Reels'te, TikTok'ta, YouTube Shorts'ta kaydırırken karşımıza çıkan bir ses var. Hızlı, net ve her cümlesi yerine oturan bu ses, o kadar çok videoda kullanıldı ki çoğumuz onu yapay zeka sanıyordu. Meğer o sesin sahibi Mehmet Şelli'ymiş!

Instagram hesabından paylaşım yapan Şelli'ye, sosyal medya kullanıcıları yorum yağdırdı.