Gülben Ergen'in Ardından Merve Boluğur da Ücretli Abonelik Dönemine Geçti!
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Bir dönemin en popüler oyuncuları arasında yer alan Merve Boluğur, bu kez sosyal medya hamlesiyle magazin gündemine oturdu. Acemi Cadı, Küçük Sırlar, Kuzey Güney ve Muhteşem Yüzyıl gibi hafızalara kazınan projelerle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Boluğur, Instagram'ın ücretli abonelik sistemini kullanmaya başlayan ünlüler arasına katıldı. Takipçilerine özel içerikler sunacağını duyuran oyuncu, aylık abonelik ücretini 60 TL olarak belirledi. Sistemin açılmasının ardından kısa sürede yüzlerce ücretli aboneye ulaşan Boluğur'un yeni kararı sosyal medyada da dikkat çekti.
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2000'li yılların ikinci yarısından itibaren Türk televizyonlarının en çok konuşulan kadın oyuncularından biri olan Merve Boluğur, hem güzelliği hem de canlandırdığı karakterlerle uzun yıllar ekranların en popüler isimleri arasında yer aldı.
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Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isimlerden biri olan Merve Boluğur, bu kez Instagram'ın ücretli abonelik sistemiyle gündeme geldi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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