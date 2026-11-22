Türkiye’de En Çok Yetiştirilen Balıklardan: Kalp ve Beyin Sağlığı İçin Öneriliyor
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Alabalıktaki EPA ve DHA, sağlıklı trigliserit seviyesine ve damar işlevine katkı sağlayabiliyor.
Daha fazla balık tüketimi, bilişsel gerileme ve bunama riskinin daha düşük olmasıyla ilişkilendiriliyor.
Türkiye'de geçen yıl iç sularda 185 bin 310 ton alabalık yetiştirildi.
Alabalık cıva oranı düşük balıklar arasında yer alıyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın