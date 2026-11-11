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Alper Rende Hindistan'da Dışkı Festivaline Katıldı: Birbirlerine Fırlatıyorlar!

Alper Rende Hindistan'da Dışkı Festivaline Katıldı: Birbirlerine Fırlatıyorlar!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
11.11.2026 - 19:47

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Uzun süredir YouTube'da içerik üreten Alper Rende, videolarıyla en çok konuşulan isimlerden biri. Afrika'daki kabilelere gidip orada vakit geçiren, dünyanın en büyük hapishanesine giden Alper Rende, bu kez de Hindistan'a gitti. Fakat Hindistan'da katıldığı etkinlik, öyle herkesin cesaret edemeyeceği türden.

Çünkü bu bir 'dışkı' festivali!

İşte Alper Rende'nin Hindistan dışkı festivalinden paylaştığı bir kesit...

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Hindistan dışkı festivali hakkında bilmeniz gerekenler...

Hindistan dışkı festivali hakkında bilmeniz gerekenler...

Öncelikle evet, Hindistan'da böyle bir festival düzenleniyor ve üstelik yıllardır hiç aksatılmadan yapılıyor! BBC'nin aktardığına göre, Hindistan’ın Gummatapura köyünde yaşayanlar, Gorehabba Festivali kapsamında köyün tanrıçası Bireşvara Svami için her yıl dışkı savaşı yapıyor.

Dışkı festivali, ışık festivali Diwali’den sonraki gün düzenleniyor. 'Neyse ki' festivalde kullanılan dışkı, insan dışkısı değil.

Bu festival için inek dışkısı biriktiriliyor ve köyün erkekleri, çevre köylere de giderek dışkı topluyor. Hinduizm’de ineklerin kutsal olduğuna inanılıyor ve pek çok Hindu, inek dışkısının iyileştirici özellikleri olduğunu düşünüyor.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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