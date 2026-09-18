AB'den Çocuklara Sosyal Medya Freni: 13 Yaş Altına Tam Yasak Geliyor
Avrupa Birliği, çocukların sosyal medyayla ilişkisini kökten değiştirecek bir adım atıyor. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, 16 Eylül 2026'da Strazburg'da yaptığı Birliğin Durumu konuşmasında EU Kids Act adlı yeni yasa teklifini duyurdu. Teklife göre 13 yaşın altındaki çocuklar sosyal medyaya hiç giremeyecek, 13-15 yaş grubu ise yalnızca ebeveyn ya da vasi denetimindeki, günlük kullanımı bir saatle sınırlı 'mini hesaplar'la platformlara erişebilecek. Gerekçe olarak Avrupalı çocukların günde dört ila altı saatini ekran başında geçirdiği, bunların yaklaşık yüzde 60'ında uyku bozukluğu, dikkat dağınıklığı ve ruhsal gelişim sorunları görüldüğü gösteriliyor. Teklif şimdi Avrupa Parlamentosu ve AB Konseyi'nin onayını bekliyor.
13 Yaşından Küçüğe Tam Yasak, 15 Yaşına Kadar Sadece "Mini Hesap"
Sonsuz Kaydırma, Gece Bildirimleri ve Yapay Zekâ Sohbet Botları da Yasak Listesinde
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