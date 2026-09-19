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Sahra Işık'tan Şoke Eden İfşalar! Seray Kaya ve İdris Aybirdi'nin Fotoğrafını Paylaştı

Sahra Işık'tan Şoke Eden İfşalar! Seray Kaya ve İdris Aybirdi'nin Fotoğrafını Paylaştı

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
19.09.2026 - 13:45
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Survivor ile tanınan Sahra Işık, eski eşi İdris Aybirdi ve oyuncu Seray Kaya hakkındaki iddialarının ardından yeni bir sosyal medya paylaşımı yaptı. Eski eşinden geldiğini ileri sürdüğü arama ve mesajlara ait görüntüler yayımlayan Işık, paylaşımında Kaya'ya da seslendi. Aybirdi ve Kaya ise daha önce aldatma iddialarını reddetmişti.

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Sahra Işık, eski eşi İdris Aybirdi ve Seray Kaya hakkındaki iddialarının ardından yeni bir paylaşım yaptı.

Sahra Işık, eski eşi İdris Aybirdi ve Seray Kaya hakkındaki iddialarının ardından yeni bir paylaşım yaptı.

Survivor ile tanınan Işık, sosyal medya hesabında eski eşinin kendisini aradığını ve mesaj gönderdiğini ileri sürerek bunlara ait olduğunu belirttiği görüntüleri yayımladı.

2019 yılında evlenen ve 12 Haziran 2025'te bir oğulları dünyaya gelen Sahra Işık ile İdris Aybirdi, geçtiğimiz aylarda boşanmıştı. Işık, boşanmanın ardından eski eşinin kendisini aldattığını, psikolojik şiddete maruz bıraktığını ve tehdit ettiğini iddia etmişti. Bu iddialar, Işık'ın Aybirdi ile oyuncu Seray Kaya arasında ilişki olduğunu öne sürmesiyle magazin gündemine taşınmıştı.

İdris Aybirdi ve Seray Kaya iddiaları reddetmişti!

İdris Aybirdi ve Seray Kaya iddiaları reddetmişti!

İdris Aybirdi, daha önce yaptığı açıklamada Seray Kaya ile ilgili iddiayı reddederek evliliği sırasında Kaya ile iddia edilen tarihlerde bir tanışıklıklarının veya birlikteliklerinin başlamadığını söylemişti.

Seray Kaya da sessiz kalmasının iddiaların doğru olduğu anlamına gelmediğini belirtmiş, kendisini veya ailesini utandıracak bir şey yapmadığını ifade etmişti. Kaya, konunun içinde bir çocuk bulunduğu için açıklama yaparken hassas davrandığını söylemişti.

Sahra Işık'tan bu defa şoke eden ifşalar geldi. "Kızıl Şerbo" diyerek Seray Kaya'ya seslendi!

Sahra Işık'tan bu defa şoke eden ifşalar geldi. "Kızıl Şerbo" diyerek Seray Kaya'ya seslendi!

Sahra Işık'ın son paylaşımında, eski eşinden geldiğini söylediği arama ve mesajlara ait görüntüler ile Kaya ve Aybirdi'nin birlikte yer aldığı belirtilen bir fotoğraf bulunuyor. Işık, “Olur aşkım” ifadesinin yer aldığı bir mesajı da yayımladı.

Işık, paylaşımında Seray Kaya'ya seslenerek eski eşinin kendisiyle yeniden bir araya gelmek istediğini öne sürdü. Aybirdi'nin başka kadınlarla da görüştüğünü iddia eden Işık, bu kişilerin isimlerini Kaya'ya söyleyebileceğini belirtti. 

'Rezil olmak mı istiyorsunuz? Buyurun efendim... Kızıl Şerbo sevgilisine söyle içip içip kapıma dayanmasın. Şimdi gel barışalım desem koşarak gelecek bunu sen de biliyorsun. Ama akıllı kadınsın aferin ailenin içine girmişsin. Umarım hiç çıkmazsın hatta evlenirsiniz valla beni bu belalardan kurtar. Aa bu arada görüştüğü diğer kızların isimlerini de söyledi bana. Öğrenmek istersen yaz bana sana söylerim. Benden uzak durmanız sizin için iyi olur. Aksi takdirde evli adam avcısı en ağır bedeli ödeyeceğine emin olabilirsin.'

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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