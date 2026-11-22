Boca Kaptanı Paredes Canlı Yayındaki Şampiyonluk Röportajının Ortasında Yere Yığıldı
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Boca Juniors'un kaptanı Leandro Paredes, Copa Sudamericana finalinde Atlético Mineiro'yu yenip kupayı kazandıkları gecenin ardından canlı yayında bayıldı. Kolombiya'nın Barranquilla kentindeki Metropolitano Stadı'nda DSports'a röportaj veren Paredes, sözlerini tamamlar tamamlamaz yere yığıldı. Önlem amacıyla bir kliniğe kaldırılan futbolcu, kısa süre sonra sosyal medyadan iyi olduğunu duyurdu. Boca'nın Arjantin'e dönüş uçuşu da ertelendi.
Paredes "Şimdi keyfini çıkarma zamanı" dedikten hemen sonra yere yığıldı
O anlara buradan ulaşabilirsiniz:
Başının döndüğünü ilk yarının sonunda hissetmeye başlamıştı
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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