Ara Tatil Kaldırılacak mı? Bakan Yusuf Tekin Tek Şartı Açıkladı
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitim gündeminin en çok merak edilen sorularından birine yanıt verdi. CNN Türk'teki canlı yayına katılan Tekin, ara tatillerin kaldırılıp kaldırılmayacağına dair kritik bir açıklama yaptı.
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Ara tatil kaldırılıyor mu?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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