Birini Sildi mi Bir Daha Geri Dönmeyen 4 Burç

Kova burcu bir ilişkiyi bitirmeden önce duygusal olarak uzaklaşabiliyor. Sürekli tekrarlanan tartışmalar veya özgürlüğünün kısıtlanması, karşısındaki kişiyi hayatından çıkarmasına neden olabiliyor.

Bağını kopardıktan sonra eski ilişkiyi yeniden canlandırmak yerine yeni insanlara ve deneyimlere yöneliyor. Dışarıdan soğuk görünse de bu kararın arkasında uzun süren bir değerlendirme bulunabiliyor.