Listenin en ulaşılmaz burçlarından biri sensin! İnsanlara karşı oldukça gizemli bir tavrın var. Her şeyi anlatmayı sevmez, duygularını kolay kolay belli etmezsin. Birinin seni gerçekten tanımasını istesen bile bunu hemen mümkün kılmazsın. Önce karşındaki insanın ne kadar samimi olduğunu görmek istersin. Senin için güven, ilişkinin temel taşlarından biri. Birine bağlandığında yoğun duygular yaşayabilirsin ama bu noktaya gelmek oldukça zaman alır. İnsanların söylediklerinden çok yaptıklarına dikkat edersin. Küçük tutarsızlıklar bile kafanda soru işaretleri oluşturabilir. Bazen mesafeli tavırların nedeniyle insanların sana yaklaşmaya çekindiğini fark edebilirsin. Ancak senin için herkesin hayatında olması gerekmiyor. Kalabalık bir çevreden ziyade gerçekten güvenebileceğin birkaç insanın yanında olmayı tercih ediyorsun. Sana ulaşmak isteyen kişinin sabırlı, dürüst ve kararlı olması gerekiyor. Çünkü senin kalbini kazanmak yalnızca ilgi göstermekle mümkün değil. Önce güvenini, sonra da en savunmasız tarafını paylaşabileceğin bir yakınlığı kazanması gerekiyor.