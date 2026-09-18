AB'den Çocuklara Sosyal Medya Freni: 13 Yaş Altına Tam Yasak Geliyor

EU Kids Act adıyla sunulan teklife göre, sosyal medya kullanımı üç kademeli bir yaş sistemine bağlanıyor. 13 yaşın altındaki hiçbir çocuk artık bireysel bir sosyal medya hesabı açamayacak; bu yasak ebeveyn izniyle bile aşılamayacak şekilde tasarlandı. 13 ile 15 yaş arasındakiler ise ancak bir ebeveyn ya da vasinin hesabı üzerinden açılan, kısıtlı özellikli 'mini hesap'larla platformlara girebilecek. Bu hesaplarda günlük kullanım bir saatle sınırlanacak, kimlerle iletişime geçilebileceği de daraltılacak. 15 yaşını dolduran gençler kendi bağımsız hesaplarını açabilecek, ancak bu kez de platformlara çok daha ağır güvenlik ve tasarım yükümlülükleri getirilecek.

Von der Leyen, düzenlemenin gerekçesini açıklarken Avrupalı çocukların günde dört ila altı saatini ekranlar başında geçirdiğini, bu çocukların yaklaşık yüzde 60'ında uyku düzensizliği, dikkat sorunları ve ruhsal gelişim bozuklukları görüldüğünü vurguladı. Komisyon, bu tabloyu 'acil müdahale gerektiren bir halk sağlığı sorunu' olarak nitelendiriyor.