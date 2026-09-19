Eski Eşi, Sevgilisi, Oğlu İş Birliği Yaptı: Emlak Zenginini 'Dana Deviren'le Öldürmüşler!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Ankara'nın tanınmış emlak yatırımcılarından Ramazan Arıkan, 16 Aralık 2025'te ailesiyle gittiği bir pikniğin ardından fenalaşarak hayatını kaybetmişti. Yaklaşık 500 milyon lira değerinde mal varlığına sahip iş insanının ölümü başta doğal nedenlere bağlanmıştı. Ancak yapılan incelemeler, Arıkan'ın zehirlenerek öldürüldüğünü ortaya koydu. Soruşturma kapsamında 6 kişi hakkında iddianame hazırlanırken, 4 şüpheli için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Eski eşi, sevgilisi, oğlu iş birliği yaptı: İçtiği içecek acı geldi, saatler sonra kalbine iğne yapıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Adli Tıp cinayeti doğruladı: 'Dana deviren'le öldürmüşler!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın