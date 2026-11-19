Evi Kokutmadan Balık Kızartmanın 10 Yolu
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Hamsi tezgâhlara indi, canımız da tava istiyor! Ama işin bir de ertesi günü var: perdeye, koltuğa, hatta portmantodaki monta sinen o balık kokusu. 😅 Neyse ki birkaç basit önlemle kokuyu epey azaltmak mümkün. Buyurun, beraber bakalım! 👇
1. İşe balığın tazesini seçerek başlayın
2. Pişirmeden önce limon ya da süt
3. Kapıları kapatın, pencereyi aralayın
4. Aspiratörü ocağı yakmadan açın
5. Yağı dumana çıkarmayın
6. Fırında ya da airfryer'da pişirin
7. Tavaya birkaç defne yaprağı atın
8. Tavayı, ocağı ve tezgâhı bekletmeden temizleyin
9. Sirkeli su yine işe yarıyor
10. Son dokunuş: Tarçın ve karanfil kaynatın
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın