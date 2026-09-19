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Burcunuza Göre Sizi Yansıtan Ünlü Tablo Hangisi? 12 Burcun Sanat Eseri

Burcunuza Göre Sizi Yansıtan Ünlü Tablo Hangisi? 12 Burcun Sanat Eseri

burç
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
19.09.2026 - 13:39
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Astrologlara göre her burç, sanat tarihinin bir köşesinde kendine bir yansıma buluyor. ABD merkezli psikoloji ve spiritüalite platformu The Minds Journal'ın yayımladığı bir analiz, 12 burç ile dünyaca ünlü tabloları eşleştirdi.

Kiminde gizem, kiminde tutku, kiminde de içe dönük bir hüzün öne çıkıyor. Peki sizin burcunuz hangi tabloya benziyor? 

İşte detaylar.

Kaynak

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Koç: İlk Kadeh (The First Grail)

Koç: İlk Kadeh (The First Grail)

Koç burcunun tablosu, Amerikalı ressam Margaret Keane'in 1962 tarihli The First Grail'i. Keane, kariyeri boyunca kocaman, hüzünlü gözlere sahip çocuk portreleriyle tanındı; bu üslup o kadar özgündü ki yıllarca kocası tarafından kendi eseriymiş gibi sunuldu. Margaret Keane, gerçek ressamın kendisi olduğunu 1970'te kamuoyuna açıkladı ve 1986'daki mahkeme sürecinde bunu kanıtladı.

Peki, Keane'in 'İlk Kadeh'ini Koç burcuyla buluşturan ne?

Gözlerinden yaşlar süzülen, yalnız ve savunmasız bir çocuk... Bu içten tasvir, Koç burcunun çocuksu enerjisini, doğrudan duygusal tepkilerini ve bazen kendini anlaşılmamış hissetmesini yansıtıyor.

Boğa: Büyük Odalık (Grande Odalisque)

Boğa: Büyük Odalık (Grande Odalisque)

Boğa burcunun tablosu, Fransız ressam Jean-Auguste-Dominique Ingres'in 1814 tarihli Grande Odalisque'i. Bugün Louvre Müzesi'nde sergilenen eser, sırtı gerçekte olamayacak kadar uzun çizilen bir odalık figürünü betimliyor. Ingres'in bilinçli olarak anatomik oranları bozduğu bu figür, uzun ve akıcı çizgileriyle dikkat çekiyor.

Bu duyusal ve estetik tabloya Boğa burcunun penceresinden bakınca ise...

Tablodaki duyusal güzellik, yumuşak renkler ve bedensel estetik, Boğa burcunun güzelliğe ve beş duyuyla deneyimlenen zevklere verdiği önemi temsil ediyor. Venüs tarafından yönetilen Boğa için bu tablo, gösterişli olmadan da baştan çıkarıcı olabilen bir güzellik anlayışını yansıtıyor.

İkizler: İki Frida (The Two Fridas)

İkizler: İki Frida (The Two Fridas)

İkizler burcunun tablosu, Frida Kahlo'nun 1939 tarihli The Two Fridas'ı. Meksiko'daki Modern Sanat Müzesi'nde (Museo de Arte Moderno) bulunan eser, Kahlo'nun Diego Rivera'dan boşandığı döneme denk geliyor. Sol taraftaki Frida Avrupa tarzı bir elbise giyiyor ve kalbi kesilmiş halde; sağdaki ise Diego'nun sevdiği Tehuana kıyafetiyle resmedilmiş ve kalbi bütün. İki figürü birbirine bağlayan damar, Kahlo'nun parçalanmış kimliğini görselleştiriyor.

İki farklı Frida'nın aynı tabloda buluşması, İkizler burcunu hatırlatan en güçlü detaylardan biri.

Aynı bedende iki farklı kimlik, iki ayrı görünüm ve birbirine bağlanan iki figür... Tablo, İkizler burcunun aynı anda farklı yönlerini ortaya koyabilen yapısını temsil ediyor. Birbiriyle zıt görünen tarafların aynı kişide buluşması da İkizler'in değişken ve çok yönlü karakteriyle örtüşüyor.

Yengeç: Tekne Gezintisinde Öğle Yemeği (Luncheon of the Boating Party)

Yengeç: Tekne Gezintisinde Öğle Yemeği (Luncheon of the Boating Party)

Yengeç burcunun tablosu, Pierre-Auguste Renoir'in 1880-1881 tarihli Luncheon of the Boating Party'si. Washington'daki Phillips Collection'da sergilenen eser, Renoir'in dostlarını Chatou'daki Maison Fournaise restoranının balkonunda bir araya getiriyor. Ön planda köpeğiyle oturan genç kadın ise ressamın daha sonra evleneceği Aline Charigot.

Renoir'in bu sıcak sofrasına biraz da Yengeç burcunun gözünden bakmak mümkün.

Dostların bir araya geldiği sıcak ve samimi bir öğle yemeği... Masadaki yiyecekler, içecekler ve birbirine yakın duran insanlar, Yengeç burcunun sevdikleriyle vakit geçirmekten ve duygusal bağlardan beslenen tarafını yansıtıyor. Tablonun gündelik bir anı böylesine sıcak göstermesi de Yengeç'in aidiyet ve yakınlık arayışıyla örtüşüyor.

Aslan: Salıncak (The Swing)

Aslan: Salıncak (The Swing)

Aslan burcunun tablosu, Jean-Honoré Fragonard'ın 1767-1768 civarında yaptığı The Swing'i. Londra'daki Wallace Collection'da yer alan Rokoko dönemi eserinde, salıncakta sallanan genç bir kadın ayakkabısını havaya fırlatırken, çalıların arasına gizlenmiş bir hayran onu aşağıdan izliyor. Tablonun sipariş hikâyesinde ise saray çevresinden bir bey, genç kadının salıncakta sallandığı ve hayranının onu aşağıdan görebildiği bir sahne istemişti.

Salıncağın merkezindeki bu gösterişli sahne, Aslan burcunun karakteriyle de oldukça kolay örtüşüyor.

Parlak renkler, gösterişli kıyafetler, hareketli kompozisyon ve flörtöz sahne... Bu tablo, Aslan burcunun dikkat çekmeyi seven, eğlenceden hoşlanan ve bulunduğu ortamda kendini göstermekten çekinmeyen tarafını yansıtıyor. Salıncağın merkezindeki kadın da adeta bütün bakışların üzerinde toplandığı bir sahne yıldızı gibi duruyor.

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Başak: İnci Küpeli Kız (Girl with a Pearl Earring)

Başak: İnci Küpeli Kız (Girl with a Pearl Earring)

Başak burcunun tablosu, Johannes Vermeer'in 1665 civarında yaptığı Girl with a Pearl Earring'i. Lahey'deki Mauritshuis'te sergilenen eser, gerçek kimliği bilinmeyen genç bir kadını resmettiği için bir portreden çok 'tronie', yani hayali bir karakter çalışması olarak kabul ediliyor. Büyük inci küpe, sade kıyafet ve yüzüne düşen yumuşak ışık, eserin en dikkat çekici unsurları arasında yer alıyor.

Tablonun gösterişten uzak güzelliği, Başak burcunun dünyasına da tam burada dokunuyor.

Gösterişten uzak kompozisyon, kusursuz ayrıntılar ve ışığın son derece kontrollü kullanımı... Başak burcunun sadeliğe, düzene ve ince ayrıntılara verdiği önem bu tabloda karşılığını buluyor. Eserin bütün etkisini birkaç temel unsur üzerinden yaratması da Başak'ın gereksiz gösterişten uzak tarzıyla örtüşüyor.

Terazi: Öpücük (The Kiss)

Terazi: Öpücük (The Kiss)

Terazi burcunun tablosu, Gustav Klimt'in 1908-1909 tarihli The Kiss'i. Viyana'daki Belvedere'de sergilenen eser, Klimt'in gerçek altın yapraklar kullandığı Altın Dönem'in en tanınmış çalışmalarından biri. Geometrik desenler ve altın yüzey, sarılan çifti neredeyse dekoratif bir kompozisyona dönüştürüyor.

Aşkı, güzelliği ve uyumu aynı karede buluşturan bu eser, Terazi burcuyla neden eşleştirildiğini de anlatıyor.

Aşkı, güzelliği ve uyumu aynı kompozisyonda buluşturan bu tablo, Terazi burcunun estetik anlayışını doğrudan yansıtıyor. Birbirine sarılan iki figürün dengeli görünümü ve altın detayların yarattığı ihtişam, Terazi'nin romantizm ve görsel uyum arayışıyla örtüşüyor.

Akrep: Mona Lisa

Akrep: Mona Lisa

Akrep burcunun tablosu, Leonardo da Vinci'nin Mona Lisa'sı. Louvre'da sergilenen eser, Leonardo'nun kullandığı sfumato tekniği ve modelinin gizemli gülümsemesiyle yüzyıllardır sanat tarihinin en çok konuşulan tablolarından biri. Modelin kimliği konusunda kesin bir mutabakat bulunmasa da en yaygın görüş, Floransalı tüccar Francesco del Giocondo'nun eşi Lisa Gherardini olduğu yönünde.

Mona Lisa'nın yüzyıllardır koruduğu gizem, onu Akrep burcuyla eşleştirmek için başlı başına yeterli görünüyor.

Kimliği, bakışları ve gülümsemesiyle hâlâ merak uyandıran bir kadın... Tablodaki gizem duygusu, Akrep burcunun kolay çözülemeyen ve kendini hemen ele vermeyen tarafını temsil ediyor. Mona Lisa'nın yüzündeki ifadenin kesin bir anlam taşımaması da Akrep'in derin ve kapalı dünyasıyla ilişkilendiriliyor.

Yay: Belleğin Azmi (The Persistence of Memory)

Yay: Belleğin Azmi (The Persistence of Memory)

Yay burcunun tablosu, Salvador Dalí'nin 1931 tarihli The Persistence of Memory'si. New York'taki MoMA'da sergilenen eser, Dalí'nin Katalonya'daki kıyı manzaralarından esinlenerek oluşturduğu çorak bir manzarayı gösteriyor. Eriyen saatler zamanın sabit ve değişmez olduğu fikrini sorgularken, turuncu saati kaplayan karıncalar çürümeyi ve geçiciliği çağrıştırıyor.

Zamanın ve gerçekliğin sınırlarını sorgulayan bu tablo, Yay burcunun meraklı ve sorgulayıcı tarafıyla dikkat çekici bir şekilde örtüşüyor.

Zaman, gerçeklik ve hayatın anlamı üzerine düşündüren bu sürrealist tablo, Yay burcunun büyük soruların peşinden gitme eğilimini yansıtıyor. Eriyen saatler de Yay'ın alışılmış sınırların dışına çıkma ve dünyaya farklı bir açıdan bakma arzusuyla ilişkilendiriliyor.

Oğlak: Çığlık (The Scream)

Oğlak: Çığlık (The Scream)

Oğlak burcunun tablosu, Edvard Munch'ın 1893 tarihli The Scream'i. Norveç Ulusal Müzesi'nde sergilenen bu versiyon, Munch'ın aynı motifi dört farklı versiyonda ele aldığı çalışmaların ilki. Tablodaki figür ellerini yüzünün iki yanına kaldırmış halde, arka plandaki gökyüzü ise kıpkırmızı bir gün batımıyla resmedilmiş.

Bu yoğun duygunun altında ise Oğlak burcuyla ilişkilendirilebilecek başka bir taraf öne çıkıyor:

Dışarıdan sakin ve kontrollü görünen bir figürün içinde kopan yoğun bir duyguyu anlatan eser, Oğlak burcunun duygularını kolayca dışa vurmayan tarafıyla ilişkilendiriliyor. Tablodaki çarpıcı ifade, uzun süre bastırılan bir duygunun sonunda yüzeye çıkması gibi okunuyor.

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Kova: İmgelerin İhaneti (The Treachery of Images)

Kova: İmgelerin İhaneti (The Treachery of Images)

Kova burcunun tablosu, René Magritte'in 1929 tarihli The Treachery of Images'ı. Los Angeles County Sanat Müzesi'nde sergilenen eser, gerçekçi bir pipo çizimi ile altına yazılan 'Ceci n'est pas une pipe' (Bu bir pipo değildir) ifadesini bir arada sunuyor. Magritte, bu basit ama çarpıcı karşıtlıkla bir nesnenin resmi ile nesnenin kendisi arasındaki farkı sorguluyor.

Tam da bu alışılmış düşünce biçimine meydan okuyan yaklaşım, eseri Kova burcuyla buluşturuyor.

Herkesin gördüğü şeyi sorgulayan ve alışılmış düşünce biçimlerini tersine çeviren bu eser, Kova burcunun sıra dışı bakış açısını temsil ediyor. Bir şeyin göründüğü gibi olmayabileceğini hatırlatması da Kova'nın geleneksel kalıplara meydan okuyan düşünce yapısıyla örtüşüyor.

Balık: Yıldızlı Gece (The Starry Night)

Balık: Yıldızlı Gece (The Starry Night)

Balık burcunun tablosu, Vincent van Gogh'un 1889 tarihli The Starry Night'ı. New York'taki MoMA'da sergilenen eser, van Gogh'un Saint-Rémy-de-Provence'taki Saint-Paul-de-Mausole kliniğinde kaldığı dönemde, hem penceresinden gördüğü manzaradan hem de hayal gücünden yola çıkarak resmettiği bir gece göğünü gösteriyor. Kıvrım kıvrım hareket eden bulutlar ve yıldızlar, gerçek manzarayı ressamın kendi görsel dünyasından geçirdiğini hissettiriyor.

Gerçek bir manzaradan yola çıkıp onu böylesine düşsel bir görüntüye dönüştürmesi, The Starry Night'ı Balık burcuyla buluşturan en önemli detaylardan biri.

Gerçek bir manzaradan yola çıkmasına rağmen gökyüzünü hayal gücüyle yeniden şekillendiren tablo, Balık burcunun düşsel ve duygusal dünyasıyla ilişkilendiriliyor. Kıvrılan yıldızlar ve hareketli gökyüzü, Balık'ın gerçeklikle hayal arasındaki sınırları bulanıklaştıran yaratıcı tarafını yansıtıyor.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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