Final düdüğünün ardından ailesi de sahaya gelen ve tribünler tarafından ayakta alkışlanan Paredes, son derece duygusal ve yorgun görünüyordu. Maçın ardından 'Tam bir mutluluk, bir hayalimi gerçekleştirdim' dedi.

DSports'a konuşurken 'Yaşadıklarımı anlatmaya kelimeler yetmiyor. Mutluyum ve minnettarım. Şimdi keyfini çıkarma ve şükretme zamanı' diye konuştu. Ardından bir yana bakıp bilincini kaybetti ve yere düştü.

Sağlık ekipleri Paredes'e hemen müdahale etti ve futbolcu kısa sürede kendine geldi. Yayında durumunun stabil olduğu açıklandı, Boca da kaptanının toparlandığını duyurdu.