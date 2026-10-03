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Düğünde Kız Kardeşinin Gelin Çiçeğini Yakaladığını Gören Abi Düğün Salonunda Kardeşini Kovaladı

Düğünde Kız Kardeşinin Gelin Çiçeğini Yakaladığını Gören Abi Düğün Salonunda Kardeşini Kovaladı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
03.10.2026 - 23:24 Son Güncelleme: 03.10.2026 - 23:25

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Gelin çiçeği kapma adeti dünyanın pek çok yerinde var. Düğünlerde gelinin sırtını dönüp havaya attığı çiçeği yakalayan kişinin bir sonraki evlenecek kişi olacağına inanılıyor. Düğüne katılan bekar davetliler heyecanla bu anı bekliyor. Pek çok kişi için eğlenceli bir yarışa dönüşen bu gelenek, kimi zaman salondaki beklenmedik tepkilere de sahne oluyor.

Bir düğünde gelin çiçeğini kız kardeşi yakalayınca abinin yaşadığı gerginlik sosyal medyada viral oldu. Genç kadın, çiçeği yakaladıktan sonra abisi tarafından salonda kovalandığı anları 'Çiçeği tutunca abim biraz gerildi sanki' notuyla paylaştı.

Kaynak

Kaynak: https://www.tiktok.com/@aysegulpeksen...

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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