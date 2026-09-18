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AB'den Çocuklara Sosyal Medya Freni: 13 Yaş Altına Tam Yasak Geliyor

AB'den Çocuklara Sosyal Medya Freni: 13 Yaş Altına Tam Yasak Geliyor

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
18.09.2026 - 11:24
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Avrupa Birliği, çocukların sosyal medyayla ilişkisini kökten değiştirecek bir adım atıyor. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, 16 Eylül 2026'da Strazburg'da yaptığı Birliğin Durumu konuşmasında EU Kids Act adlı yeni yasa teklifini duyurdu. Teklife göre 13 yaşın altındaki çocuklar sosyal medyaya hiç giremeyecek, 13-15 yaş grubu ise yalnızca ebeveyn ya da vasi denetimindeki, günlük kullanımı bir saatle sınırlı 'mini hesaplar'la platformlara erişebilecek. Gerekçe olarak Avrupalı çocukların günde dört ila altı saatini ekran başında geçirdiği, bunların yaklaşık yüzde 60'ında uyku bozukluğu, dikkat dağınıklığı ve ruhsal gelişim sorunları görüldüğü gösteriliyor. Teklif şimdi Avrupa Parlamentosu ve AB Konseyi'nin onayını bekliyor.

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13 Yaşından Küçüğe Tam Yasak, 15 Yaşına Kadar Sadece "Mini Hesap"

13 Yaşından Küçüğe Tam Yasak, 15 Yaşına Kadar Sadece "Mini Hesap"

EU Kids Act adıyla sunulan teklife göre, sosyal medya kullanımı üç kademeli bir yaş sistemine bağlanıyor. 13 yaşın altındaki hiçbir çocuk artık bireysel bir sosyal medya hesabı açamayacak; bu yasak ebeveyn izniyle bile aşılamayacak şekilde tasarlandı. 13 ile 15 yaş arasındakiler ise ancak bir ebeveyn ya da vasinin hesabı üzerinden açılan, kısıtlı özellikli 'mini hesap'larla platformlara girebilecek. Bu hesaplarda günlük kullanım bir saatle sınırlanacak, kimlerle iletişime geçilebileceği de daraltılacak. 15 yaşını dolduran gençler kendi bağımsız hesaplarını açabilecek, ancak bu kez de platformlara çok daha ağır güvenlik ve tasarım yükümlülükleri getirilecek.

Von der Leyen, düzenlemenin gerekçesini açıklarken Avrupalı çocukların günde dört ila altı saatini ekranlar başında geçirdiğini, bu çocukların yaklaşık yüzde 60'ında uyku düzensizliği, dikkat sorunları ve ruhsal gelişim bozuklukları görüldüğünü vurguladı. Komisyon, bu tabloyu 'acil müdahale gerektiren bir halk sağlığı sorunu' olarak nitelendiriyor.

Sonsuz Kaydırma, Gece Bildirimleri ve Yapay Zekâ Sohbet Botları da Yasak Listesinde

Sonsuz Kaydırma, Gece Bildirimleri ve Yapay Zekâ Sohbet Botları da Yasak Listesinde

Teklif yalnızca yaş sınırıyla sınırlı kalmıyor, platformların tasarımına da doğrudan müdahale ediyor. Sosyal medya, video paylaşım siteleri, çevrimiçi oyunlar ve yapay zekâ destekli sohbet uygulamaları; 18 yaşından küçükler için sonsuz kaydırma, ödül mekanizmaları, uyku saatlerinde gönderilen bildirimler ve tanımadık kişilerden gelen davetsiz temaslar gibi 'bağımlılık yapıcı' özellikleri kullanamayacak. Çocuk hesapları varsayılan olarak gizli profil, kapalı konum paylaşımı ve kapalı kamera-mikrofon erişimiyle açılacak. Yapay zekâ destekli sohbet botları ve dijital 'arkadaşlar' küçük yaştaki kullanıcılar için varsayılan olarak devre dışı bırakılacak; duygusal bağımlılık yaratacak şekilde ilişki simülasyonu yapmaları da yasaklanacak.

Denetim, AB'nin halihazırda yürürlükteki Dijital Hizmetler Yasası ve Yapay Zekâ Yasası çerçevesine oturtuluyor; kurallara uymayan şirketlere yıllık küresel cirolarının yüzde 6'sına kadar ceza kesilebilecek. Yaş doğrulaması ise kimlik belgesi ya da biyometrik veri saklamayan bir AB uygulaması üzerinden yapılacak. Teklif şimdi Avrupa Parlamentosu ve AB Konseyi'nin önünde; yasalaşması için üye ülkelerle aylar sürecek bir müzakere süreci gerekiyor.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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