Burcunuza Göre Sizi Yansıtan Ünlü Tablo Hangisi? 12 Burcun Sanat Eseri
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Astrologlara göre her burç, sanat tarihinin bir köşesinde kendine bir yansıma buluyor. ABD merkezli psikoloji ve spiritüalite platformu The Minds Journal'ın yayımladığı bir analiz, 12 burç ile dünyaca ünlü tabloları eşleştirdi.
Kiminde gizem, kiminde tutku, kiminde de içe dönük bir hüzün öne çıkıyor. Peki sizin burcunuz hangi tabloya benziyor?
İşte detaylar.
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Koç: İlk Kadeh (The First Grail)
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Boğa: Büyük Odalık (Grande Odalisque)
İkizler: İki Frida (The Two Fridas)
Yengeç: Tekne Gezintisinde Öğle Yemeği (Luncheon of the Boating Party)
Aslan: Salıncak (The Swing)
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Başak: İnci Küpeli Kız (Girl with a Pearl Earring)
Terazi: Öpücük (The Kiss)
Akrep: Mona Lisa
Yay: Belleğin Azmi (The Persistence of Memory)
Oğlak: Çığlık (The Scream)
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Kova: İmgelerin İhaneti (The Treachery of Images)
Balık: Yıldızlı Gece (The Starry Night)
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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