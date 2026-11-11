Alper Rende Hindistan'da Dışkı Festivaline Katıldı: Birbirlerine Fırlatıyorlar!

Uzun süredir YouTube'da içerik üreten Alper Rende, videolarıyla en çok konuşulan isimlerden biri. Afrika'daki kabilelere gidip orada vakit geçiren, dünyanın en büyük hapishanesine giden Alper Rende, bu kez de Hindistan'a gitti. Fakat Hindistan'da katıldığı etkinlik, öyle herkesin cesaret edemeyeceği türden.

Çünkü bu bir 'dışkı' festivali!

İşte Alper Rende'nin Hindistan dışkı festivalinden paylaştığı bir kesit...