17 Ağustos Gölcük Depremi'nin Üzerinden 27 Yıl Geçti: Unutmamız Sahiden Mümkün mü?
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17 Ağustos 1999... Bugün, Türkiye'de yaşayan herkesin ezbere bildiği bir tarih. Kocaeli / Gölcük'te meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki deprem, ülkemizde büyük bir coğrafyada hissedildi. Gece saatlerinde meydana gelen depremde, resmi kayıtlara göre 17.480 vatandaşımız hayatını kaybetti.
Peki üzerinden 27 yıl geçmesine rağmen neden hala bu depremi unutmadık ve unutmayacağız?
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17 Ağustos 1999: Tam 27 yıl oldu.
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Peki neden unutamadık?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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