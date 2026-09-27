Instagram ve TikTok Kullanan Gençlerde Ortak Sorun Ortaya Çıktı: Kendi Hayatlarını Daha Kötü Buluyorlar
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Telefonu elinden düşürmeyen gençlerin hangi uygulamada neyle karşılaştığını platform platform ölçen yeni bir araştırma yayımlandı. ABD'de 13-17 yaş arası gençlerle yapılan çalışmaya göre başkalarının paylaşımlarını görüp kendi hayatını daha kötü bulma hissi en çok Instagram ve TikTok'ta ortaya çıkıyor. Uykusu bölünen gençlerin büyük kısmı da suçu aynı iki uygulamaya yüklüyor.
Kaynak: PsyPost
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Gençlerin neredeyse yarısı son 4 haftada birinin zorbalığa uğradığına tanık oldu
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Başkalarının paylaşımları yüzünden hayatını kötü bulanlar en çok Instagram'da
TikTok kullanan gençlerin yüzde 42'si uykusunun bu uygulama yüzünden bölündüğünü söylüyor
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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