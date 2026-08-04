Ozan Akbaba ve Eşi Buket Akbaba'nın Evliliklerinde Kriz Yaşadığı İddia Edildi!
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Son dönemde Uzak Şehir dizisindeki performansıyla adından söz ettiren Ozan Akbaba, bu kez özel hayatıyla magazin gündemine geldi. Blogyağmuru tarafından ortaya atılan iddialara göre, oyuncu ile eşi Buket Akbaba'nın evliliğinde uzun süredir kıskançlık krizleri yaşandığı öğrenildi. İddiaların fitilini ise Buket Akbaba'nın doğum gününde Ozan Akbaba'dan uzun süre herhangi bir kutlama paylaşımı gelmemesi ateşledi. Gündem büyürken başarılı oyuncudan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Ancak bu paylaşım bile tartışmaları sonlandırmaya yetmedi; iddiaları ortaya atan Blogyağmuru, geri adım atmadı.
Kaynak: Blogyağmuru
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Başarılı oyuncu Ozan Akbaba, yalnızca ekranlardaki performansıyla değil, özel hayatındaki istikrarlı evliliğiyle de magazin dünyasında sık sık örnek gösterilen isimler arasında yer alıyor.
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Ancak örnek gösterilen evlilik, son günlerde ortaya atılan iddialarla magazin gündeminin merkezine oturdu.
Gündem büyürken Ozan Akbaba'dan beklenen paylaşım gecikmedi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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