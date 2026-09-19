Sahra Işık'tan Şoke Eden İfşalar! Seray Kaya ve İdris Aybirdi'nin Fotoğrafını Paylaştı
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Survivor ile tanınan Sahra Işık, eski eşi İdris Aybirdi ve oyuncu Seray Kaya hakkındaki iddialarının ardından yeni bir sosyal medya paylaşımı yaptı. Eski eşinden geldiğini ileri sürdüğü arama ve mesajlara ait görüntüler yayımlayan Işık, paylaşımında Kaya'ya da seslendi. Aybirdi ve Kaya ise daha önce aldatma iddialarını reddetmişti.
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Sahra Işık, eski eşi İdris Aybirdi ve Seray Kaya hakkındaki iddialarının ardından yeni bir paylaşım yaptı.
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İdris Aybirdi ve Seray Kaya iddiaları reddetmişti!
Sahra Işık'tan bu defa şoke eden ifşalar geldi. "Kızıl Şerbo" diyerek Seray Kaya'ya seslendi!
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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