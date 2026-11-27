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Sosyal medyada milyonlarca videonun üzerinde duyduğumuz ses, ortaya çıktı. Herkesin yapay zeka sandığı o ses meğer seslendirme sanatçısı Mehmet Şelli'ye aitmiş. Şelli, Instagram hesabından bir video paylaşarak herkesin ağzını açık bıraktı.
Herkesin yapay zeka sandığı sesin sahibi ortaya çıktı!
Şaşkınlıklarını gizlemeyen kullanıcılar videoya yorum yağdırdı:
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