Yağ dumanlanma noktasını geçince hem acılaşıyor hem de mutfağa çok daha ağır bir koku yayıyor. Karadeniz hamsisi üzerine yapılan bir çalışmada balıklar 164-180 derece arasında kızartılmış, evde de bu aralık yeterli. Termometreniz yoksa yağa bir tutam un atın, hemen cızırdıyorsa yağ hazır. Kızartma için ayçiçek yağı gibi dumanlanma noktası yüksek yağları tercih edin, aynı yağı defalarca kullanmayın.