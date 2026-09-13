Kaşif Kozinoğlu Cinayetine Dair 15 Yıl Sonra Yeniden Soruşturma Açıldı: Cinayet mi Doğal Ölüm mü?
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) dış operasyonlar biriminde görev yaptığı dönemde OdaTV soruşturması kapsamında tutuklanan Kaşif Kozinoğlu’nun 12 Kasım 2011’de Silivri Cezaevi’nde yaşamını yitirmesi, yıllar sonra yeniden soruşturma konusu oldu.
15 yıl sonra yaşanan gelişmeler bir dizi operasyonu da beraberinde getirdi. İşte 15 yıl önceki ölüme dair bilinenler ve şüpheler...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Soruşturmayla ilgili gizlilik kararı alındı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
15 yıl sonra ölümü soruşturma konusu haline gelen Kaşif Kozinoğlu kim?
Kozinoğlu neden tutuklanmıştı?
Cezaevindeki ölümü kayıtlara nasıl geçti?
15 yıl sonra hangi iddialar konuşuluyor?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ölümünde FETÖ izi mi var?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın