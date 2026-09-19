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Ara Tatil Kaldırılacak mı? Bakan Yusuf Tekin Tek Şartı Açıkladı

Ara Tatil Kaldırılacak mı? Bakan Yusuf Tekin Tek Şartı Açıkladı

MEB Ara tatil Yusuf Tekin
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
19.09.2026 - 13:05
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitim gündeminin en çok merak edilen sorularından birine yanıt verdi. CNN Türk'teki canlı yayına katılan Tekin, ara tatillerin kaldırılıp kaldırılmayacağına dair kritik bir açıklama yaptı.

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Ara tatil kaldırılıyor mu?

Ara tatil kaldırılıyor mu?

Eğitim camiasının ve velilerin gündeminde uzun süredir yer alan 'Ara tatil kaldırılacak mı?' sorusu yanıtını buldu. CNN Türk'teki canlı yayına katılan Bakan Tekin, eğitim politikalarından yeni müfredat düzenlemelerine kadar birçok başlıkta değerlendirmelerde bulundu ve yeni dönemin getireceği dinamikleri kamuoyuyla paylaştı. 

Ara tatilin akıbetine ilişkin soruyu doğrudan yanıtlayan Bakan Tekin şu ifadeleri kullandı: 'Öğretmenler kanuna göre 2 ay tatil yapmak zorunda. Ciddi anlamda resmi tatillerimiz var. Bunları birleştirdiğimizde 180 iş günü takvimi uymuyor. Ara tatilleri Ramazan ve Kurban Bayramları ile birleştirmeye çalışıyoruz. Takvim birleşmediği senelerde ara tatilleri kaldırabiliriz. Ara tatiller bayrama denk geldiği için problem yok. Böyle devam edeceğiz.'

Öğretmenlere kıyafet uyarısı.

Öğretmenlere kıyafet uyarısı.

Resmi okullardaki öğretmenlerin hukuki statüsünün devlet memuru olduğunu hatırlatan Tekin, kamu personeli için hazırlanan kılık kıyafet yönetmeliğine uyma zorunluluğu bulunduğunu söyledi. Öğretmenlerin marka tercihlerinden tişörtler üzerindeki mesajlara kadar birçok tartışmalı örnekle karşılaştıklarını, velilerden CİMER üzerinden çok sayıda şikayet geldiğini aktaran Bakan, öğretmenlerin daha rahat edebilmesi için önlüğü tercih ettiklerini ve bazı okullarda öğretmenlere önlük hediye ettiklerini belirtti.

"Dilim MEB" uygulaması Türkçe ve İngilizce eğitim veriyor.

"Dilim MEB" uygulaması Türkçe ve İngilizce eğitim veriyor.

Türkiye genelinde 750 bini aşkın derslik bulunduğunu, deprem riski taşıyan okulların yeniden yapıldığını ya da kapatıldığını belirten Tekin, okullarda halen 550 bin civarında Suriyeli öğrenci bulunduğunu, bugüne kadar 260 bin Suriyeli öğrencinin ise eğitim sisteminden ayrıldığını aktardı. Yapay zekayı kişisel olarak kullanmadığını söyleyen Bakan, bakanlık bünyesinde eğitimde yapay zeka kullanımına yönelik ayrı bir daire başkanlığı bulunduğunu, yabancı dil eğitimi için geliştirilen 'Dilim MEB' uygulamasının şu anda Türkçe ve İngilizce eğitim verdiğini sözlerine ekledi.

Cep telefonu yasağına dikkat çekti, okul kayıtlarında "öğretmen seçme" dönemini kapattıklarını söyledi.

Cep telefonu yasağına dikkat çekti, okul kayıtlarında "öğretmen seçme" dönemini kapattıklarını söyledi.

8 Eylül'deki toplantıda PISA'nın ülkelerin akademik başarısını artırmaya yönelik önerilerine değinen Tekin, ebeveynlerin eğitim sürecine katılımının önemine dikkat çekti.

Bu yıl çocuğu ilk kez okula başlayan velilere uyum haftasında 9 saatlik ebeveyn eğitiminin zorunlu hale getirildiğini hatırlatan Bakan, bu uygulamayı PISA'nın önerisinden yıllar önce hayata geçirdiklerini söyledi. PISA raporunda öne çıkan bir diğer öneri olan cep telefonu kullanımının sınırlandırılması konusunda da adım attıklarını belirten Tekin, öğrencilerin telefonlarını dersliğe sokmasını engelleyecek tedbirler aldıklarını ve bu konuda dünyada öncü ülkelerden biri olduklarını ifade etti.

Devlet okullarında sınıf ve öğretmen seçiminden kaynaklanan sorunların önüne geçmek için yeni bir düzenleme hayata geçirdiklerini anlatan Bakan Tekin, Türkiye genelindeki yaklaşık 65 bin resmi devlet okulunun bakanlık nezdinde eşit kabul edildiğini söyledi. 

Daha önce bazı velilerin istedikleri öğretmene çocuklarını yazdırabilmek için okul müdürlerine para verdiği örneklerin yaşandığını, bu durumun bazı öğretmenleri zor duruma soktuğunu aktaran Tekin, öğrencilerin artık belirlenen kriterlere göre sınıf ve şubelere dengeli şekilde dağıtıldığını vurguladı. Adrese dayalı otomatik kayıt sistemiyle bir başka sorunun da çözüldüğünü belirten Bakan, velilerin başka bir adresi göstererek çocuklarını farklı bir okula yazdırdığı 'muvafakatli öğrenci' uygulamasının bu yıl engellendiğini, böylece kayıt ücreti tartışmalarının büyük ölçüde azaldığını söyledi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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