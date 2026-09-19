Sahra Işık'tan Şoke Eden İfşalar! Seray Kaya ve İdris Aybirdi'nin Fotoğrafını Paylaştı

Sahra Işık'ın son paylaşımında, eski eşinden geldiğini söylediği arama ve mesajlara ait görüntüler ile Kaya ve Aybirdi'nin birlikte yer aldığı belirtilen bir fotoğraf bulunuyor. Işık, “Olur aşkım” ifadesinin yer aldığı bir mesajı da yayımladı.

Işık, paylaşımında Seray Kaya'ya seslenerek eski eşinin kendisiyle yeniden bir araya gelmek istediğini öne sürdü. Aybirdi'nin başka kadınlarla da görüştüğünü iddia eden Işık, bu kişilerin isimlerini Kaya'ya söyleyebileceğini belirtti.

'Rezil olmak mı istiyorsunuz? Buyurun efendim... Kızıl Şerbo sevgilisine söyle içip içip kapıma dayanmasın. Şimdi gel barışalım desem koşarak gelecek bunu sen de biliyorsun. Ama akıllı kadınsın aferin ailenin içine girmişsin. Umarım hiç çıkmazsın hatta evlenirsiniz valla beni bu belalardan kurtar. Aa bu arada görüştüğü diğer kızların isimlerini de söyledi bana. Öğrenmek istersen yaz bana sana söylerim. Benden uzak durmanız sizin için iyi olur. Aksi takdirde evli adam avcısı en ağır bedeli ödeyeceğine emin olabilirsin.'