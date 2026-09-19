Ara Tatil Kaldırılacak mı? Bakan Yusuf Tekin Tek Şartı Açıkladı

8 Eylül'deki toplantıda PISA'nın ülkelerin akademik başarısını artırmaya yönelik önerilerine değinen Tekin, ebeveynlerin eğitim sürecine katılımının önemine dikkat çekti.

Bu yıl çocuğu ilk kez okula başlayan velilere uyum haftasında 9 saatlik ebeveyn eğitiminin zorunlu hale getirildiğini hatırlatan Bakan, bu uygulamayı PISA'nın önerisinden yıllar önce hayata geçirdiklerini söyledi. PISA raporunda öne çıkan bir diğer öneri olan cep telefonu kullanımının sınırlandırılması konusunda da adım attıklarını belirten Tekin, öğrencilerin telefonlarını dersliğe sokmasını engelleyecek tedbirler aldıklarını ve bu konuda dünyada öncü ülkelerden biri olduklarını ifade etti.

Devlet okullarında sınıf ve öğretmen seçiminden kaynaklanan sorunların önüne geçmek için yeni bir düzenleme hayata geçirdiklerini anlatan Bakan Tekin, Türkiye genelindeki yaklaşık 65 bin resmi devlet okulunun bakanlık nezdinde eşit kabul edildiğini söyledi.

Daha önce bazı velilerin istedikleri öğretmene çocuklarını yazdırabilmek için okul müdürlerine para verdiği örneklerin yaşandığını, bu durumun bazı öğretmenleri zor duruma soktuğunu aktaran Tekin, öğrencilerin artık belirlenen kriterlere göre sınıf ve şubelere dengeli şekilde dağıtıldığını vurguladı. Adrese dayalı otomatik kayıt sistemiyle bir başka sorunun da çözüldüğünü belirten Bakan, velilerin başka bir adresi göstererek çocuklarını farklı bir okula yazdırdığı 'muvafakatli öğrenci' uygulamasının bu yıl engellendiğini, böylece kayıt ücreti tartışmalarının büyük ölçüde azaldığını söyledi.