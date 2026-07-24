Gözlem Yeteneği Yüksek 3 Burç!

Meraklı ve zihinsel olarak hareketli olan İkizler burcu, aynı anda birçok konuşmayı ve gelişmeyi takip edebilir. İnsanların kullandığı yeni bir kelimeyi, değişen iletişim biçimini veya daha önce anlatılanlarla çelişen küçük bir ayrıntıyı hemen yakalar.

İkizlerin gözlem yeteneği özellikle sosyal ortamlarda belirginleşir. Kimlerin birbirine yakınlaştığını, ortamın enerjisinin neden değiştiğini veya konuşmanın hangi noktada başka bir yöne kaydığını hızla anlarlar. Topladıkları bilgileri kısa sürede değerlendirebildikleri için çevresinde yaşananları çoğu kişiden önce çözebilirler.