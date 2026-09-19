Gözaltına Alınan Sefo, Serbest Bırakılmasının Ardından İlk Kez Konuştu!
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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından serbest bırakılan Sefo, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Evinde yapılan aramada suç unsuruna rastlanmadığını belirten rapçi, kendi isteğiyle bağımsız bir laboratuvarda da test verdiğini ve sonuçlar eline ulaştığında paylaşacağını söyledi.
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Gözaltına alınan Sefo, serbest bırakılmasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
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İşte yasaklı madde soruşturmasında gözaltına alınan Sefo'nun açıklaması:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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