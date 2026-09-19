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Gözaltına Alınan Sefo, Serbest Bırakılmasının Ardından İlk Kez Konuştu!

Gözaltına Alınan Sefo, Serbest Bırakılmasının Ardından İlk Kez Konuştu!

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
19.09.2026 - 13:01
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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından serbest bırakılan Sefo, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Evinde yapılan aramada suç unsuruna rastlanmadığını belirten rapçi, kendi isteğiyle bağımsız bir laboratuvarda da test verdiğini ve sonuçlar eline ulaştığında paylaşacağını söyledi.

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Gözaltına alınan Sefo, serbest bırakılmasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Gözaltına alınan Sefo, serbest bırakılmasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan rapçi, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakılmıştı. Sefo, Instagram hikayesinde paylaştığı açıklamada evinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince detaylı arama yapıldığını belirtti. Rapçi, aramada herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığını ifade etti.

Adli Tıp Kurumu'na götürüldüğünü ve işlemlerinin ardından serbest bırakıldığını anlatan Sefo, süreçte görev alan devlet görevlilerine yaklaşımları için teşekkür etti. Açıklamasında hayatı boyunca uyuşturucu madde kullanımını ve özendirilmesini tasvip etmediğini de söyledi.

İşte yasaklı madde soruşturmasında gözaltına alınan Sefo'nun açıklaması:

İşte yasaklı madde soruşturmasında gözaltına alınan Sefo'nun açıklaması:

Herkese merhaba,

Yürütülen soruşturma kapsamında evimde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından detaylı bir arama yapıldı ve herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı. Sonrasında gerekli işlemler için Adli Tıp Kurumu’na gittim ve işlemlerimin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldım.

Bu süreçte görevini yerine getiren tüm devlet görevlilerinin bizlere karşı iyi niyetli yaklaşımını da özellikle belirtmek isterim. Süreç boyunca bize gösterdikleri anlayış ve hassasiyet için kendilerine teşekkür ediyorum.

Hayatım boyunca yasaklı madde kullanımını ve özendirilmesini tasvip etmedim. Böyle bir konuda önce ailemin, sonra beni seven, yıllardır şarkılarımı dinleyen ve bana inanan sizlerin güvenini boşa çıkarmayacağım.

Adli Tıp Kurumu’na ve yürütülen sürece saygım sonsuz. Bugün çok kalabalık olduğumuz için, herhangi bir soru işaretine yer bırakmamak adına kendi isteğimle bağımsız bir laboratuvarda da ayrıca test verdim.

Başta Adli Tıp Kurumu’nun sonuçları olmak üzere, diğer test sonuçlarım da elime ulaştığında şeffaf bir şekilde sizlerle paylaşacağım.

Bu süreçte ailemin ve sizlerin desteğini hissetmek benim için gerçekten çok kıymetli. Arayan, soran, mesaj atan ve yanımda olan herkese çok teşekkür ederim.

Umarım en kısa zamanda yine sadece müziği, şarkıları ve güzel şeyleri konuşuruz.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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