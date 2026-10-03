Düğünde Kız Kardeşinin Gelin Çiçeğini Yakaladığını Gören Abi Düğün Salonunda Kardeşini Kovaladı

Gelin çiçeği kapma adeti dünyanın pek çok yerinde var. Düğünlerde gelinin sırtını dönüp havaya attığı çiçeği yakalayan kişinin bir sonraki evlenecek kişi olacağına inanılıyor. Düğüne katılan bekar davetliler heyecanla bu anı bekliyor. Pek çok kişi için eğlenceli bir yarışa dönüşen bu gelenek, kimi zaman salondaki beklenmedik tepkilere de sahne oluyor.

Bir düğünde gelin çiçeğini kız kardeşi yakalayınca abinin yaşadığı gerginlik sosyal medyada viral oldu. Genç kadın, çiçeği yakaladıktan sonra abisi tarafından salonda kovalandığı anları 'Çiçeği tutunca abim biraz gerildi sanki' notuyla paylaştı.

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