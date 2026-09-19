Eski Eşi, Sevgilisi, Oğlu İş Birliği Yaptı: Emlak Zenginini 'Dana Deviren'le Öldürmüşler!

Olay, geçen yılın Aralık ayında Ankara yakınlarında düzenlenen bir aile pikniğinde yaşandı. Piknikte Arıkan'ın oğlu Batuhan'ın yanı sıra eski eşi Sultan S. ve kendisine kuzen olarak tanıtılan, ancak iddialara göre Sultan S.'in sevgilisi olan Mustafa Ü. de bulunuyordu. Arıkan, içtiği içeceğin ağzında acı bir tat bıraktığını fark etti; iddianameye göre yanındakiler aynı içecekten kendileri de içiyormuş gibi davranarak şüpheyi dağıtmaya çalıştı.

Kısa süre sonra fenalaşan iş insanı evine götürüldü. Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre Arıkan, evdeyken kalbine ve kalça bölgesine yapılan enjeksiyonlarla ikinci kez zehirlendi. Kullanılan maddenin etken maddesi, veteriner hekimlikte büyükbaş hayvanları sakinleştirmek için kullanılan ve halk arasında 'dana deviren' olarak bilinen ksilazin çıktı.