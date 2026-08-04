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Gülben Ergen'in Ardından Merve Boluğur da Ücretli Abonelik Dönemine Geçti!

Gülben Ergen'in Ardından Merve Boluğur da Ücretli Abonelik Dönemine Geçti!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
04.08.2026 - 11:08
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Bir dönemin en popüler oyuncuları arasında yer alan Merve Boluğur, bu kez sosyal medya hamlesiyle magazin gündemine oturdu. Acemi Cadı, Küçük Sırlar, Kuzey Güney ve Muhteşem Yüzyıl gibi hafızalara kazınan projelerle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Boluğur, Instagram'ın ücretli abonelik sistemini kullanmaya başlayan ünlüler arasına katıldı. Takipçilerine özel içerikler sunacağını duyuran oyuncu, aylık abonelik ücretini 60 TL olarak belirledi. Sistemin açılmasının ardından kısa sürede yüzlerce ücretli aboneye ulaşan Boluğur'un yeni kararı sosyal medyada da dikkat çekti.

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2000'li yılların ikinci yarısından itibaren Türk televizyonlarının en çok konuşulan kadın oyuncularından biri olan Merve Boluğur, hem güzelliği hem de canlandırdığı karakterlerle uzun yıllar ekranların en popüler isimleri arasında yer aldı.

2000'li yılların ikinci yarısından itibaren Türk televizyonlarının en çok konuşulan kadın oyuncularından biri olan Merve Boluğur, hem güzelliği hem de canlandırdığı karakterlerle uzun yıllar ekranların en popüler isimleri arasında yer aldı.

Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde aldığı oyunculuk eğitiminin ardından kamera karşısına geçen Boluğur, kısa sürede genç kuşağın en dikkat çeken oyuncularından biri olmayı başardı.

Kariyerindeki ilk büyük çıkışını Acemi Cadı dizisinde hayat verdiği Ayşegül karakteriyle yakalayan oyuncu, milyonlarca genç izleyicinin sevgisini kazandı. Ardından Türkiye uyarlaması Küçük Sırlar dizisinde canlandırdığı hırslı ve entrikacı Ayşegül Yalçın karakteriyle kariyerinde bambaşka bir sayfa açtı. Siyah saçları, güzelliği ve güçlü ekran duruşuyla dönemin en çok konuşulan kadın karakterlerinden birine hayat verdi.

Başarılı oyuncu daha sonra Kuzey Güney dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ ve Buğra Gülsoy ile başrolü paylaşarak popülerliğini daha da artırdı. Dizide canlandırdığı Zeynep karakteri uzun süre hafızalardan silinmedi. Ardından tarihi yapım Muhteşem Yüzyıl kadrosuna katılan Boluğur, Osmanlı tarihinin önemli isimlerinden Nurbanu Sultan karakteriyle izleyici karşısına çıktı.

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isimlerden biri olan Merve Boluğur, bu kez Instagram'ın ücretli abonelik sistemiyle gündeme geldi.

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isimlerden biri olan Merve Boluğur, bu kez Instagram'ın ücretli abonelik sistemiyle gündeme geldi.

Instagram'ın içerik üreticilerine sunduğu abonelik özelliğini aktif hale getiren Boluğur, takipçilerine özel içerikler paylaşacağı yeni sistemini duyurdu. Yaklaşık 3,8 milyon takipçisi bulunan oyuncu, aylık abonelik ücretini 60 TL olarak belirledi.

Sistemin açılmasının ardından kısa süre içinde 481 ücretli aboneye ulaşan Boluğur, daha ilk günlerde dikkat çeken bir ilgi gördü. Böylece oyuncu, sosyal medya üzerinden düzenli gelir elde etmeyi tercih eden ünlüler arasına katılmış oldu.

Instagram'ın ücretli abonelik özelliği son dönemde magazin dünyasında giderek yaygınlaşıyor. Daha önce Ece Erken ve Gülben Ergen gibi isimler de benzer sistemi hayata geçirerek takipçilerine yalnızca abonelere özel paylaşımlar sunmaya başlamıştı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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