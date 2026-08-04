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Ozan Akbaba ve Eşi Buket Akbaba'nın Evliliklerinde Kriz Yaşadığı İddia Edildi!

Ozan Akbaba ve Eşi Buket Akbaba'nın Evliliklerinde Kriz Yaşadığı İddia Edildi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
04.08.2026 - 10:25
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Son dönemde Uzak Şehir dizisindeki performansıyla adından söz ettiren Ozan Akbaba, bu kez özel hayatıyla magazin gündemine geldi. Blogyağmuru tarafından ortaya atılan iddialara göre, oyuncu ile eşi Buket Akbaba'nın evliliğinde uzun süredir kıskançlık krizleri yaşandığı öğrenildi. İddiaların fitilini ise Buket Akbaba'nın doğum gününde Ozan Akbaba'dan uzun süre herhangi bir kutlama paylaşımı gelmemesi ateşledi. Gündem büyürken başarılı oyuncudan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Ancak bu paylaşım bile tartışmaları sonlandırmaya yetmedi; iddiaları ortaya atan Blogyağmuru, geri adım atmadı.

Kaynak: Blogyağmuru

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Başarılı oyuncu Ozan Akbaba, yalnızca ekranlardaki performansıyla değil, özel hayatındaki istikrarlı evliliğiyle de magazin dünyasında sık sık örnek gösterilen isimler arasında yer alıyor.

Başarılı oyuncu Ozan Akbaba, yalnızca ekranlardaki performansıyla değil, özel hayatındaki istikrarlı evliliğiyle de magazin dünyasında sık sık örnek gösterilen isimler arasında yer alıyor.

2017 yılında yapımcı Elif Buket Arıkan ile dünyaevine giren oyuncu, yıllardır gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çiftlerden biri olarak dikkat çekiyor.

İkilinin tanışma hikâyesi de oldukça ilginç. Yolları ilk kez bir korku filminin gala gösteriminde kesişen Ozan Akbaba ile Buket Akbaba, uzun süre yalnızca uzaktan iletişim kurdu. Zaman zaman birbirlerinin projelerini tebrik eden ikili, yıllar sonra yeniden bir araya geldi ve arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüştü.

1 Temmuz 2017'de evlenen çift, bir yıl sonra oğulları Ozan Ali'yi kucaklarına aldı. Ozan Akbaba, verdiği röportajlarda baba olmanın hayatındaki en büyük dönüm noktalarından biri olduğunu sık sık dile getirirken, eşi Buket Akbaba'nın hem hayatındaki hem de kariyerindeki en büyük destekçilerinden biri olduğunu ifade etti.

Çift, geçtiğimiz yıl zorlu bir sağlık süreci de yaşadı. Buket Akbaba'nın geçirdiği kalp ameliyatı sırasında oyuncu, yoğun çekim temposuna rağmen setten izin alarak eşinin yanında oldu. Daha sonra yaptığı duygusal paylaşımla eşine teşekkür eden Akbaba, sosyal medyada takdir toplamıştı. Son olarak Uzak Şehir dizisinin çekimleri nedeniyle Midyat'ta bulunan oyuncunun, ailesini de yanına taşıma kararı alması evliliklerinin ne kadar güçlü olduğuna dair yorumlara neden olmuştu.

Ancak örnek gösterilen evlilik, son günlerde ortaya atılan iddialarla magazin gündeminin merkezine oturdu.

Ancak örnek gösterilen evlilik, son günlerde ortaya atılan iddialarla magazin gündeminin merkezine oturdu.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla tanınan Blogyağmuru, 3 Ağustos'ta doğum günü olan Buket Akbaba'nın eşi Ozan Akbaba'nın paylaşımda bulunmamasının ardından dikkat çeken iddialarda bulundu. Doğum günü paylaşımının yapılmamasının ardından, çift arasında uzun süredir kıskançlık kaynaklı sorunlar yaşandığı iddia edildi.

Kısa sürede sosyal medyada yayılan bu iddialar, 'Ozan Akbaba ile eşi arasında kriz mi var?' sorularını beraberinde getirirken, çok sayıda kullanıcı oyuncudan gelecek olası açıklamayı beklemeye başladı.

Gündem büyürken Ozan Akbaba'dan beklenen paylaşım gecikmedi.

Gündem büyürken Ozan Akbaba'dan beklenen paylaşım gecikmedi.

Başarılı oyuncu, eşi Buket Akbaba'nın doğum gününü sosyal medya hesabından birlikte çekildikleri bir kareyle kutladı. Paylaşımına yalnızca 'İyi ki sen.' notunu düşen Akbaba, nazar boncuğu emojisi eklemeyi de ihmal etmedi.

Bu paylaşımın ardından sosyal medyada birçok kişi, ortaya atılan ayrılık ve kriz iddialarının gerçeği yansıtmadığı yönünde yorumlarda bulundu. Ancak Blogyağmuru, geri adım atmadı.

Söz konusu paylaşımın ardından yeni bir açıklama yapan Blogyağmuru, 'Ben şimdilik iddiamın arkasındayım, umarım yanılan ben olurum.' ifadelerini kullanarak iddiasını yineledi.

Böylece Ozan Akbaba'nın eşiyle yaptığı romantik paylaşım bir kesim tarafından iddialara yanıt olarak değerlendirilirken, Blogyağmuru cephesi ise kulis bilgilerinin arkasında durmaya devam etti.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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