Ağustos Ayının En Şanslı 4 Burcu!

Jüpiter’in konumu seyahat, eğitim, yayıncılık ve yurt dışı bağlantılı konularda yeni fırsatlar doğurabilir. Uzun süredir planlanan bir yolculuk veya başvuru olumlu yönde ilerleyebilir.

Ayın ortasında iletişim trafiğinin hızlanmasıyla önemli bir görüşme, teklif ya da haber gündeme gelebilir. Ay sonundaki tutulma ise ev ve aile yaşamında süregelen bir konunun tamamlanmasını sağlayarak Yayların önünü açabilir.