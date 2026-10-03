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Brezilya'daki İsa Heykeli'yle Fotoğraf Çekilmek İsteyen Turistler Yerlere Yatarak Şekilden Şekile Girdi

Brezilya'daki İsa Heykeli'yle Fotoğraf Çekilmek İsteyen Turistler Yerlere Yatarak Şekilden Şekile Girdi

Vera
Vera - Onedio Üyesi
03.10.2026 - 23:35

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Rio de Janeiro'nun sembolü İsa Heykeli, Corcovado Tepesi'nin zirvesinde yaklaşık 38 metre yüksekliğe ulaşıyor. Ziyaretçiler heykelin tam dibindeki terasından baktığında ise tüm bu yükseklik tek bir kareye sığmak bilmiyor. Bu yüzden heykelle aynı kadraja girmenin tek yolu, telefonu aşağıdan yukarıya doğrultmak oluyor.

Bir turistin paylaştığı videoda terasın zeminine uzanmış turistler kameraya yansıdı. Ziyaretçilerin bazıları sırtüstü yatıp telefonlarını yukarı tutarken, bazıları ise heykelle aynı kareye girmek için büyük çaba sarf etti. Ortaya ise fotoğraflardan çok verilen eforun konuşulduğu kareler çıktı.

Kaynak: https://x.com/populicc/status/2106300...

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Vera
Vera
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