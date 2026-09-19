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Eski Eşi, Sevgilisi, Oğlu İş Birliği Yaptı: Emlak Zenginini 'Dana Deviren'le Öldürmüşler!

Eski Eşi, Sevgilisi, Oğlu İş Birliği Yaptı: Emlak Zenginini 'Dana Deviren'le Öldürmüşler!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
19.09.2026 - 14:01
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Ankara'nın tanınmış emlak yatırımcılarından Ramazan Arıkan, 16 Aralık 2025'te ailesiyle gittiği bir pikniğin ardından fenalaşarak hayatını kaybetmişti. Yaklaşık 500 milyon lira değerinde mal varlığına sahip iş insanının ölümü başta doğal nedenlere bağlanmıştı. Ancak yapılan incelemeler, Arıkan'ın zehirlenerek öldürüldüğünü ortaya koydu. Soruşturma kapsamında 6 kişi hakkında iddianame hazırlanırken, 4 şüpheli için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

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Eski eşi, sevgilisi, oğlu iş birliği yaptı: İçtiği içecek acı geldi, saatler sonra kalbine iğne yapıldı.

Eski eşi, sevgilisi, oğlu iş birliği yaptı: İçtiği içecek acı geldi, saatler sonra kalbine iğne yapıldı.

Olay, geçen yılın Aralık ayında Ankara yakınlarında düzenlenen bir aile pikniğinde yaşandı. Piknikte Arıkan'ın oğlu Batuhan'ın yanı sıra eski eşi Sultan S. ve kendisine kuzen olarak tanıtılan, ancak iddialara göre Sultan S.'in sevgilisi olan Mustafa Ü. de bulunuyordu. Arıkan, içtiği içeceğin ağzında acı bir tat bıraktığını fark etti; iddianameye göre yanındakiler aynı içecekten kendileri de içiyormuş gibi davranarak şüpheyi dağıtmaya çalıştı.

Kısa süre sonra fenalaşan iş insanı evine götürüldü. Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre Arıkan, evdeyken kalbine ve kalça bölgesine yapılan enjeksiyonlarla ikinci kez zehirlendi. Kullanılan maddenin etken maddesi, veteriner hekimlikte büyükbaş hayvanları sakinleştirmek için kullanılan ve halk arasında 'dana deviren' olarak bilinen ksilazin çıktı.

Adli Tıp cinayeti doğruladı: 'Dana deviren'le öldürmüşler!

Adli Tıp cinayeti doğruladı: 'Dana deviren'le öldürmüşler!

Arıkan'ın ölümü ilk etapta kalp krizine bağlanmış, dosya uzun süre şüpheli ölüm kaydıyla beklemişti. Ancak yapılan otopsi ve Adli Tıp Kurumu incelemesinde, zehrin doğrudan kalbe enjekte edilmiş olmasının rastlantı değil, planlı bir eylemin kanıtı olduğu değerlendirildi; bu bulgu ölümün cinayet olduğu sonucunu güçlendirdi.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, ölümcül dozun iki hastane çalışanından para karşılığında temin edildiğini tespit etti. Hazırlanan iddianamede 6 şüpheli yer alırken, aralarında Sultan S. ve Mustafa Ü.'nün de bulunduğu 4 kişi hakkında 'canavarca hisle ve tasarlayarak öldürme' suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. İddianamede öldürülen Arıkan'ın yaklaşık 500 milyon liralık mal varlığına el koymak olduğu belirtildi. Davanın ilk duruşması 5 Kasım'da görülecek.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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