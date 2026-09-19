Gözaltına Alınan Sefo, Serbest Bırakılmasının Ardından İlk Kez Konuştu!

Herkese merhaba,

Yürütülen soruşturma kapsamında evimde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından detaylı bir arama yapıldı ve herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı. Sonrasında gerekli işlemler için Adli Tıp Kurumu’na gittim ve işlemlerimin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldım.

Bu süreçte görevini yerine getiren tüm devlet görevlilerinin bizlere karşı iyi niyetli yaklaşımını da özellikle belirtmek isterim. Süreç boyunca bize gösterdikleri anlayış ve hassasiyet için kendilerine teşekkür ediyorum.

Hayatım boyunca yasaklı madde kullanımını ve özendirilmesini tasvip etmedim. Böyle bir konuda önce ailemin, sonra beni seven, yıllardır şarkılarımı dinleyen ve bana inanan sizlerin güvenini boşa çıkarmayacağım.

Adli Tıp Kurumu’na ve yürütülen sürece saygım sonsuz. Bugün çok kalabalık olduğumuz için, herhangi bir soru işaretine yer bırakmamak adına kendi isteğimle bağımsız bir laboratuvarda da ayrıca test verdim.

Başta Adli Tıp Kurumu’nun sonuçları olmak üzere, diğer test sonuçlarım da elime ulaştığında şeffaf bir şekilde sizlerle paylaşacağım.

Bu süreçte ailemin ve sizlerin desteğini hissetmek benim için gerçekten çok kıymetli. Arayan, soran, mesaj atan ve yanımda olan herkese çok teşekkür ederim.

Umarım en kısa zamanda yine sadece müziği, şarkıları ve güzel şeyleri konuşuruz.