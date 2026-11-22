Omega-3 yağ asitleri beyin ve sinir sisteminde de önemli görevler üstleniyor. Yine de eldeki kanıtlar, alabalık ya da başka bir balık yemenin bu hastalıkları tek başına önlediğini söylemeye yetmiyor.

Alabalık ayrıca selenyum, fosfor, B12, B6, niasin ve D vitamini içeriyor. D vitamini kalsiyum emilimine yardım ediyor, fosforla birlikte kemik ve diş sağlığında rol oynuyor.