'ın geçtiğimiz günlerde verdiği konserde seslendirdiği Sarı Gelin performansı sosyal medyada tartışma yarattı. Yıllardır kendine has yorumuyla söylediği türkü, bu kez birçok kullanıcı tarafından eleştirilirken, 'Güzelim türküyü mahvetmiş' yorumları peş peşe geldi.
Buyurun, sosyal medyayı ikiye bölen o performansın detaylarını beraber inceleyelim.
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Kendine özgü yorumu, geniş ses aralığı ve kalıplara sığmayan müzikal anlayışıyla Türk müzik dünyasında bambaşka bir yerde duran Cem Adrian, yıllardır dinleyicisini her yeni çalışmasıyla şaşırtmayı başaran isimlerden biri.
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Anadolu'nun en bilinen halk ezgilerinden biri olan Sarı Gelin, yıllardır hem Türkiye'de hem de Kafkasya coğrafyasında farklı yorumlarla seslendiriliyor.
Ancak geçtiğimiz günlerde verdiği konserde "Sarı Gelin"i yeniden seslendiren Cem Adrian, bu kez sosyal medyada beklemediği bir tartışmanın merkezine oturdu.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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