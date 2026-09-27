Instagram ve TikTok Kullanan Gençlerde Ortak Sorun Ortaya Çıktı: Kendi Hayatlarını Daha Kötü Buluyorlar

Araştırma, hakemli tıp dergisi JAMA Pediatrics'te yayımlandı. Çalışmanın başında, araştırma döneminde Stanford Tıp Fakültesi Dijital Sağlık Merkezi'nde doktora sonrası araştırmacı olan ve bugün Wisconsin-Madison Üniversitesi'nde görev yapan Angela Y. Lee var. Stanford, USC, NYU ve Wisconsin-Madison'dan psikoloji, iletişim ve tıp alanında çalışan isimlerin yer aldığı ekipte, gençler ve akıllı telefonlar üzerine çalışmalarıyla tanınan sosyal psikolog Jonathan Haidt da bulunuyor.

Ekip, ABD'yi temsil edecek şekilde seçilen 13-17 yaş arası 472 gençle Şubat-Aralık 2025 arasında anket yaptı. Gençlere Instagram, TikTok, Snapchat, YouTube, Facebook ve mesajlaşma uygulamaları dahil 20 farklı platformu son dört haftada nasıl kullandıkları ve bu sürede neler yaşadıkları soruldu. Taciz, şiddet içeren görüntüler, istenmeyen cinsel içerikler, kendine zarar vermeyi özendiren paylaşımlar ve uyku düzeninin bozulması listedeki başlıklar arasındaydı.

Sonuçlar, olumsuz deneyimlerin gençler için sıradanlaştığını gösteriyor. Katılımcıların yüzde 44,7'si son dört hafta içinde başka birinin tacize ya da zorbalığa uğradığına tanık olduğunu, yüzde 29,8'i ise bunu bizzat yaşadığını söyledi. Doğrudan zorbalık yüz yüze ortamlarda (yüzde 18,5) ve internette (yüzde 16,4) neredeyse aynı oranda görülüyor. Yani bu sorun yalnızca ekranla sınırlı değil.