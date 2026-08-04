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Birini Sildi mi Bir Daha Geri Dönmeyen 4 Burç

Birini Sildi mi Bir Daha Geri Dönmeyen 4 Burç

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
04.08.2026 - 11:01
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Bazı insanlar tartışmanın ardından kısa sürede yumuşarken bazıları verdiği kararı kolay kolay değiştirmiyor. Özellikle güveni sarsılan veya sınırlarının aşıldığını düşünen kişiler, karşısındaki insanı hayatından tamamen çıkarabiliyor. Astrolojide bu tavrıyla öne çıkan dört burç bulunuyor.

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Akrep

Akrep

Akrep burcu için güven bir ilişkinin temelini oluşturuyor. Yaşadığı olayları kolay kolay unutmadığı için ihanete uğradığını veya kandırıldığını düşündüğünde karşısındaki kişiye ikinci bir şans vermek istemeyebiliyor.

Kararını hemen açıklamasa bile mesafesini yavaş yavaş artırabiliyor. Birini hayatından tamamen çıkardığında geçmişteki yakınlığın yeniden kurulması oldukça zor hale geliyor.

Oğlak

Oğlak

Oğlaklar duygusal kararlar vermeden önce yaşananları uzun süre değerlendirebiliyor. Bir ilişkinin kendisine zarar verdiğine karar verirse geri dönmek yerine hayatına devam etmeyi tercih ediyor.

Aynı sorunun yeniden yaşanmasına izin vermek istemediği için özürlerden çok davranışlara bakıyor. Karşısındaki kişiye güvenini kaybettiğinde kararını değiştirmesi kolay olmuyor.

Kova

Kova

Kova burcu bir ilişkiyi bitirmeden önce duygusal olarak uzaklaşabiliyor. Sürekli tekrarlanan tartışmalar veya özgürlüğünün kısıtlanması, karşısındaki kişiyi hayatından çıkarmasına neden olabiliyor.

Bağını kopardıktan sonra eski ilişkiyi yeniden canlandırmak yerine yeni insanlara ve deneyimlere yöneliyor. Dışarıdan soğuk görünse de bu kararın arkasında uzun süren bir değerlendirme bulunabiliyor.

Boğa

Boğa

Boğa sabırlı olduğu için bir ilişkiyi hemen bitirmiyor. Ancak aynı davranışlarla defalarca karşılaşırsa sonunda kesin bir sınır çizebiliyor.

Karar verdikten sonra fikrini değiştirmeyi zayıflık gibi görebiliyor. Güvenini yeniden kazanmak uzun zaman aldığı için hayatından çıkardığı bir kişiye dönmesi oldukça zor oluyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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