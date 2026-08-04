Ozan Akbaba ve Eşi Buket Akbaba'nın Evliliklerinde Kriz Yaşadığı İddia Edildi!

2017 yılında yapımcı Elif Buket Arıkan ile dünyaevine giren oyuncu, yıllardır gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çiftlerden biri olarak dikkat çekiyor.

İkilinin tanışma hikâyesi de oldukça ilginç. Yolları ilk kez bir korku filminin gala gösteriminde kesişen Ozan Akbaba ile Buket Akbaba, uzun süre yalnızca uzaktan iletişim kurdu. Zaman zaman birbirlerinin projelerini tebrik eden ikili, yıllar sonra yeniden bir araya geldi ve arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüştü.

1 Temmuz 2017'de evlenen çift, bir yıl sonra oğulları Ozan Ali'yi kucaklarına aldı. Ozan Akbaba, verdiği röportajlarda baba olmanın hayatındaki en büyük dönüm noktalarından biri olduğunu sık sık dile getirirken, eşi Buket Akbaba'nın hem hayatındaki hem de kariyerindeki en büyük destekçilerinden biri olduğunu ifade etti.

Çift, geçtiğimiz yıl zorlu bir sağlık süreci de yaşadı. Buket Akbaba'nın geçirdiği kalp ameliyatı sırasında oyuncu, yoğun çekim temposuna rağmen setten izin alarak eşinin yanında oldu. Daha sonra yaptığı duygusal paylaşımla eşine teşekkür eden Akbaba, sosyal medyada takdir toplamıştı. Son olarak Uzak Şehir dizisinin çekimleri nedeniyle Midyat'ta bulunan oyuncunun, ailesini de yanına taşıma kararı alması evliliklerinin ne kadar güçlü olduğuna dair yorumlara neden olmuştu.