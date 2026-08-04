Gülben Ergen'in Ardından Merve Boluğur da Ücretli Abonelik Dönemine Geçti!

Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde aldığı oyunculuk eğitiminin ardından kamera karşısına geçen Boluğur, kısa sürede genç kuşağın en dikkat çeken oyuncularından biri olmayı başardı.

Kariyerindeki ilk büyük çıkışını Acemi Cadı dizisinde hayat verdiği Ayşegül karakteriyle yakalayan oyuncu, milyonlarca genç izleyicinin sevgisini kazandı. Ardından Türkiye uyarlaması Küçük Sırlar dizisinde canlandırdığı hırslı ve entrikacı Ayşegül Yalçın karakteriyle kariyerinde bambaşka bir sayfa açtı. Siyah saçları, güzelliği ve güçlü ekran duruşuyla dönemin en çok konuşulan kadın karakterlerinden birine hayat verdi.

Başarılı oyuncu daha sonra Kuzey Güney dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ ve Buğra Gülsoy ile başrolü paylaşarak popülerliğini daha da artırdı. Dizide canlandırdığı Zeynep karakteri uzun süre hafızalardan silinmedi. Ardından tarihi yapım Muhteşem Yüzyıl kadrosuna katılan Boluğur, Osmanlı tarihinin önemli isimlerinden Nurbanu Sultan karakteriyle izleyici karşısına çıktı.