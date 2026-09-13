Kaşif Kozinoğlu Cinayetine Dair 15 Yıl Sonra Yeniden Soruşturma Açıldı: Cinayet mi Doğal Ölüm mü?

Ergenekon ve Balyoz soruşturmalarının yoğunlaştığı dönemde Kaşif Kozinoğlu, OdaTV soruşturması kapsamında 10 Mart 2011'de tutuklandı. Kozinoğlu hakkında 'silahlı örgüt üyeliği', 'yasaklanan bilgileri temin etme' ve 'yasaklanan bilgileri açıklama' suçlamaları yöneltildi. 10 Mart'ta başlayan tutukluluğu, 13 Kasım 2011'de hayatını kaybetmesine kadar yaklaşık 8 ay sürdü.

OdaTV iddianamesinde Kozinoğlu'nun Ergenekon yapılanmasının hiyerarşik kadrosunda bulunmadığı, ancak örgütün amaçları ve faaliyetleri doğrultusunda hareket ederek yapıya yardım ettiği ileri sürüldü. Ayrıca devletin güvenliği ile iç ve dış siyasi çıkarları açısından gizli tutulması gereken bilgileri ve yasaklı bilgileri temin etmekle suçlandı.

Savcılığın iddialarının merkezinde ise OdaTV'nin bilgisayarında bulunduğu belirtilen 'Koz.doc' isimli dijital dosya ile 'kozinoğlu3' adlı klasörde yer aldığı öne sürülen gizlilik dereceli belgeler bulunuyordu. İddianamede, söz konusu belgelerin MİT mensubu Kozinoğlu tarafından OdaTV'ye aktarıldığı değerlendirmesine yer verildi. Kozinoğlu ise kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi.