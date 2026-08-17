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17 Ağustos Gölcük Depremi'nin Üzerinden 27 Yıl Geçti: Unutmamız Sahiden Mümkün mü?

etiket 17 Ağustos Gölcük Depremi'nin Üzerinden 27 Yıl Geçti: Unutmamız Sahiden Mümkün mü?

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
17.08.2026 - 08:30
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17 Ağustos 1999... Bugün, Türkiye'de yaşayan herkesin ezbere bildiği bir tarih. Kocaeli / Gölcük'te meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki deprem, ülkemizde büyük bir coğrafyada hissedildi. Gece saatlerinde meydana gelen depremde, resmi kayıtlara göre 17.480 vatandaşımız hayatını kaybetti. 

Peki üzerinden 27 yıl geçmesine rağmen neden hala bu depremi unutmadık ve unutmayacağız?

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17 Ağustos 1999: Tam 27 yıl oldu.

17 Ağustos 1999: Tam 27 yıl oldu.

1999 Gölcük Depremi, 17 Ağustos gecesi saat 03.02'de Kocaeli/Gölcük'te meydana geldi. Kandilli Rasathanesi, depremin büyüklüğünü 7.4 olarak açıkladı. Bu deprem, Türkiye tarihinde en büyük kayıplara neden olan deprem olarak tarihe geçti. Tüm Marmara Bölgesi'ni etkileyen deprem, Ankara'dan İzmir'e kadar geniş bir alanda hissedildi. 285 bini aşkın evin yıkıldığı depremde resmi kayıtlara göre 17.480 vatandaşımız hayatını kaybetti. 

Ülkemizin önemli bir sanayi bölgesi olan Marmara'da yaşanan bu deprem, gelişmiş bir coğrafyayı etkilediği için büyük bir sıkıntıya neden oldu. Pek çok insan yakınını kaybetti, işini, evini kaybetti. Yaşanan artçı depremler büyük korkulara neden oldu. Hayat, uzun bir süre 'normal' akışına dönmedi.

Yaşananları unutmamız ise mümkün değil.

Peki neden unutamadık?

Peki neden unutamadık?

'Unutmadık' sözü sürekli dilimizde. Elbette hayatını kaybeden vatandaşlarımızı, yaşanan acıları unutmayacağız. Bu, boynumuzun borcu. 

Fakat bir insan nasıl olur da 27 yıl önceki acıyı unutmaz? Bu acıyı birinci dereceden yaşamadığı halde takvimler 17 Ağustos'u gösterdiğinde içi nasıl cız eder?

'Unutamadığımız' için. Gölcük Depremi'nin ardından Türkiye, dört bir yanında benzer acıları yaşadı.

  • 12 Kasım 1999 Düzce: 7.2 büyüklüğündeki depremde 763 kişi hayatını kaybetti.

  • 1 Mayıs 2003 Bingöl: 6.4 büyüklüğündeki depremde 176 kişi hayatını kaybetti.

  • 23 Ekim 2011 Van: 7,2 büyüklüğündeki depremde 644 kişi hayatını kaybetti.

  • 24 Ocak 2020 Elazığ: 6.8 büyüklüğündeki depremde 41 kişi hayatını kaybetti.

  • 20 Ekim 2020 İzmir: 6.6 büyüklüğündeki depremde 116 kişi hayatını kaybetti.

  • 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş: 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde 46.104 kişi hayatını kaybetti.

Fakat bu acıların yaşanma sebebi büyük depremlerin olması değil. Eğer öyle olsaydı bugün Türkiye'den değil Japonya'dan, Rusya'dan örnekleri konuşuyor olurduk. Bizlerin içini yakan, gece yastığa başımızı rahat koyamamak. Yakınlarımızı telefonla arayınca ulaşamamak. Deprem olma ihtimalinden haberdar olduğumuz halde o bölgelerde yaşamak zorunda olmak. Depremin değil, binanın yıkıcı olduğunu bilmek. 

Tekrarının yaşanmayacağından emin olduğunuz acıları hatırlamak belki bir nebze kolay olabilir. Fakat bugün geldiğimiz noktada, 1999 depremi de diğer depremler de yaşanabilecek diğer felaketlerin bir habercisi. 

İşte bu nedenle unutmadık, unutmayacağız. Unutamayacağız.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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